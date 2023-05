Noro! Olimpija po drami vseh dram premagala Maribor.

Sobota, 6. maj:

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Grega Valančič/Sportida:

Na celjskem Štadionu Z'dežele je bilo v finalu pokala dramatično kot že dolgo ne. Ne le na zelenici, ampak tudi na tribunah. V rednem delu pokalnega spektakla med Olimpijo in Mariborom ni bilo zadetkov. Dogajalo se je marsikaj, sprva dolgo ni bil v ospredju nogomet, ampak so večni derbi zaznamovali muhasto vreme, navijaški izgredi in pirotehnični šovi, nato je med igralci še zavrela kri, v izdihljajih sodnikovega podaljška, igrala se je že 99. minuta, pa se je Štajercem ponudila izvrstna priložnost za zmago. Sodnik Bojan Mertik je po tem, ko je vratar Matevž Vidovšek odrinil Marka Tolića v svojem kazenskem prostoru, po asistenci VAR pokazal na belo točko.

Sodnik Bojan Mertik je dvakrat pokazal na 11-metrovko, Mariborčani je ob koncu rednega dela niso izkoristili, Ljubljančani v podaljšku pač. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vijolicam se je na pladnju ponudila priložnost za veliko in zelo sladko zmago. Odgovornost za izvedbo kazenskega strela je prevzel Hrvat Tolić. Ravno tisti, nad katerim je bil storjen prekršek. Posojen nogometaš zagrebškega Dinama je želel postati junak večera, a se je njegov poskus, da bi Korošca na vratih Olimpije prelisičil s slovito ''panenko'', atraktivnim strelom v loku po sredini, povsem ponesrečil. Vidovšek je prebral namero Tolića, ostal na svojem mestu in zlahka ujel žogo. Tako je zadržal mrežo nedotaknjeno, sodnik je le nekaj minut pozneje označil konec prvega dela.

Goooool! @nkolimpija je v 103. minuti povedla. Zmaje je v finalu pokala popeljal v vodstvo Lasickas, @nkmaribor lahko še toliko bolj objokuje zapravljeno 11-metrovko v izdihljajih rednega dela. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/SqVVMOOZDn — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 6, 2023

Mariborčani so se lahko še bolj tolkli po glavi, ko se je v 103. minuti znašla žoga v mreži Ažbeta Juga. Premagal ga je Litovec Justas Lasickas, pred tem je nevarno v kazenskem prostoru Maribora preigraval Mario Kvesić. Navijači Olimpije so noreli od sreče, na tekmi, na kateri so se spogledovali s porazom, a je nato Tolić nonšalantno zapravil najstrožjo kazen, se jim je nasmihala zmaga. Z njo vred pa tudi dvojna krona, prva po letu 2018.

A neverjetno napetega dvoboja še zdaleč ni bilo konec. Mariborčani so v drugem delu podaljška šli na vse ali nič, vztrajnost pa jim je obrodila sadove v 114. minuti, ko je po strelu z glavo na 1:1 izenačil Nemanja Mitrović. Podajo je prispeval Ivan Brnić, Mitrović pa je v igro vstopil šele minuto pred tem, tako da je dosegel zadetek ob prvem stiku z žogo. Usoda je tako hotela, da je nekdanji kapetan Olimpije pokvaril načrte zmajem, ki jih je od zmage po podaljšku delilo le nekaj minut. V Celju je tako zadišalo po izvajanju strelov z bele točke.

Goooool! 1:1! V 114. minuti je zadel v polno branilec @nkmaribor Nemanja Mitrović. V igro je vstopil le minuto pred tem, v napetem finalu diši po izvajanju 11-m. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/mXqLvkAI0w — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 6, 2023

Da se bo bitka za pokalno lovoriko v Celju resnično vpisala med najbolj epska finala, pa je poskrbelo dogajanje v zaključnem delu podaljška. Igrala se je že malodane zadnja akcija na tekmi, ko se je po padcu Svita Sešlarja v kazenskem prostoru Maribora, poleg njega je bil Argentinec Guerrico, ponudila nova zaključna žogica za zmago Olimpije.

Po dolgih minutah čakanja, med katerimi si je sodnik Mertik ogledal tudi VAR posnetek, so zmaji dobili kazenski udarec. Odgovornost je prevzel kapetan Elšnik in z natančnim strelom premagal Juga. Olimpija je tako, igrala se je že 130. minuta, prišla do osme pokalne lovorike in sezono 2022/23 začinila z dvojno krono! Maribor je bil zelo blizu uspehu, a bo še dolgo objokoval zgrešeno 11-metrovko Tolića.

Olimpija slavi dvojno krono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Novi pokalni zmagovalec je @nkolimpija. Z zadetkom kapetana Elšnika z 11 metrov v 130. minuti! so si zmaji zagotovili dvojno krono. Zmagali so 2:1. Po tekmi so na zelenico pritekli navijači zmajev, kar nekaj se jih je odpravilo pred tribuno z navijači @nkmaribor ... @SiolSPORTAL pic.twitter.com/mCA6m1q6E7 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 6, 2023

To je bilo zadnje dejanje na tekmi, sodnik je označil konec tekme, na zelenico je prihrumelo veliko navijačev Olimpije. Nekateri so se spustili v fizični spor s predstavniki Maribora na zelenici, nekateri so stekli na drugo stran, vse do tribune, na kateri so bile nastanjene Viole. Poletelo je nekaj pirotehničnih sredstev, posredovati so morali tudi pripadniki specialne policije in umirili dogajanje na zelenici, ki je doživelo vrhunec po tem, ko je Olimpija slovesno prejela pokal, namenjem najboljšemu v pokalnem tekmovanju,.

Predsednik @nzs_si Radenko Mijatović je predal pokal, namenjem zmagovalcu pokalnega tekmovanja, kapetanu @Timi_Elsnik. Sledilo je veliko slavje zmajev, ki so osvojili dvojno krono. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/Aba8wX8woz — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 6, 2023

Navijači med tekmo poskrbeli za krajšo prekinitev

Zaradi pirotehničnih vložkov, navijači Maribora pa so kazenski prostor Olimpije v 60. minuti zasuli še z različnimi predmeti, je bilo finalno srečanje pokalnega tekmovanja prekinjeno za dobrih pet minut. Nadaljevalo se je v meglenem ozračju, posledici odvržene pirotehnike. Zagoreli so tudi stoli na tribuni, kjer spremljajo tekmo najbolj zagreti navijači Maribora, člani navijaške skupine Viole.

Navijači @nkmaribor so zakurili dobršen del stolov na tribuni, s katere spremljajo finale pokala proti @nkolimpija. Nad stadion se vije gosti črni dim. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/ITfMasj5xk — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 6, 2023

V Celju po 60 minutah še vedno čakamo na prvi zadetek. Mreži @nkolimpija in @nkmaribor se v finalu še nista zatresli, je pa zelo vroče na tribunah. Navijači so s pirotehničnimi vložki poskrbeli za prekinitev tekme. Vsaj nekaj minut. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/QcIbAimcd2 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 6, 2023

Kar se tiče priložnosti v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja, je na spolzki zelenici celjskega igrišča sicer prvič po zadetku zadišalo v 12. minuti. Mario Kvesić je s prostega strela lepo zaposlil Đorđeta Crnomarkovića. Mariborska obramba je pozabila na srbskega branilca, ki je bil najvišji v skoku, a nato meril nenatančno in žogo poslal mimo vrat.

Deset minut pozneje so prvič prišli na svoj račun navijači Maribora, ki so se v knežjem mestu zbrali v velikem številu. Najboljši strelec 1. SNL Žan Vipotnik se je mojstrsko otresel Marcela Ratnika, nato pa sprožil preslab strel, da bi resneje ogrozil Matevža Vidovška. Korošec je zlahka ukrotil žogo, ostaja 0:0. Igralce je oviralo močno deževje, do konca prvega polčasa, ki se je končal brez zadetkov, sta zapretila še Ivan Brnić in Timi Max Elšnik, a sta bila vratarja večnih tekmecev preprečila spremembo rezultata.

Vijolice nevarnejše v drugem polčasu

V drugem polčasu so si več priložnosti ustvarili Mariborčani. Kot prvi je dlani Matevža Vidovška ogrel Ivan Brnić, igrala se je 58. minuta, po prekinitvi, ki je sledila zaradi pirotehničnega šova navijačev, pa je bil najbližjke zadetku Marko Tolić. Hrvat, sicer najboljši asistent 1. SNL, kjer je zbral že 14 podaj, je streljal močno na gol, a je visoki vratar zmajev, v višino meri natančno dva metra, odbil žogo čez prečko v kot.

Mariborčani so bili znova blizu zadetka v 85. minuti, a je David Sualehe s skrajnimi napori blokiral strel Žana Vipotnika in si prislužil čestitke soigralcev. Vratar Matevž Vidovšek je bil namreč že premagan, tako da je ostalo pri 0:0. Ob koncu rednega dela je zavrela kri med igralci. Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je grobo odrinil Marina Laušića, sledili so ostri protesti varovancev Damirja Krznarja, najbolj glasen je bil kapetan Martin Milec, ki je ravno zapuščal igro, saj ga je zamenjal Andraž Žinič. Milec je prejel rumeni karton, to je bil njegov drugi na tekmi, ker pa je bil že zamenjan, so lahko Mariborčani nadaljevali tekmo z enajstimi možmi na igrišču.

Foto: Grega Valančič/Sportida

