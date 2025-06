Nov incident v Gazi: Izraelci ubili najmnj 43 ljudi, ki so čakali na pomoč

Izraelske sile so po navedbah palestinske civilne zaščite v Gazi danes ubile najmanj 43 ljudi, med njimi 26 Palestincev, ki so se zbrali v bližini centra za razdeljevanje pomoči. To je zadnji v nizu incidentov s smrtnimi žrtvami, povezan z razdeljevanjem humanitarne pomoči prebivalcem enklave.

16.13 Propalestinski aktivisti vdrli v oporišče in se znesli nad letali

Propalestinski aktivisti so danes vdrli v največje britansko letalsko oporišče v jugovzhodni Angliji in dve vojaški letali poškropili z rdečo barvo. V izjavi ob incidentu so opozorili, da je Velika Britanija udeležena v genocidu v Gazi. Britanski premier Keir Starmer je dejanje obsodil.

Videoposnetek, ki ga je na spletu objavila organizacija Palestine Action, prikazuje dve osebi v temi v oporišču zračnih sil RAF Brize Norton, pri čemer se ena od njiju na električnem skiroju pripelje do letala in z rdečo barvo poškropi njegov motor.

"Kljub javni obsodbi izraelske vlade Velika Britanija še naprej pošilja vojaški tovor, leti z vohunskimi letali nad Gazo in oskrbuje z gorivom ameriška/izraelska lovska letala," je v izjavi zapisala organizacija. "Velika Britanija ni le sokriva, ampak je tudi aktivna udeleženka genocida v Gazi in vojnih zločinov na Bližnjem vzhodu," so dodali.

Po poročanju britanskih medijev je bilo eno od letal, nad katerimi so se znesli aktivisti, Airbus Voyager, ki služi kot tanker za polnjenje goriva v zraku. Prejšnji mesec je skupina prevzela odgovornost za vandaliziranje ameriškega vojaškega letala na Irskem. Ministrstvo za obrambo je danes obsodilo incident in sporočilo, da vandalizem preiskuje policija. Premier Starmer pa je dejanje označil za sramotno.

Oporišče RAF Brize Norton služi kot vozlišče za oskrbo z gorivom v Združenem kraljestvu in podpira britanske operacije v tujini, vključno z leti v oporišče britanskih zračnih sil Akrotiri na Cipru.

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik civilne zaščite Mohamad Al Mugajir, je bilo v izraelskem bombardiranju Gaze ubitih 43 ljudi. Od teh jih je bilo 26 ubitih med čakanjem na pomoč v bližini koridorja Necarim v osrednjem delu enklave.

V zadnjih tednih je bilo v podobnih incidentih blizu centrov za razdeljevanje pomoči, ki jih upravlja ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ubitih že več kot 400 prebivalcev Gaze, ki se zaradi izraelske agresije in omejitev dobav pomoči soočajo s katastrofalnim pomanjkanjem.

Centri organizacije, s katero sodelovanje zavračajo Združeni narodi, so bili od konca maja, ko je GHF začela delo, redno prizorišče napadov na čakajoče na pomoč.