Točka je bila dovolj za rajanje v Murski Soboti #video

Nogometaši Mure in Celja so se v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Mura in Celje sta v Fazaneriji reševala še zadnjo neznanko letošnjega državnega prvenstva. V medsebojnem obračunu pred več kot 4000 gledalci sta odločala, kdo bo zasedel četrto mesto oziroma kdo bo v naslednji sezoni igral v kvalifikacijah evropske lige, Celjani so za to potrebovali zmago, Mura pa le točko. Po prvem polčasu je bolje kazalo gostom, ki so od tretje minute vodili, v drugem pa so Prekmurci le izenačili in poskrbeli za veliko veselje svojih navijačev. Mura se je tako že v prvi sezoni po vrnitvi v elitno druščino uvrstila v Evropo.

Za varovance Dušana Kosića se je tekma začela sanjsko. Že v tretji minuti je Jure Travner sprejel globinsko žogo, prodrl po levi strani, v sredini lepo našel Luko Kerina, ki je žogo poslal mimo vratarja Deana Šafarića v mrežo.

Istemu igralcu se je le dve minute pozneje ponudila nova priložnost. Prestregel je podajo vratarju domačih, ga preigral, a v odločilnem trenutku mu je spodrsnilo, tako da ni prišel do strela.

Celjani se po vodstvu niso potegnili v obrambo, v enakovredni igri so bili celo nevarnejši. Dario Vizinger in Nino Pungaršek sta zapravila lepi priložnosti, domači pa so grozili predvsem s streli od daleč. Nenatančni so bili Amadej Maroša, Nino Kouter in Žan Karničnik, v zadnji minuti prvega dela pa je Kouter že premagal vratarja Matjaža Rozmana, toda Celjane je rešila vratnica.

Lep zadetek Maroše za 1:1:

Tudi v drugem delu, katerega je domači trener po dveh menjavah začel z bolj ofenzivno postavo, se je prva priložnost ponudila gostom, a po podaji Vizingerja z leve strani je Mitja Lotrič streljal čez gol.

Kazen za zgrešeno priložnost pa je prišla hitro. V 51. minuti je po sredini igrišča preigraval Matic Maruško, podal žogo do Maroše, ta pa je z močnim strelom z 18 metrov premagal Rozmana.

V 65. minuti bi lahko Muro v vodstvo popeljal Luka Šušnjara, ki se je po kotu povsem neoviran znašel pred tekmečevimi vrati, a z glavo žoge ni dobro zadel, tako da je zletela mimo gola.

V zadnjih minutah so gostujoči igralci zaigrali na vse ali nič, nekajkrat je bilo v kazenskem prostoru Mure vroče, če se ne upošteva strela od daleč Žana Benedičiča, vratar Šafarić vendarle ni imel resnejšega dela.

Mura : Celje 1:1 (0:1) Štadion Fazanerija, gledalcev 4300, sodniki: Obrenović, Praprotnik in Žunič. Strelca: 0:1 Kerin (3.), 1:1 Maroša (51.). Mura: Šafarić, Kous (od 46. Sirk), Bošković, Maruško, Kozar (od 46. Šušnjara), Kouter, Lorbek, Bobičanec, Maroša (od 78. Šporn), Karničnik. Celje: Rozman, Brecelj, Zaletel, Stojinović, Travner, Cvek, Pungaršek (od 87. Benedičič), Pišek (od 76. R. Štraus), Kerin (od 72. D. Štraus), Vizinger, Lotrič. Rumena kartona: Kozar, Maroša.

Rdeči karton: /.