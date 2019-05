Slekli so ga do golega, prizanesli so mu le pri kopačkah #video

Čeprav niso bile tribune na zadnjem domačem dvoboju NK Maribor v šampionski sezoni 2018/19 polne do zadnjega mesta, je po zmagi vijolic nad Krškim (2:0) in strelskim razcvetom Luke Zahovića sledila spektakularna slovesnost, ki se je ne bi sramovali niti večji klubi.

Mariborska tradicija se je nadaljevala. Na tekmah, ko so podeljevali pokal, namenjen državnemu prvaku, je v Ljudskem vrtu redno sledil vpad navijačev na igrišče. Tokrat so bili navijači dosledni in na zelenico prihrumeli šele po zadnjem sodniškem pisku, nato pa hiteli do najbližjega nogometaša Maribora in ga ''prosili'' za kakšen dragocen spominek, kos njegove opreme.

Maribor je dvignil pokal:

''Noro je bilo. Vse sem jim podaril, ostal sem le v kopačkah. Teh nisem hotel sleči, saj mi prinašajo srečo. Z njimi sem zbral 15 asistenc, zato so ostale moje, vse ostalo pa je hitro 'izginilo','' se je smejalo Amirju Derviševiću, ki je z Mariborom dočakal nov velik trenutek. Nanj je že navajen. Prvič pa se je s ''striptizom'' srečal Jan Mlakar, a je imel srečo v nesreči.

Družina Tavares je še kako ponosna na glavo družine, kapetana Marcosa Morales Magna Tavaresa. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Na prejšnji tekmi sem prejel močan udarec, po katerem nismo hoteli tvegati z nastopom,'' je dejal. Dvoboj je spremljal kot gledalec, v ''civilu'' in se čudil, seveda v pozitivnem smislu, želji navijačev po tem, kako se dokopati primernega spominka na svečan večer. Vesel je, da je končno postal prvak, kaj kmalu pa bo pospravil kovčke in se preselil na Otok.

Jan Mlakar se po koncu sezone poslavlja od vijolic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šuler pomahal v slovo ob ovacijah

Nogometaši Maribora so si dali posebnega duška na zmagovalnem odru, kjer je kapetan Marcos Tavares, znova je prejel največji aplavz, povzdignil v zrak tako želeno ''kanto''. Ogromen aplavz pa je dočakal tudi Marka Šulerja, ki je izgubil boj s pogostimi zdravstvenimi težavami in se pri 36 letih odločil za konec kariere.

To pa je čustveno slovo. Veliki slovenski nogometaš Marko Šuler se je zaradi vse večjih zdravstvenih težav odločil, da bo sklenil bogato kariero. @nkmaribor tako ostaja brez komandanta obrambe. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/e0hdDOTsRM — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 22, 2019

V čustvenem nagovoru se je zahvalil vsem navijačem za podporo in ljubezen, ki so mu je izkazali v vseh letih. Soigralci so mu še zadnjič zaploskali, a niso bili presenečeni, saj jih je samozavestni Korošec o tem, da se poslavlja, obvestil že na posebni večerji, ki jo je organiziral za soigralce.

Fotogalerija iz Ljudskega vrta (foto: Grega Valančič / Sportida):

Navijaške pesmi, skandiranja Zlatku Zahoviću in Darku Milaniču, poskakovanje, zalivanje s šampanjcem, in ogromno veselja. Vijolične minute slavja so trajale in trajale, nato pa so se junaki NK Maribor podali proti navijačem, prijateljem, znancem, pa tudi novinarjem. O tem si boste lahko na Sportalu veliko več prebrali v naslednjih dneh.

Milanič: O tem preveč mencamo

Darko Milanič je potožil, da javnost podcenjuje kakovost slovenske prve lige. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Zasluženo smo prvi. Imeli smo izredno uspešno sezono in dobre tekmece. Rad bi poudaril nekaj, kar si v javnosti niti ne upamo povedati ali pa smo pri tem preveč plašni. Rad bi poudaril, da je naša liga zahtevna. O tem preveč mencamo. Vsi, ki delamo v njej, zlasti trenerji, vemo, kako zahtevna je. Klubi so napredovali, težje jih je premagati, taktično in organizacijsko se dvigujejo. Zadovoljen sem, da imamo tako veliko prednost in smo si zagotovili naslov že prej,'' je po zmagi na zadnji domači tekmi v tej sezoni povedal Darko Milanič.

Naslov slovenskega prvaka je osvojil že šestič, a je po zadnjem izžareval ogromno veselje, kot da bi bil najboljši prvič.

Maribor je osvojil že 15. državno zvezdico. Vsi drugi slovenski klubi so jih skupaj zbrali 13. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Zaradi tega nas v bodoče čaka zahtevno delo. Ko malce pogledamo rezultate, ko vidimo, kje smo bili dobri, kje se je lomilo, kje smo 'plavali' skozi sezono … Ko nam je šlo, je zelo lahko biti na barki, ko pa se ti v nekem trenutku zgodi nogomet, zgodi življenje, je treba ohraniti mirno kri, izvleči izkušnje. Ne le jaz, ampak vsa skupnost Maribora. Z odliko nam je uspelo vse skupaj,'' je ponosen na varovance, ki v zadnji krog vstopajo z ogromno prednostjo pred neuspešnim branilcem naslova Olimpijo.

Panadić: Maribor si je zaslužil naslov Viole so tik pred koncem dvoboja uprizorile tudi pirotehnični vložek. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvo ligo zapušča Krško. Njegov trener Andrej Panadić dobro pozna Milaniča še iz časov jugoslovanskega prvenstva. Po porazu z 0:2, s katerim se je še bolj zasidral na zadnjem mestu, je Hrvat povedal: ''Prav je, da Darku, njegovim igralcem, vsem navijačem in vodstvu Maribora čestitam za osvojeno prvenstvo. Pred njimi je še finale pokala, želim jim veliko sreče. Sijajno igrajo, so zmagovalna ekipa, ki si je zaslužila naslov,'' je prepričan nekdanji jugoslovanski in hrvaški reprezentant Andrej Panadić, ki je poskušal z varovanci presenetiti prvaka, a je prišla do izraza kakovost vijolic.

Zahović lahko prehiti Kronavetra

Luka Zahović je že pri 17 zadetkih. Foto: Grega Valančič/Sportida Zlasti tista, ki jo premore Luka Zahović. Dosegel je oba zadetka in se na seznamu najboljših strelcev pridružil vodilnemu Roku Kronavetru. ''Imamo še eno srečanje in še eno priložnost, da popravi dosežek,'' je Milanič namignil, da bo Maribor naredil vse, kar je v njegovi moči, da Zahoviću omogoči na zadnji tekmi Prve lige Telekom Slovenije samostojni skok na strelski vrh.

Maribor se bo od prvenstvene sezone poslovil v Domžalah, nato pa sledijo priprave na sklepno dejanje, finale pokala Slovenije v četrtek v Celju. Na drugi strani bo Olimpiji, tako da se obeta pravi derbi. ''Res je, to bo pravi derbi,'' se že veseli novega izziva trofejni strateg Maribora. Kot tudi njegovi izbranci in še zlasti navijači Maribora, ki sanjajo o dvojni kroni.