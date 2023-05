Hrvat pri Mariboru predmet posmeha na Balkanu: Najslabša 11-m vseh časov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marko Tolić je želel zatresti mrežo Olimpije s "panenko", a je to storil tako slabo, da je Matevž Vidovšek zlahka ubranil strel. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sobotni finale pokalnega tekmovanja med Olimpijo in Mariborom, na katerem je v deževnem Celju nastopilo veliko igralcev iz držav, zraslih na pogorišču nekdanje Jugoslavije, so spremljali tudi na Balkanu. Najbolj je odmeval spodletel poizkus Marka Tolića, ki je hotel vijolice do lovorike z bele točke popeljati z atraktivno panenko. Veliko je tvegal, na koncu pa izgubil vse. Za nekatere je bil to celo najslabše izvedeni kazenski udarec v zgodovini nogometa, okrcal ga je tudi trener Damir Krznar.

Sobotni pokalni spektakel bi se lahko v deževnem Celju končal povsem drugače, z velikim proslavljanjem Maribora, po katerem iz vijoličnega tabora zagotovo ne bi usmerili toliko strupenih puščic v smeri sodnikov in Olimpije. Če bi Marko Tolić globoko v sodnikovem podaljšku, ko je dobil prednost pred Rokom Kronavetrom in izvedel kazenski udarec, izkoristil imenitno priložnost za sladko zmago, bi na Štajerskem še danes potekala velika zabava.

Krznar: Na meji med pogumom in norostjo

Damir Krznar je v svoji prvi sezoni, odkar se dokazuje v Sloveniji, ostal brez lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida Ker pa je posojeni nogometaš zagrebškega Dinama z nenavadnim izborom udarca, odločil se je za panenko, s tem pa pri marsikaterem privržencu vijolic poskrbel za zgražanje in pomanjkanje spoštovanja do kluba, je postal 26-letni Zagrebčan, sicer najboljši podajalec 1. SNL, največji tragični lik srečanja.

Lahko bi postal veliki junak in se navijačem Maribora še bolj vtisnil v srce, a si s ponesrečeno izvedbo najstrožje kazni, za nameček ga je trener nato v podaljšku še zamenjal, ni naredil pretirane usluge. Na njegov naslov romajo večinoma kritike, o njegovi potezi poročajo tudi številni tuji mediji, zlasti tisti iz nekdanjih jugoslovanskih republik.

''Imeli smo svojo zaključno žogo v 95., 96. minuti, ampak način, kako je Tolić izvajal enajstmetrovko ... Za nekatere je zelo pogumen, za druge zelo nor. Je na meji med pogumom in norostjo, lahko rečem tudi neumnostjo. Ta enajstmetrovka nas je povlekla proti dnu, tako da nas je ob vstopu v podaljške nekoliko zamajalo,'' je po stresnem finalu pokalnega tekmovanja za klubsko stran povedal Damir Krznar, ki pozna odlično rojaka z igralno številko 44.

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Grega Valančič/Sportida:

Sodelovala sta že v Zagrebu, v soboto pa ju je le nekaj malenkosti delilo od prve skupne lovorike na delu v Sloveniji. Če bi hrvaški zvezni igralec izkoristil strel z bele točke, bi Mariborčani vpisali jubilejno deseto pokalno lovoriko, tako pa so ostali pri devetih, hkrati pa dovolili Olimpiji, da se ji povsem približa na večni lestvici (8).

Marko Tolić je 26-letni hrvaški legionar, ki ga je Mariboru posodil zagrebški Dinamo. Pri modrih je vedno veljal za velikega upa, nikoli pa se ni povsem dokazal, da bi imel zagotovljeno v udarni enajsterici. Zato se je lani odpravil na dokazovanje v Maribor, kjer izstopa. Pogosto po dobrem, a ni tako vselej. Marko Tolić bi se po zapravljeni 11-metrovki najraje udrl v zemljo. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto je zapravil priložnost, da bi postal veliki junak sezone. Kazenski udarec je izvedel prepotentno, Matevž Vidovšek, ki sicer ni največji ljubitelj kazenskih strelov, kar je večkrat priznal tudi v pogovorih za sedmo silo, saj mu povzročajo kar nekaj preglavic in jih ne ubrani toliko, kot bi si jih želel, pa je rešil Olimpijo. Ostal je na mestu, prebral namero Tolića in postal eden izmed osrednjih junakov dramatične zmage zmajev.

Bi si zaradi tega zaslužil odpoved?

Kako je o zapravljeni 11-metrovki Tolića poročal SportSport.ba. Tolić je tako postal predmet javnega posmeha. S potezo, ki je kmalu prek spleta zaokrožila po svetu, si ni naredil najlepše reklame v svoji domovini. Nekateri mediji na Balkanu so kar tekmovali, kdo ga bo bolj javno očrnil. Srbska Nova je tako njegov strel označila za najverjetneje najslabše izvedeno 11-metrovko v tej sezoni. ''Hotel je posnemati Pirla, a se osramotil,'' so Srbi zapisali, kako je želel zatresti mrežo tako, kot je to v bogati preteklosti počel nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa Andrea Pirlo, a se mu je poskus povsem ponesrečil.

Še bolj neusmiljen glede ocene Tolićevega spodrsljaja je bil bosanski športni portal SportSport. ''Neverjetno, kaj je napravil. V Sloveniji so videli najslabše izvedeni kazenski strel v zgodovini. V 101. minuti je napravil nekaj, zaradi česa bi si zaslužil odpoved,'' je Tolićeva neuspešna ''panenka'', katero je izvajal pri rezultatu 0:0 le nekaj sekund pred koncem rednega dela, odmevala v Bosni in Hercegovini.

''Tolić priboril 11-metrovko, nato pa napravil neumnost,'' so zapisali pri hrvaškem SportNetu. Podobnih zapisov je bilo še kar nekaj. Ni kaj, ponesrečena izvedba 11-metrovke, kakršnih ni veliko v nogometnem svetu, zlasti, če je govora o odločilnem kazenskem strelu za zmago globoko v sodnikovem podaljšku, je odmevala v tujini.

Olimpija je v tej sezoni v Sloveniji osvojila obe lovoriki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Razočaranje Maribora je bilo še toliko večje, saj so vedeli, kako blizu so bili lovorike. Na njihovo smolo pa je Toliću spodletelo, v podaljšku pa je po infarktni končnici zmagala Olimpija in osvojila dvojno krono.