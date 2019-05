Mariborčani so naslov proslavili, zdaj pa sproščeno naprej #video

Maribor je v sredo po preobratu prišel do zmage s 3:1 v Celju in si tri kroge pred koncem sezone zagotovil novo prvenstveno lovoriko, ki mu jo je v prejšnji sezoni iz rok iztrgala Olimpija. Takoj po tekmi v Celju so Mariborčani proslavili naslov, o čemer smo se lahko prepričali tudi z objavami na raznih družbenih omrežjih, a že dan pozneje je bil enak kot vsi dozdajšnji. Trening in osredotočenje na izzive, ki prihajajo. V prvenstvu še trije, v pokalu še en. Veliki finale proti večnemu tekmecu Olimpiji, v katerem bodo poskušali vijoličasti ponoviti podvig Ljubljančanov izpred leta dni. Osvojitev dvojne krone.

"Po tekmi s Celjem so nas pričakali navijači, pripravili so nam fantastičen sprejem. Uspeh smo proslavili, tako da je to zdaj za nami," pred tekmo s Triglavom pravi Jasmin Mešanović. "Po osvojitvi naslova je padlo breme. Zdaj smo sproščeni. Lažje se bo pripraviti kot pred tednom dni. Smo profesionalci, pripravljeni smo stoodstotno. Ker smo že prvaki, to ne pomeni, da se ne bomo trudili. Na vsaki tekmi se želimo dokazovati. Tako bo tudi proti Triglavu," je obljubil bosanski napadalec.

Darko Milanič se je z Mariborom veselil že svojega šestega naslova slovenskega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Darko Milanič: Zdaj je vse drugače

"Fantje so si zaslužili, da so se malce pozabavali," je Darko Milanič najprej nekaj besed namenil proslavi, ki so si jo mariborski nogometaši privoščili v noči na četrtek.

"Seveda je zdaj vse skupaj drugače, saj smo prvaki. Tekem, ki so še pred nami, se lahko lotimo malce drugače," je nadaljeval trener Maribora, ki ga čaka obračun proti Triglavu. Ta se bori za obstanek in je na dobri poti, da si ga zagotovi. Na osmem mestu ima pred deveto Gorico, ki se ji obetajo dodatne kvalifikacije za obstanek, pet točk prednosti. "Čaka nas tekma, ki ne bo sprehod. Triglav se močno bori, da bi ostal v ligi, in ima lepo izhodišče, da mu to uspe," je še povedal Milanič, ki je vse tri tekme proti Kranjčanom v tej sezoni dobil. Bo še četrto?

Nogometna gala v živo

