Pred zadnjim dejanjem Olimpiji poslali jasno sporočilo

Medtem ko je letošnja sezona prve lige že zaključena, bo danes zvečer znan lastnik še zadnje lovorike na nogometni sceni v tej sezoni. Pred zadnjim dejanjem slovenske nogometne sezone smo se z Mladenom Rudonjo, Marinkom Galićem in Bojanom Prašnikarjem pogovarjali o nedavno končani sezoni prve lige, o največjih prvenstvenih presenečenjih in pričakovanjih ter favoritih pred pokalnim finalom. Bo Maribor osvojil dvojno krono ali bo Olimpija pokvarila slavje Štajercev?

O čem smo se pogovarjali s sogovorniki:

kaj menijo o razpletu in kakovosti letošnje sezone prve lige,

katera so bila največja presenečenja v ligi,

kdo bo zmagovalec pokalnega tekmovanja.

Mladen Rudonja: Odločila bo dnevna forma

Mladen Rudonja je od Olimpije pričakoval več. Foto: Reuters "Maribor je zasluženo zmagal v prvenstvu, razlog za to pa je isti kot v zadnjih 15 letih, in to je njihova stabilnost. Toliko časa so že skupaj in toliko časa delajo za isti cilj, da je njihov uspeh več kot zaslužen. Na drugi strani Olimpija nima dolgoročnega plana, forma gre ves čas dol in gor, a od ljubljanskega kluba sem po resnici povedano pričakoval več. Lani so osvojili tako prvenstvo kot pokal, letos kaže drugače, je o letošnjem poteku prvenstva dejal Mladen Rudonja.

"Celje in Mura sta skozi celotno prvenstvo odigrala korektno, na koncu je Muri uspelo priti v Evropo. Tudi če bi ta podvig uspel Celju, bi bilo prav tako zasluženo. Močno me je presenetila Gorica, ki je včeraj začela boj v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi. V spodnjem delu lestvice sem prej pričakoval številne druge klube kot Gorico. Goričani so sezono začeli dobro, po menjavi Srebrniča pa je šlo vse navzdol. Mislim, da so v vodstvu Gorice malo zaspali, tudi tam bi morali napraviti spremembe ali reorganizacijo. Želim jim, da ostanejo v prvi ligi," je o presenečenjih v sezoni povedal nekdanji nogometaš Olimpije.

"V finalu pokala bo tako kot že mnogokrat odločila dnevna forma. Pomembne bodo nianse, finale pokala je ena tekma in možno je prav vse. Ne upam si ničesar napovedati, obema ekipama pripisujem enake možnosti za osvojitev lovorike," o zadnjem dejanju letošnje sezone pravi nekdanji slovenski reprezentant.

Letošnja sezona ga je zelo razočarala

"Letošnja sezona prve lige me je po pravici povedano zelo razočarala, slabša je bila od zadnjih sezon in na splošno je bila pod Marinko Galić nad letošnjo sezono ni bil preveč navdušen. Foto: Planet TV nivojem vseh sezon v zadnjih letih. Drugače tudi ni moglo biti, če je Olimpija pred vstopom v sezono razpustila tako rekoč celo ekipo in trenerja, ki so ji prinesli dva naslova. S tem so Mariboru že v začetku dali krila oziroma določeno prednost, saj Maribor že dolgo drži okostje ekipe skupaj. Čeprav bi štajerska ekipa lahko večkrat naredila kakšno menjavo, ne spreminjajo tistega, kar je dobro kot celota. Gredo po svoji poti, zraven pa izkoriščajo napake, ki jih počne Olimpija, pravzaprav njihov predsednik. Maribor je nekako le izkoristil slabosti te lige, igrali so verjetno le toliko, kot so potrebovali. Čeprav v spomladanskem delu niso bili prepričljivi, so imeli na koncu ogromno prednost," pa o razpletu prvenstva in 15. zvezdici Maribora meni Marinko Galić.

"Malo mi je žal Domžal, ki imajo vrhunskega trenerja in v ospredje res postavljajo mlade igralce iz svoje nogometne šole. Ene ekipe so se borile za golo preživetje, čudi me, da je Gorica končala tako nizko, a verjamem, da bodo ostali v prvi ligi, kar je za slovensko ligo zelo pomembno, ker gre za klub z globoko tradicijo," o Gorici, ki je sicer s porazom začela kvalifikacije proti Sežani, pravi nekdanji nogometaš Maribora.

"Liga letos res ni bila preveč zanimiva in kakovostna, upam pa, da bo jutrišnji finale pokala postregel z eno lepo tekmo brez izgredov. Mariboru ne pripisujem nobene posebne prednosti, Olimpija ima zdaj končno trenerja, ki so si ga verjetno želeli tako igralci kot navijači. Končno so dali pravo priložnost Hadžiću in mislim, da se je to že poznalo tudi na nekaj zadnjih tekmah. Tudi Ljubljančani znajo igrati lep nogomet, včasih pa so povsem pod nivojem. Žal mi je Kronavetra, ki je že dve ali tri leta najboljši igralec slovenske lige, pa ga Olimpija kar tako izpusti iz rok. Videli smo, kaj se je zgodilo na zadnjem derbiju, vse je še mogoče," o pokalnem finalu razmišlja 49-letni Koprčan.

Bojan Prašnikar: To je realna slika slovenskega prvenstva

Bojan Prašnikar je zadovoljen z delom Maribora in Mure. Foto: Reuters "Pred začetkom sezone smo vsi predvidevali, da se bo ponovila lanska izjemno izenačena in zanimiva sezona, ampak na koncu mislim, da se je pokazala realna slika slovenskega prvenstva. Že po začetku prvenstva se je videlo, da bo to sezona Maribora. Stanje na lestvici ni posebni pokazatelj kakovosti igre, o kateri bi lahko dolgo razpravljali. Mislim, da se bo ta kakovost najbolj pokazala ob nastopih slovenskih ekip v evropskih tekmovanjih v prihodnjih mesecih. Slovenska liga ima številne težave, ki jih bo treba prej ali slej rešiti," je o stanju v slovenskem prvenstvu prepričan Bojan Prašnikar.

"Ekipe štartajo iz različnih izhodiščnih položajev, veliko se gleda tudi v preteklost, nekatere ekipe se ustvarjajo znova, in če že ne v jeseni, se pa v spomladanskem delu pokaže rezultat dobrega dela kluba. Mislim, da je Gorica dober pokazatelj tega, da je v celotni prvi ligi prišlo do izpada nekaj generacij mlajših nogometašev, ki so jih izpodrinili prihodi tujcev. Zmanjka igralskega kadra, ki bi bil na primerni ravni za igro, vse to pa se še bolj odraža v majhnih nogometnih sredinah. Na drugi strani se pri Mariboru opaža dolgotrajno dobro delo, ki se pokaže tudi na rezultatih. Mislim, da sta Mura in Maribor v podobnem položaju, kjer se odraža strokovno delo vodstva. Pri Olimpiji in še nekaj drugih ekipah se dogaja mnogo več sprememb, zato so uspehi bolj izjema kot pravilo," pravi 66-letni nogometni strokovnjak, ki je treniral tako Maribor kot Olimpijo.

"Finale pokala bodo odločile malenkosti. Po rezultatu zadnjega derbija bi več možnosti pripisal Olimpiji. Če gledamo slovensko prvenstvo, je zagotovo v prednosti Maribor. Res ni enostavno napovedati zmagovalca, ne pričakujem posebno dobre tekme, saj je na derbijih, kot je finale pokala, navsezadnje pomemben le rezultat," še napoveduje trikratni selektor slovenske izbrane vrste.

