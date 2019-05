Matematika sporoča, da so v Sloveniji možni tudi čudeži

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca prvoligaške sezone sta le še dva kroga. Za razliko od prejšnje sezone je naslov prvaka že odločen, znan je tudi klub, ki zapušča elito. Ostajata le še dve neznanki. Kdo bo od Mariboru, Olimpiji in Domžalah zaigral v Evropi, ter koga čakajo dodatne kvalifikacije za popolnitev lige. Kaj pravi matematika?

Maribor si je že zagotovil naslov, v sredo pa ga bo proslavil še s tem, ko bo pred domačim občinstvom povzdignil pokal, namenjen slovenskemu prvaku in se poveselil po zadnji tekmi v Ljudskem vrtu v tej sezoni. Na Štajerskem se bo mudilo Krško, ki se seli v drugo ligo. V prvenstvu si je nabralo prevelik zaostanek za tekmeci, dodatne preglavice pa bi mu povzročalo še dejstvo, da mu Licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) ni izdala tekmovalne prvoligaške licence za prihodnjo sezono.

Domžale še lahko izgubijo tretje mesto

Domžalčani si še niso zagotovili tretjega mesta. Foto: Grega Valančič / Sportida Vprašanja o tem, kdo bo prvak in kdo bo zapustil prvoligaško druščino, torej ni več. Kakor tudi vprašanja, kdo bo drugi oziroma tretji slovenski predstavnik v Evropi. Olimpija se bo morala v tej sezoni, v kateri je branila naslov, zadovoljiti z drugim mestom, nastop v kvalifikacijah za evropsko ligo so si zagotovile tudi Domžale.

Skoraj zagotovo bodo osvojile tretje mesto, a še vedno obstaja možnost, da bi lahko padle na četrto. Dva kroga pred koncem imajo pred Muro šest točk prednosti, a tudi slabše razmerje v medsebojnih srečanjih v tej sezoni (1:5, 2:2, 0:0, 1:1), tako da bi v primeru, če bi kluba končala sezono z enakim številom točk, tretje mesto kljub slabši skupni razliki v zadetkih osvojila Mura.

Rumeni morajo tako za dokončno zagotovitev tretjega mesta proti Triglavu (35. krog – v gosteh) ali pa Mariboru (36. krog – doma) osvojiti vsaj točko, če bo Mura proti Olimpiji (35. krog – v gosteh) in Celju (36. krog – doma) osvojila maksimalnih šest.

Mura ali Celje, to je zdaj vprašanje

Mura in Celje bi lahko o četrtem mestu neposredno odločala v zadnjem krogu v Fazaneriji. Foto: Mario Horvat/Sportida Dvoboj med Muro in Celjem, edinima kandidatoma za zadnjo evropsko vozovnico, bi lahko torej v zadnjem krogu neposredno odločal o četrtem mestu. Prekmurci imajo dva kroga pred koncem tri točke prednosti pred izbranci Dušana Kosića, ki pa se lahko v tej sezoni pohvalijo z boljšim izkupičkom na medsebojnih tekmah (1:0, 1:0 in 0:2) z Muro, tako da bi v primeru, če bosta kluba končala sezono z enakim številom točk, skočili pred črno-bele.

Varovance Anteja Šimundže, ki je bil izbran za najboljšega trenerja Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni, čaka v zadnjih dveh krogih torej zahtevna naloga. Najprej bodo gostovali v Stožicah pri Olimpiji, ki je z mislimi že bolj ali manj pri finalu pokala Slovenije, a se želi vseeno dostojno posloviti od navijačev na zadnji domači tekmi v tej sezoni, nato pa v Fazaneriji v najverjetneje strogo evropskem spopadu gostili Celjane.

Sodniška organizacija (ZNSS) sporoča, da bi morale Domžale v nedeljo ponavljati kazenski strel:

Grofje, ki so v nedeljo ostali brez zmage v Domžalah zaradi sporne sodniške odločitve po nenavadnem zadetku Shamarja Nicholsona, bodo v sredo v predzadnjem dejanju sezone v savinjsko-šaleškem derbiju gostili Velenjčane, nato pa odhajajo na ''dvoboj resnice'' v Mursko Soboto. Če bodo v sredo poskrbeli, da se prednost Mure ne bo povečala na štiri ali več točk, bo v zadnjem krogu v Fazaneriji že zelo napeto.

Kranjčani še brez mirnega spanca

Vrtnice lahko na osmo mesto popelje le še čudež. Foto: Grega Valančič/Sportida Takšen je torej položaj klubov, ki se še potegujejo za nastop v Evropi. Aluminij in Rudar lahko v zadnji dve tekmi vstopita brezskrbno, brez nujnih tekmovalnih imperativov. Ostala sta brez Evrope, obenem pa si že zagotovila obstanek. Drugače je v Kranju, kjer se Triglavu resda nasmiha osmo mesto, a ji ga lahko matematično še vedno ukrade Gorica. Novogoričani, ki so v spomladanskem delu nadaljevali v skromnem ritmu in se zasidrali na predzadnjem mestu, bodo v sredo doma pričakali Kidričane, v zadnjem krogu pa odhajajo v Posavje k Krškemu, bodočemu drugoligašu.

Ni torej izključena možnost, da bi na obeh tekmah zmagali, s tem pa vrgli rokavico Kranjčanom, ki jih v sredo čaka dvoboj z Domžalami (nazadnje so z njimi izgubili v gosteh kar z 1:6), konec tedna pa še gostovanje v Velenju. Gorenjski orli so v neprimerno boljšem položaju. Imajo šest točk prednosti pred vrtnicami, a tudi slabše razmerje v medsebojnih tekmah (1:1, 2:4, 2:1, 1:1). Zato morajo redni del prvenstva končati vsaj s točko prednosti pred Gorico, če želijo ohraniti osmo mesto in si že zagotoviti obstanek.

Kranjčani po veliki točki v Mariboru: