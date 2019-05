Prvega moža Olimpije ne bo v Celje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik ljubljanske Olimpije Milan Mandarić si v četrtek zaradi okrevanja po lažjem zdravstvenem posegu ne bo ogledal finala pokala Slovenije v živo. Tako bo izpustil še drugi zaporedni večni derbi, ki se igra na Štajerskem. Zmaji so v zadnji prvenstveni tekmi v Ljudskem vrtu nadigrali Maribor s 3:0.

Nogometaši Olimpije se pripravljajo na sklepno dejanje sezone, v kateri so neuspešno branili dvojno krono. Naslov prvaka je osvojil Maribor, zmaji pa imajo v četrtek priložnost, da sezono končajo vsaj s pokalno lovoriko. V velikem finalu se bodo ob 20.15 v Celju udarili prav z največjim tekmecem Mariborom, ki bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da šampionsko sezono 2018/19 začini z dvojno krono.

Če bodo nogometaši Olimpije ubranili pokalni naslov, jim v živo ne bo zaploskal predsednik Milan Mandarić. Osemdesetletni Američan srbskih korenin v četrtek namreč sploh ne bo odpotoval v knežje mesto. Ljubljanski klub je sporočil, da bo zaradi lažjega zdravstvenega posega, ki ga je opravil v torek, ostal doma. ''Po lažjem zdravstvenem posegu je predvideno nekajdnevno domače okrevanje. Zato bo finalno tekmo med Olimpijo in Mariborom spremljal pred televizijskim zaslonom, fantom pa je pred finalom sporočil, da ljubitelji nogometa v Ljubljani pričakujejo in si zaslužijo dober nogomet ter odločno igro, ki je v preteklih letih prinesla vse velike zmage zmajev,'' je Olimpija prenesla njegovo sporočilo nogometašem.

Ni ga bilo tudi v Ljudskem vrtu

Tako je bilo lani v Domžalah, ko je Olimpija postala državni prvak. Foto: Vid Ponikvar Mandarić, ki je nedavno podaljšal sodelovanje s trenerjem Safetom Hadžićem in z njim podpisal dveletno pogodbo, bo tako izpustil še drugi letošnji večni derbi na Štajerskem. Na zadnjem spopadu z Mariborom v prvenstvu ni odpotoval v Ljudski vrt zaradi bojazni, da bi lahko na častni tribuni ponovno doživel neprijetnosti od domačih navijačev.

Ljubljanski klub je pojasnil, da mu mariborski prireditelji niso mogli zagotoviti popolne varnosti, zato je raje ostal doma in veliki zmagi Hadžićevih zmajev, ki so že po uvodni tretjini tekme vodili s 3:0, zaploskal v Ljubljani. Bo tako tudi v četrtek, ko bo Olimpija iskala pot do četrte lovorike v obdobju predsednikovanja Mandarića?

Finale pokala Slovenije bo v četrtek v Celju spremljal le predsednik Maribora Drago Cotar. Foto: Vid Ponikvar

Za zdaj se lahko pohvali z dvema naslovoma prvaka (2016 in 2018) ter eno pokalno lovoriko (2018).

Finale pokala se bo na štadionu Z'dežele začel v četrtek ob 20.15, prireditelji pa so objavili, da je do torka opoldne pošlo šest tisoč vstopnic.