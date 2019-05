Vsi veseli: Domžalam zmaga, Zahović na vrh liste strelcev #video

Domžalčani so sezono, po kateri se poslavlja vratar Dejan Milić, končali s prestižno zmago proti prvaku. Tekma sicer ni odločala o ničemer, saj sta bili ekipi zacementirani na prvem oziroma tretjem mestu, je pa na njej nekaj zadovoljstva doživel Luka Zahović, ki je z 18. zadetkom prevzel prvo mesto na lestvici strelcev.

Prvi polčas so dobili Domžalčani, pa čeprav so bili Štajerci v prvi polovici boljši tekmec in tudi vodili. Najprej je Dino Hotić sprožil s 25 metrov, Krševan Santini je žogo odbil, že v naslednji minuti pa so gosti povedli, ko je po dvojni podaji z Aleksom Pihlerjem pred Santinija prišel Luka Zahović in ga premagal za svoj 18. gol sezone in skok na vrh lestvice strelec.

V 17. minuti je bil nevaren še Jasmin Mešanović, ki je bil malce nenatančen z 20 metrov, v 25. minuti pa so domači izenačili. Po podaji Tončija Mujana z leve strani je nespretno posredoval Aleksander Rajčević in žogo poslal v lastno mrežo.

Luka Zahović je povedel Štajerce v vodstvo in skočil na vrh liste strelcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi v nadaljevanju so imeli domači še nekaj priložnosti, v 30. je Kobie Morris z glavo meril previsoko, v 44. je Shamar Nicholson že obšel Kenana Pirića, a nato močno z desne strani zadel le zunanji del mreže, vmes pa je v 38. minuti po kotu z leve strani žoga prišla do Amedeja Vetriha, ki jo je s približno desetih metrov poslal v mrežo za vodstvo z 2:1.

Drugi polčas ni prinesel toliko razburljivih dogodkov, vendarle pa sta si ekipi priigrali še nekaj nevarnih akcij. V 57. minuti je Mešanović streljal iz prve iz bližine, Santini pa je bil na mestu, na drugi strani je Shamar Nichoslon v 65. minuti poskusil z roba kazenskega prostora, a je žogo poslal malce čez gol.

Novo nevarnost so Mariborčani uprizorili v 80. minuti, ko je bil najprej Zahović sam pred Santinijem, ta je žogo odbil, nato pa še posredoval po poskusu Blaža Vrhovca z 18 metrov. V 88. minuti je bil z glavo le malce prenizek Marcos Tavares, že v sodniškem dodatku pa je po kotu streljal Vrhovec, z golove črte pa izbil Slobodan Vuk.