Domžale osrečile navijače, strelski kralj ostaja #video

Jamajčan Shamar Nicholson je podaljšal pogodbo z NK Domžale do leta 2022 in spravil v slabo voljo športnega direktorja Mateja Oražma. ''Verjamem, da nam bo skupaj uspelo spisati še veliko lepih trenutkov,'' pravi prvi kadrovik domžalskega kluba po sklenitvi sodelovanja z najboljšim strelcev v tej sezoni.

Mladi Jamajčan je v tej sezoni dosegel že 13 zadetkov. Toliko jih v moštvu, ki ga vodi Simon Rožman, ni prav nihče, zato je bilo zadovoljstvo vodstva NK Domžale še toliko večje, ko je 22-letni napadalec podaljšal sodelovanje do leta 2022.

Zadnji zadetek Shamarja Nicholsona je dvignil veliko prahu:

''Ponosen in vesel sem, da smo se dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Zaupanje kluba mi veliko pomeni, prav tako tudi moji družini, nova pogodba pa je zame hkrati lepo priznanje za trud in potrditev dobrega dela. Želim si nadaljevati z napredkom, iz tedna v teden postajati še boljši in hkrati v čim večji meri pomagati moji ekipi in soigralcem,'' poudarja Shamar Nicholson, ki je za člansko reprezentanco Jamajke zbral šest nastopov.

V nedeljo je na nogometnem večeru Gala SPINS XI 2019 kandidiral za priznanje najboljšega mladega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2018/19. Stanovski kolegi so ga uvrstili med najboljše tri v ligi, nato pa je v ljubljanski Operi zaploskal zmagovalcu, napadalcu Maribora Janom Mlakarjem, s katerim se bo spopadel v zadnjem krogu prvenstva.

Oražem: Potrebujem predvsem konstantnost

Jamajški reprezentant na slavnostnem večeru Gala SPINS XI 2019. Foto: Urban Meglič/Sportida Nicholson bo poleti pomagal Domžalam v kvalifikacijah za ligo Europa, vodstvo kluba pa si že mane roke, saj je prepričano, da bo v skladu z napredkom, ki ga je pokazal v tej sezoni, takrat prispeval veliko k ugodnim rezultatom rumene družine na evropskih tleh.

''Izredno smo zadovoljni s Shamarjevim razvojem, kar je seveda plod trdega in načrtnega dela. V času od njegovega prihoda z Jamajke je naredil izreden preskok. Ker si od njega ogromno obetamo, predvsem na najtežjih tekmah, je bila odločitev o podaljšanju našega sodelovanja povsem enostavna. Je v momentu, ko potrebuje predvsem konstantnost, nedvomno pa ima vso našo podporo, zato verjamem, da nam bo skupaj uspelo spisati še veliko lepih trenutkov,'' je po podaljšanju pogodbe s prvim strelcem NK Domžale v tej sezoni za klubsko stran povedal športni direktor Matej Oražem.

Poleti ga čakajo evropski nastopi v domžalskem dresu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžale se bodo v sredo v predzadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije ob 16.55 udarile s kranjskim Triglavom. Nicholson je v tej sezoni proti gorenjskim orlom dosegel en zadetek. Na zadnji medsebojni tekmi je pomagal Domžalam do ''teniške'' zmage s 6:1.