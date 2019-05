Ljubljana ima novega prvoligaša! Bravo prvak, tekme z Ankaranom sploh ni bilo. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugoligaški klubi so odigrali večino tekem zadnjega kroga. Vodilni Bravo je ni, saj zadnjeuvrščenega Ankarana, ki se poslavlja od druge lige, sploh ni bilo v Ljubljano, saj ni zbral zadostnega števila igralcev. Tekma je za zeleno mizo registrirana s 3:0 za Ljubljančane, kar pomeni, da bo Bravo prihodnje leto prvič zaigral v prvi ligi. Tabor se bo v dodatnih kvalifikacijah pomeril z Gorico.

Vodilni Bravo je dosegel zgodovinski uspeh. Prvič v klubski zgodovini je osvojil drugoligaški naslov, z njim pa tudi odmevno napredovanje med elito. Ljubljana bo tako v prihodnji sezoni po daljšem času spremljala mestni obračun v prvi ligi. Bravo, ki igra domače tekme na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, se bo tako na seznamu prvoligašev pridružil Olimpiji. Po zmagi nad Ankaranom (3:0) si je zagotovil neulovljivo prednost pred najbližjim zasledovalcem Taborjem iz Sežane.

Veselje novopečenih prvoligašev. Foto: Vid Ponikvar

Namesto tekme, ki naj bi se začela ob 17. uri, je bila na stadionu ŽAK le slavnostna podelitev lovorike ob drugoligaškem naslovu.

"Uvrstitve v prvo ligo nikoli nismo postavljali v ospredje, a vseeno smo čutili, da se lahko zgodi. Zdaj nam je dejansko tudi uspelo, a tudi uvrstitev med elito ne bo zamajala naših temeljev. Še naprej bomo izpostavljali delo z mladimi in gradili naše ideale, našo zgodbo," je po zgodovinskem mejniku mladega kluba, ustanovljenega leta 2006, povedal predsednik NK Bravo Luka Brezovec.

"Ekipi AŠK Bravo je za slovenske razmere uspelo spisati svojo nogometno pravljico. Čeprav sem bil vedno optimist, si cilja o uvrstitvi članske ekipe v 1. SNL v moji viziji ob ustanovitvi kluba iskreno nisem upal zastaviti," je ob naslovu drugoligaškega prvaka povedal ustanovitelj kluba in častni predsednik Darko Klarič.

Fotogalerija slavja NK Bravo (foto: Vid Ponikvar):

Tako so v nedeljo po zmagi Brava za zeleno mizo odigrali zadnjih šest tekem rednega dela sezone. Krka je z 2:0 premagala Cherrybox 24 Tabor Sežana, Nafta je doma zakurila petardo v mreži Ilirije, Brežice pa so s 5:0 odpravile Beltince, Roltek Dob in Radomlje sta se razšla brez zmagovalca (3:3), Rogaška je s 3:0 premagala Jadran Dekani, Fužinar pa z 2:0 Ptuj.

V tretjo ligo se selita ljubljanska Ilirija in Ankaran, ki za prihodnjo sezono ni prejel tudi tekmovalne licence.

Obrazložitev NZS Bravo, ki je v tej sezoni v pokalu skoraj izločil NK Maribor v osmini finala, je postal drugoligaški prvak. Foto: Urban Meglič/Sportida Tekma 30. kroga 2. slovenske nogometne lige med AŠK Bravo in Ankaran Hrvatini ne bo odigrana, saj gostje niso zagotovili zadostnega števila igralcev za izvedbo tekme. Vodja tekmovanj NZS je na podlagi določil 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS sprejel sklep, da se omenjena tekma registrira po uradni dolžnosti s 3:0 za AŠK Bravo. NK Ankaran Hrvatini je dne 26.05.2019 pisno obvestil Nogometno zvezo Slovenije, da zaradi nezadostnega števila igralcev ekipa NK Ankaran Hrvatini ne bo odigrala prvenstvene tekme 30. kroga 2. SNL med AŠK Bravo in Ankaran Hrvatini. 53. člen Tekmovalnega pravilnika NZS določa, če ekipa na tekmo ni prišla iz neupravičenih razlogov, se tekmo registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo. AŠK Bravo je tako postal prvak 2. SNL za sezono 2018/19 in bo v prihodnjem tekmovalnem obdobju nastopal v Prvi ligi Telekom Slovenije.

V uvodnem nastopu, na edini tekmi, ki so jo odigrali v soboto, so Bilje s 3:1 ugnale Brda. Na lestvici najboljših strelcev je premočno zmagal napadalec Radomelj Anel Hajrić, ki je dosegel kar 35 zadetkov. Dvakrat je zadel v polno tudi v zadnjem krogu.

Drugoligaški podprvak Tabor iz Sežane se bo z Gorico pomeril dvakrat v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve lige. Najprej 29. maja, nato pa še 2. junija.

