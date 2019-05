Gorici grozi konec velike tradicije

Devet članov Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2019/20 je že znanih. To so Maribor, Olimpija, Domžale, Mura, Celje, Aluminij, Rudar, Triglav in aktualni drugoligaški prvak Bravo, zadnjega pa bodo dale dodatne kvalifikacije. Gorico čaka popravni izpit. V prvenstvu je prehitela le Krčane, zdaj pa si bo dvakrat reševala prvoligaško kožo proti ambicioznim Kraševcem, ki so v drugi ligi ujeli zmagoviti ritem. Vrtnice so poleg Maribora in Celja edini slovenski klub, ki v 1. SNL nastopa od začetka do danes. Če bi jim Tabor prekrižal načrte, bi se tako končala velika tradicija Gorice.

Trener Gorice Saša Kolman je pred zahtevno nalogo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izbranci Saše Kolmana potujejo v Sežano kot favoriti. Premorejo več izkušenj, Tabor pa bo naskakoval priložnost, da si drugič v klubski zgodovini zagotovi nastop med najboljšimi. V prvi ligi je nastopil v sezoni 2000/01, a se hitro poslovil. Danes bo pričakal Gorico ob 17. uri, stadion Rajka Štolfe pa bo poln ljubiteljev nogometa. Trener Taborja Andrej Razdrh ve, kako je trenirati prvoligaša, saj je pred leti vodil ljubljansko Olimpijo. Največja nevarnost za Gorico bi bil lahko francoski napadalec Papa Ibou Kebe, ki je bil s 24 zadetki drugi najboljši strelec druge lige.

Predsednik Gorice: Treba je nastaviti hrbet

Hari Arčon ostaja prvi mož Gorice. Foto: Facebook ND Gorica Novogoričani prihajajo na Kras s predsednikom Harijem Arčonom, ki je bil na torkovi skupščini ponovno izvoljen za prvega moža Gorice. Nov upravni odbor sestavljajo Marko Tribušon, Uroš Blažica, Miran Burgić in Mija Rijavec.

"Čutim se dolžnega nadaljevati, da ta klub skupaj postavimo tja, kamor spada, ob upoštevanju tega, da bo za kakovostno delo treba vložiti veliko energije. Prepričan sem, da nam lahko uspe. Treba je nastaviti hrbet, tako kot smo ga pred leti, ko so bili težki časi. Tudi prihodnost ne bo lahka, tega se zavedamo," je po ponovni izvolitvi sporočil predsednik Arčon, ki trdno verjame, da bodo nogometaši Gorice zadržali prvoligaški status.

Ko sta se Tabor in Gorica prvič pomerila v prvoligaški druščini, je dvoboj sodil Radenko Mijatović. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Gorica in Tabor sta se v prvi ligi merila le v sezoni 2000/01. Udarila sta se že v uvodnem krogu, uvodno tekmo prvenstva pa je pred 19 leti sodil zdajšnji predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Današnji delivec pravice bo Nejc Kajtazović. V nobeni ekipi ni kaznovanih igralcev.

Povratna tekma dodatnih kvalifikacij bo v nedeljo v Novi Gorici, začela se bo ob 17. uri.