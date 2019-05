Čudežna zgodba 13-letnega kluba, ki trka na vrata Stožic

Ljubljana je nazadnje v prvi ligi spremljala mestne obračune med Olimpijo in Interblockom. Kmalu bo drugače, saj se bosta v prihodnji sezoni za prvoligaške točke potegovala tako Olimpija kot tudi Bravo. Prvoligaški podprvak in drugoligaški podprvak, ki je bil ustanovljen šele leta 2006, da bo zgodba še bolj čudežna, pa priča podatek, da je članska ekipa Brava prvič zaživela komaj leta 2013. Nato je v šestih letih prehodila trnovo pot od MNZ Ljubljana do elite.

Nogometaši Brava so v nedeljo praznovali največji uspeh v mladi zgodovini kluba. Poprej so blesteli in izstopali zlasti v mlajših selekcijah, eden zadnjih velikih upov, ki je tako osvajal pozornost pri Bravu, je bil zdajšnji članski reprezentant Jaka Bijol. Že dolgo pa jih ne krasi le dobro delo z mladimi. V članski konkurenci so prehiteli vse drugoligaše, tudi najbližja tekmeca Tabor in Radomlje, ter si priigrali neposredno uvrstitev v elito. Prve lige se ne bojijo, ampak sporočajo, da se čuti dovolj sposobnega v boju za obstanek, prvi in v krstni prvoligaški sezoni tako rekoč edini cilj.

Športni direktor Močnik spregovoril o okrepitvah

Bravo želi ostati skromen in slediti istim vrednotam. Foto: Vid Ponikvar ''Prišli smo do izjemnega rezultata. V klubu sem vse od začetka in prehojena pot je bila zares izjemna. Od uspehov v nižjih selekcijah, do preboja v 2. SNL in zdaj v 1. SNL. Vedno smo bili skromni in sledili istim vrednotam. Tako želimo nadaljevati tudi v prihodnosti. Priprave vodstva kluba na novo sezono so že stekle, a še zdaleč niso končane. Želimo si ohraniti večji del trenutne ekipe. Pričakujemo tri do štiri nove okrepitve, članski ekipi pa bomo priključili tudi kakšne mlajše igralce iz nižjih selekcij. Vsaj nekaj. Trener ostaja, ima veljavno pogodbo, kmalu pa bomo z njim podpisali tudi novo večletno pogodbo,'' je po enem najlepših dni v zgodovini kluba priznal športni direktor Dejan Močnik, ki je z Bravom v šestih letih prehodil neverjetno pot od najnižje do najvišje lige.

Nogometni klub Bravo je bil z najmlajšimi selekcijami ustanovljen leta 2006, članska ekipa pa je zaživela šele sedem let pozneje. Sprva so jo sestavljali študentje Univerze v Ljubljani in za začetek osvojili prvo mesto v ligi MNZ Ljubljana.

Bravo bo prihodnjo sezono tekmoval proti najboljšim slovenskim klubom. Foto: Vid Ponikvar

S tem pa se niso zadovoljili, ampak stremeli k višjim ciljem. Postopno so rasli, nato pa v drugi sezoni, odkar so drugoligaši, ob posrečeni kombinaciji izkušenih igralcev, izstopata nekdanja reprezentanta Andraž Kirm in Luka Žinko, in številnih mladih upov, uresničili velik cilj. Zagotovili so si prvoligaške nastope. Pričakali bodo najboljše slovenske klube, tudi Maribor, Olimpijo in Domžale, katerim bodo želeli pokazati, da se dober nogomet igra tudi v drugi ligi.

Fotogalerija NK Bravo prvak druge lige, fotograf Vid Ponikvar:

1 / 39 2 / 39 3 / 39 4 / 39 5 / 39 6 / 39 7 / 39 8 / 39 9 / 39 10 / 39 11 / 39 12 / 39 13 / 39 14 / 39 15 / 39 16 / 39 17 / 39 18 / 39 19 / 39 20 / 39 21 / 39 22 / 39 23 / 39 24 / 39 25 / 39 26 / 39 27 / 39 28 / 39 29 / 39 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 38 / 39 39 / 39

To dobro ve Kirm, ki je še jeseni nastopal v prvi ligi, nato pa se na presenečenje mnogih odpravil v drugo ligo. A ne za dolgo, saj bo z Bravom pisal zgodovino v prvi ligi. To bo, kar se tiče domačih tekem, največkrat počel v Spodnji Šiški, kjer je tudi doma mladi klub.

Na sprejemu pri županu Jankoviću

Danes se drugoligaški prvaki odpravljajo na obisk k županu. Foto: Vid Ponikvar Kar se tiče infrastrukture, imajo zagotovila, da bodo lahko jesenski del odigrali na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, obenem pa razmišljajo, da bi večje tekme, zlasti zaradi reševanja vprašanja varnosti, odigrali v Stožicah. O tem bodo danes spregovorili tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, velikem ljubiteljem športa, ponosnim, da bo Ljubljana prvič po desetih letih lahko priča mestnemu obračunu v Prvi ligi Telekom Slovenije, ko se bosta med seboj udarila Bravo in Olimpija.

Takrat bo dvoboj verjetno v Stožicah, kamor za večje tekme mika novopečenega prvoligaša iz Šiške, čeprav se igralci najbolje počutijo na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, kjer so v nedavno drugoligaški sezoni dosegali odlične rezultate in ciljno črto v drugi ligi prečkali pred vsemi. Ta stadion ima še nekaj pomanjkljivosti, ki jih bo moral Bravo, ko bo prosil za prvoligaško licenco za sezono 2020/21, odpraviti, hkrati pa bo opravljena revizija poslovanja, pri kateri Bravo po besedah Močnika ne pričakuje težav.

Najboljši strelec je bil kar malce žalosten

Mustafa Nukić, ki je v prvi ligi že igral pri Celju, Kopru in Triglavu, je dosegel 17 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Prihodnja sezona bi bila lahko posebna tudi zaradi tega, ker želi Bravo igrati domače tekme ob petkih, trudil pa se bo, da bi na tribune privabil čim več ljubiteljev nogometa.

''Malce sem bil žalosten, ker je zadnja tekma odpadla. Na eni strani je bilo tu seveda veselje ob naslovu, ampak nekakšnega zadoščenja po garanju skozi celotno sezono ni bilo. Vseeno smo prvaki in tudi brez zadnje tekme smo si naslov zaslužil,'' je povedal Mustafa Nukić, s 17 goli najboljši strelec AŠK Bravo v sezoni 2018/19. V nedeljo si je podelitev nagrade za drugoligaški naslov kljub odpadli tekmi z Ankaranom ogledalo med 300 in 400 gledalci, če pa bi Primorci pripotovali v Šiško, bi po ocenah prirediteljev prišlo vsaj tisoč gledalcev.

Trener Grabić primerja model Brava s tistim od Mure

Trener Dejan Grabić na rokah varovancev. Foto: Vid Ponikvar ''Na začetku sezone sem sanjal, da bomo zabeležili 22 zmag. Skozi celotno sezono smo sledili našemu modelu igre in na koncu prišli do nagrade. Poudarjali smo naše vrednote in z našo zgodbo želimo nadaljevati tudi v prvi ligi. Podatek, ki me še dodatno veseli, je 2. mesto na ''fair play'' lestvici. To je element igre, ki ga poudarjamo skozi vse naše selekcije,'' je ponosen trener Dejan Grabić.

Prvo ligo že dalj časa analizira, saj noče ničesar prepustiti naključju, najbližje mu je model Mure, tako po igri kot drugimi zakonitostmi. ''So čvrsti in organizirani,'' dodaja Dolenjec z bogatimi igralskimi izkušnjami iz 1. SNL, ki je jeseni v pokalu dodobra namučil Maribor. Še v zadnji minuti je vodil z 2:1, nato pa so vijolice sredi Ljubljane s poznim podvigom le napredovale v četrtfinale.

Priprave svežih prvoligašev, ki bodo malenkostno povečali proračun, se začnejo 10. junija, ekipa pa načrtuje, da bo pred težko pričakovanim začetkom odigrala pet prijateljskih tekem. Žreb Prve lige Telekom Slovenije za prihodnjo sezono, v kateri se še ne ve, ali bo deseti član Gorica ali Tabor Sežana, bo 20. junija na Brdu pri Kranju. Prvič s kroglico Brava v prvoligaški druščini. S klubom, ki je bil ustanovljen šele leta 2006!