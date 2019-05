Se Igra prestolov snema tudi v Sloveniji?

Bradati Ljubljančan je pri 29 letih zamenjal že šest prvoligaških klubov, v zadnjih letih pa se ustalil pri kranjskem Triglavu, kjer nosi kapetanski trak in dosega večino zadetkov. Dva kroga pred koncem jih je zbral že 16.

Kako je dosegel zadnji zadetek v dresu Triglava v Ljudskem vrtu?

Če bi do konca sezone zatresel mrežo tekmeca vsaj še enkrat, bi se na vrhu izenačil z vodilnim Rokom Kronavetrom, ki je svojo pot pri Olimpiji že končal. To je motiv več za razigranega strelca, ki je bil za odlično formo nagrajen s priznanjem za igralca meseca, največjo pohvalo pa je prejel z rok stanovskih kolegov, ki so ga uvrstili v idealno enajsterico prvenstva.

Triglav piše svojo zgodbo

Kranjčani si še niso zagotovili prvoligaškega obstanka. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav prihaja iz osmouvrščenega Triglava in si še ni zagotovil obstanka, se je znašel v druščini, ki jo sestavljajo asi Maribora, Domžal, Mure in Celja. Tako se je uvrstil med elito kot predstavnik najslabšega kluba, kar še bolj priča o tem, kako ga spoštujejo nogometaši. To, da se v medijih pojavlja občutno manj pogosto kot nogometaši Maribora ali Olimpije, smatra za nekaj povsem normalnega.

''Najboljša kluba na lestvici si zaslužita večjo pozornost. Vemo, kakšni sta zgodovini kluba. Po pravici povedano se s tem ne ubadam. S Triglavom pišemo svojo zgodbo, zato je občutek zadovoljstva še toliko lepši, če se večkrat omenja kranjski klub,'' je Luka Majcen vesel, da je s tem, ko je bil uvrščen v idealno enajsterico sezone, pomagal tudi k dvigu prepoznavnosti gorenjskega prvoligaša. ''Vesel sem za to nagrado, vesel sem, da lahko s svojimi zadetki in igrami pomagam svojemu klubu.''

S spuščenimi lasmi je treniral le pet minut

Takšen je bil Luka Majcen, ko je pred desetimi leti začel prvoligaško zgodbo in nosil dres Interblocka. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji mladi reprezentant je v prvi ligi odigral že 232 tekmi. Dosegel je 46 zadetkov, od tega več kot tretjino v tej sezoni, ko igra v življenjski formi v dresu Triglava. V prvi ligi je nabiral izkušnje pri Interblocku, velenjskem Rudarju, Kopru, Gorici, Krki in Triglavu, kjer je prebil zadnje tri sezone.

Njegova zgodba malce odstopa od drugih. Že pred leti je na plano potegnil svojo umetniško plat. Daljši lasje, daljša brada. Ocenil je, da to izraža njegovo osebnost. Slovenskemu nogometnemu okolju je predstavil novost, na katero pa niso vsi gledali z dvignjenim palcem. Največ težav je doživljal v dresu Rudarja. Dolgo brado si je puščal že mnogo pred modnem trendu hipsterjev, ko se je ta navada razpasla po vsem svetu, v Velenju pa to ni naletelo na pretirano ugoden odziv. Tako pri vodstvu kluba kot tudi delu občinstva. Ljubljančanu ni preostalo nič drugega, kot da se je kritikam uklonil in odstranil brado.

Zunanja podoba se je z leti spremenila. Zdaj že dalj časa prisega na dolgo brado in lase. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

To se je zgodilo leta 2012. Če bi se to zgodilo zdaj, ne bi popuščal, ampak ponosno pustil brado pri miru. Ali pa tudi lase, ki so, če jih na tekmah ne bi skrival v posebno oblikovanem čopu, zelo dolgi. Tako dolgi, da bi s svojo podobo spominjal na vikinške bojevnike ali pa katerega izmed junakov iz priljubljenega spektakla Igre prestolov, je pa seveda vprašanje, kako uspešno bi lahko igral vrhunski nogomet s spuščenimi lasmi. ''Enkrat sem poizkusil na treningu, a že po petih minutah odnehal. Ni šlo, enostavno lasje motijo vid. Zato nisem nikoli pomislil, da bi igral brez čopa.''

Še sliši kakšno pripombo, a gre na bolje

Na slavnostno podelitev SPINS XI 2019 je prišel v družbi žene. Foto: Vid Ponikvar V nogometni zgodovini ni bilo malo trenerjev, ki jih je pri varovancih motila daljša pričeska. Najbolj znamenit primer je verjetno tisti Fernanda Redonda, ko je nekdanji argentinski as zavrnil striženje las in tako ostal brez nastopa na svetovnem prvenstvu v Franciji. Selektor Daniel Passarella je namreč vztrajal pri tem, da njegovi varovanci ne smejo imeti dolgih las. Gabriel Batistuta je upošteval njegov pogoj, Redondo pa ne.

Kako bi se na takšno morebitno zahtevo, če bi mu jo postavil trener, odzval Majcen? ''Enkrat sem že popustil za brado (leta 2012 pri velenjskemu Rudarju), a v tem letu, v katerem smo, tega ne bi smelo biti več. Ne bi popustil,'' je samozavestno odgovoril najboljši strelec kranjskega Triglava.

V preteklosti se je naposlušal žaljivk in pikrih komentarjev na račun svoje zunanje podobe. ''Moje prvo srečanje z daljšo brado je bilo bolj negativno kot pozitivno, ampak se mi zdi, da smo se vmes na tem področju v Sloveniji malce sprostili. Zdaj je to že nekaj normalnega. Se še dogaja, da kdaj slišim kakšno pripombo, ker to še vseeno ni tako pogosto videno na zelenici, a gre na bolje,'' je zadovoljen, da slovensko nogometno okolje ni več tako starokopitno, kot je bilo morda še na začetku tega desetletja.

Vodstvo NK Triglav nima pripomb na zunanjo podobo razigranega kapetana, ki nosi dres s številko 99. Foto: Grega Valančič / Sportida

V Kranju njegov imidž, ki v sebi skriva nekaj možatega, divjega in rokerskega, ne moti prav nikogar. ''Je pa odvisno od klubov, ali znajo to izkoristiti ali ne. V Kranju na to gledajo povsem korektno. Izjave o podobi so pozitivne, nimamo pa kakšne večje medijske izpostavljenosti,'' si lahko napadalec, ki je v prvi ligi odigral že 232 tekmi, samo domišlja, kako bi njegovo podobo sprejeli kje v nogometno razvitejših ligah in klubih z nepregledno množico navijačev.

V tujino si želi kot najboljši strelec

Bo na lestvici najboljših strelcev do konca sezone prehitel Roka Kronavetra? Foto: Grega Valančič/Sportida V tujini še ni zaigral. Spada med staroselce domaVčega prvenstva, pravega nomada, ki je zaigral že v šestih različnih klubih. ''Dobro se počutim v Sloveniji, a bi se rad poizkusil tudi tujini. Te želje ne skrivam. Upam, da bo po koncu sezone prispela kakšna konkretna in poštena ponudba,'' je napovedal možnost razpleta, ki bi močno oslabila napad Triglava, a tudi malce napolnila klubsko blagajno.

O možnosti, da bi okrepil napada prvaka Maribora ali pa podprvaka Olimpije, ni povedal veliko. ''Ne bom nobenega preferiral. Povsem odvisno,'' ni konkretno odgovoril na vprašanje, h kateremu slovenskemu velikanu ga bolj vleče srce. Pa čeprav je rojen Ljubljančan.

Na prireditvi SPINS XI sta "kranjski" kotiček sestavljala tudi soigralca Ivan Crnov in Darjan Curanović. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanimanje tujine bi bilo lahko še večje, če bi zagospodaril na vrhu najboljših strelcev in osvojil priznanje. ''Sem blizu vrha, do konca prvenstva pa sta še dve tekmi. Če sem garal celo sezono, bom stisnil še te dve tekmi in skušal doseči še kakšen zadetek. Če si prvi strelec tekmovanja, so kakšne ponudbe iz tujine neizogibne, a se s tem ne obremenjujem. Ko bo konec zadnje tekme, bomo videli kako in kaj. Najprej bi si rad z ekipo zagotovil osmo mesto,'' bo pomagal Kranjčanom, da si neposredno zagotovijo obstanek. Matematika pravi, da bodo brez njega ostali le v primeru, če izgubijo obe tekmi do konca, Gorica pa osvoji maksimalnih šest točk.

Glasoval je za Ivkovića Saša Ivković je branilec po okusu kapetana Triglava. Foto: Vid Ponikvar Nogometaš sezone po njegovem okusu je obrambni steber Maribora Saša Ivković. ''Odlično me je pokrival. Je zelo čvrst tekmeca, podatek, da je imel nekaj krogov pred koncem celotno minutašo, pa je občudovanja vreden. Je obrambi igralec, pa sploh ni počival zaradi kartonov. To je velik dosežek. V Angliji so za najboljšega nogometaša proglasili Virgila van Dijka (branilca Liverpoola, op. p.), zakaj pa ne bi bilo tako tudi pri nas?,'' se je vprašal eden najboljših napadalcev na sončni strani Alp, vesel, da se je lahko v nedeljo družil v sproščenem vzdušju z nogometaši na slavnostni prireditvi SPINS XI 2019. ''Med nogometaši smo vsi veliki prijatelji, igrišče pa je pač druga zgodba. Tam se gre za točke in ni popuščanja. Lepo je bilo videti vse nogometaše nasmejane in dobre volje,'' je užival na prireditvi.

Špalir? Zakaj pa ne ...

Kot kapetan Triglava je v soboto gostoval v Ljudskem vrtu in postavil soigralce v špalir, nato pa pred začetkom dvoboja zaploskal prvakom, ko so vstopili na zelenico. ''Vprašali so me, ali bomo to delali, pa sem rekel, da o tem res ne bi smelo biti debate. Zakaj pa ne, če je Maribor prvak? Nobena težava mi ni priznati, da so trenutno najboljši klub v Sloveniji. Brez zadržkov smo jim izkazali spoštovanje. Ko pa se začne tekma, ko sodnik označi začetek, pa se zgodba spremeni,'' je spregovoril o odločitvi, ki jo je mariborsko občinstvo toplo pozdravilo.

Nato so vijolicam povzročili obilico preglavic na igrišču in na koncu osvojili pomembno točko (3:3) v boju za obstanek. Končni rezultat je postavil prav Majcen. Danes ga čaka dvoboj z Domžalami.

Bo Triglav dobil bitko z Gorico za odrešilno osmo mesto? Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi ostali gorenjski orli neporaženi, bi se že veselili obstanka in druženja z najboljšimi slovenskimi klubi tudi v sezoni 2019/20. Tudi po zaslugi srčnega kapetana in najboljšega strelca.