Slovenski odbojkarji, ki v ligi narodov nastopajo v prevetreni zasedbi, so na prvem turnirju v Braziliji premagali Kubo, Iran in ZDA, na zadnji tekmi pa izgubili proti domačinom Brazilcem, tako da pred začetkom drugega turnirja zasedajo peto mesto med 18 reprezentancami.

Od prihodnje srede do nedelje bodo nove zmage v znova zahtevnem urniku lovili v Bolgariji, kjer jih v Burgasu čakajo domačini, Francozi, Turki in Japonci. A priprave na turnir reprezentanci otežujejo zdravstvene težave. Selektor Fabio Soli ima tako na treningih na voljo okrnjeno zasedbo, na pomoč je priskočil igralec s širšega seznama Klemen Šen.

Velika čast za Kozamernika

Slovenski srednji bloker Jan Kozamernik kljub napornemu urniku poudarja, da so v takšnih trenutkih odločilni dejavniki zbranost, stabilna igra, predvsem pa moč ekipe kot celote. Ob tem poudarja pomembnost predstav, ki so jih pokazali na prvih treh tekmah.

Jan Kozamernik, ki je bil na zadnji tekmi proti Braziliji prvič v vlogi kapetana, pravi, da so se mladi dobro vključili v ekipo. Foto: Aleš Oblak

"To je naša baza, od tu naprej moramo samo še stopnjevati. Vzdušje v ekipi je odlično, mladi so se lepo vključili in že zdaj prispevajo svoj delež," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Kozamernik, ki ga je na zadnji tekmi zaradi zdravstvenih težav kapetana Tineta Urnauta doletela posebna čast. "V izjemno čast mi je bilo, da sem nosil kapetanski trak. Nisem si mislil, da bo to prišlo tako kmalu. Seveda je Tine še vedno kapetan te reprezentance, a sem vesel, da sem lahko vskočil, čeprav sem začel kapetansko pot s porazom. To je zame osebna potrditev in motivacija za naprej."

"Naša želja so štiri zmage. Koliko bo to realno, pa bo pokazal sam turnir," je pred potjo v Bolgarijo dejal sprejemalec Rok Možič. Foto: Aleš Fevžer

Možič: Naša želja so štiri zmage

Slovenci bodo v dneh do turnirja poskušali narediti čim več za regeneracijo in hkrati popraviti tehnične malenkosti. "Najbolj bi bil zadovoljen, če bi iz Brazilije prišli s štirimi zmagami. Na zadnji tekmi z Brazilijo smo že čutili padec energije, drugi niz bi se morda lahko drugače končal, a dejstvo je, da smo na prejšnjih tekmah tudi izvlekli nekaj nizov, ki bi jih lahko izgubili. Gremo pozitivno naprej. Vemo, da nas čakajo štirje zelo zahtevni nasprotniki. Naša želja so štiri zmage. Koliko bo to realno, pa bo pokazal sam turnir," je pred potjo v Bolgarijo dejal sprejemalec Rok Možič.

Za uvod s Turki

Slovenska reprezentanca bo prvič na parket v Burgasu stopila v sredo, ko jo ob 15. uri čaka tekma proti Turčiji. V letošnji reprezentančni sezoni so se, v sklopu priprav na začetek tekmovalne sezone, Slovenci s Turki že srečali. Vsaka reprezentanca je dobila po en obračun. Turčija s 3:1, Slovenija pa s 3:2.

Foto: VolleyballWorld

Sredi julija v Stožice

Slovenci bodo med 16. in 20. julijem turnir lige narodov gostili v Stožicah, kjer se bodo merili s Kanado, Nizozemsko, Italijo in Srbijo. Po tem turnirju se bo osem reprezentanc uvrstilo na zaključni turnir, ki bo med 30. julijem in 3. avgustom na Kitajskem.