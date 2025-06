Slovenska odbojkarska reprezentanca se je v torek vrnila s prvega turnirja lige narodov v Braziliji in se dan pozneje že začela pripravljati na naslednji turnir med 25. in 29. junijem v Bolgariji. Selektor Fabio Soli po uvodnem tekmovalnem dejanju poudarja pomen ekipnega duha v slovenski reprezentanci.

Slovenske odbojkarje je po lanski sezoni, v kateri so prvič nastopili na olimpijskih igrah, čakala selektorska menjava, pa tudi igralske spremembe v ekipi, ki počasi doživlja menjavo generacije.

Gheorgheja Cretuja je na selektorskem mestu nasledil Fabio Soli, ki je vpeljal nove poglede, predvsem pa priložnost ponudil precej širšemu kadru, kot smo bili vajeni v preteklosti. V to je bil tudi prisiljen, saj v prvem delu sezone ne sodelujejo nekateri standardni obrazi zadnjih let (Alen Pajenk, Klemen Čebulj, Gregor Ropret).

Fabio Soli Foto: VolleyballWorld

Za Italijanovo zasedbo je prvi turnir lige narodov v Riu de Janeiru, s katerega se je v torek vrnila s tremi zmagami (nad Kubo, Iranom, ZDA) in porazom proti Brazilcem, ki so pred nabito polnimi tribunami legendarne dvorane Maracanazinho slavili s 3:0. 45-letni selektor je bil s precej stvarmi zadovoljen, nekoliko manj pa s predstavo na zadnji tekmi.

"Ne gre toliko za rezultat kot za to, da smo tekmo izgubili, ker smo skrenili s svoje poti. Izgubili smo svoj način igre, kar me najbolj moti. Energija ni bila prava, in čeprav je bilo na igrišču nekaj igralcev, ki nimajo veliko izkušenj z igranjem na tej ravni, bi morali ohraniti svoj sistem igre in osredotočenost. Od svoje ekipe želim, da igralci v srcih ves čas nosijo občutek pripadnosti reprezentanci in slovenskemu dresu. To je najpomembnejše," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Soli, ki je v Braziliji računal na 15 odbojkarjev, med katerimi so veliko priložnosti za dokazovanje dobili mladi upi.

Italijan je navdušen nad ekipnim duhom slovenske reprezentance. Foto: VolleyballWorld

Ekipni duh, ki so ga gradili v letih, je zelo poseben in močan

Ti so se ob pomoči nekaterih izkušenih članov zadnjega desetletja dobro vključili v reprezentančni tekmovalni ustroj, ki ga že dolgo krasi močan ekipni duh. Prav tega Soli izpostavlja kot pomemben dejavnik na poti svoje ekipe.

"Rezultati te reprezentance izhajajo iz izjemnega moštvenega duha, ki so ga igralci gradili v letih. Je zelo poseben, zelo močan in ne smemo ga izgubiti. Moramo ga ohranjati in razvijati naprej. Pri tem zelo pomagajo igralci zlate generacije, ki so se odzvali mojemu vabilu v reprezentanco. Trdno verjamem v svoje odbojkarje in svojo ekipo ter seveda v projekt, ki smo ga skupaj začeli in v katerega vsi vlagamo. V tem izzivu smo skupaj."

Prihodnji teden štiri tekme v Bolgariji

Izziv bodo, vsaj v tekmovalnem smislu, nadaljevali že čez slab teden, ko bodo v Burgasu igrali drugi turnir lige narodov. Slovenci, ki trenutno na lestvici zasedajo peto mesto med 18 udeleženci, se bodo tam merili s Turki (25. junij), gostitelji Bolgari (27.), Francozi (28.), za konec pa jim bodo 29. junija nasproti stali še Japonci.

Slovenci bodo med 25. in 29. junijem igrali v Burgasu v Bolgariji. Foto: VolleyballWorld

Trenutno vodilna reprezentanca lige narodov je Poljska, ki je po uvodnem tednu še edina neporažena.

Sredi julija v Stožice

Slovenci bodo med 16. in 20. julijem turnir lige narodov gostili v Stožicah, kjer se bodo merili s Kanado, Nizozemsko, Italijo in Srbijo. Po tem turnirju se bo osem reprezentanc uvrstilo na zaključni turnir, ki bo med 30. julijem in 3. avgustom potekal na Kitajskem.