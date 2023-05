Marko Šuler ima tega dovolj: Sram me je

Dramatični finale slovenskega pokala med Olimpijo in Mariborom (2:1) bo zaradi določenih sodniških odločitev še dolgo buril duhove. V taboru poražencev so prepričani, da se jim je godila krivica. Še več, šli so tako daleč, da je športni direktor Marko Šuler, ki je po tekmi prišel na novinarsko konferenco, v daljšem monologu izlil svoj srd in se vprašal: ''Je to sploh nogomet?''

Včasih je podobno počel Zlatko Zahović. Legendarni športni direktor Maribora, ki ga že dobra tri leta ni več v Ljudskem vrtu, je znal po bolečih in stresnih porazih vijolic priti na novinarsko konferenco in razmišljanja zapeljati drugam, proč od neposrednih kritik glede predstav moštva in posameznikov. Tokrat se je na podoben korak odločil Marko Šuler, ki zelo spoštuje nekdanjega športnega direktorja, katerega bi skušal posnemati tudi v rezultatskih uspehih, a mu to za zdaj, z izjemo državnega naslova v letu 2022, ne gre najbolje. NK Maribor bo sezono 2022/23 končal brez lovorike in vidnejših evropskih dosežkov.

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

40-letni Korošec je po dramatičnem porazu v finalu slovenskega pokala v Celju proti Olimpiji (1:2) izpostavil nekatere sporne sodniške odločitve, ki so po njegovem mnenju igrale zelo pomembno vlogo pri sobotnem finalu. Zmajem je tako zmago v 130. minuti, kar deseti minuti sodnikovega podaljška drugega dela podaljška, zagotovil Timi Max Elšnik. Če vprašaš številne razočarane navijače Maribora, kapetana Olimpije takrat sploh ne bi smelo biti v igri, saj bi si lahko za zelo grob prekršek nad Marinom Laušićem, po katerem je zavrela kri številnim igralcem, prislužil neposredno izključitev.

Ne le državni prvaki, nogometaši Olimpije so v sezoni 2022/23 tudi pokalni zmagovalci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčane pa ni zmotilo, da jo je Elšnik takrat odnesel le z rumenim opozorilom, ampak so sodniku Bojanu Mertiku še bolj zamerili, kako je v praktično zadnji sekundi sodnikovega podaljška, ko je bil rezultat 1:1 in sta se ekipi že pripravljali na vedno nepredvidljivo izvajanje kazenskih strelov, pokazal na belo točko za Olimpijo. Padec Svita Sešlarja, ki se je boril za prostor z Ignaciom Guerricom, pri čemer je prišlo do obojestranskega odrivanja, je po posredovanju VAR in ogledu posnetka okarakteriziral za najstrožjo kazen. Elšnik jo je pretopil v zmagoviti zadetek Olimpije, Maribor pa je ostal brez lovorike.

Po mnenju Šulerja zaradi sodniških krivic, ki naj bi se v korist ljubljanskega kluba vlekle že dolgo. Bil je skrušen in ogorčen, z žalostnim in razočaranim glasom je dal vedeti, kako to ni niti najmanj dobro za slovenski nogomet. Poudaril je, kako takšnih sodniških odločitev v njeno prid, ki jim je bil priča v finalu pokala v Celju, v svoji dolgoletni karieri še ni videl!

"Tega še nisem doživel v svoji karieri"

Marko Šuler opozarja, da trpi slovenski nogomet. Foto: Grega Valančič/Sportida Tako je povedal športni direktor Maribora in se dotaknil tudi drugih področij. "Nasprotniku čestitam za fantastično sezono. Mar samo jaz vidim? Slovenski nogomet je napačno predstavljen. To sem govoril že pred letom dni. Iskreno povedano, me je sram. Od mlajših selekcij do članske izbrane vrste sem nosil dres s ponosom. Ponosno sem predstavljal to državo. Želel sem se vrniti v nogomet in pomagati slovenskemu nogometu. Saj ne delam samo za Maribor, ampak za slovenski nogomet. Metal sem se na glavo in človeka, ki je ne kriv ne dolžen (Josipa Iličića, op. p.), pa me boli, ko to rečem, pripeljal v gnojnico. Gledam stvari, ki jih nisem doživel v 15 letih svoje profesionalne kariere,'' je Šuler v uvodu nastopa na novinarski konferenci izpostavil tudi prihod 35-letnega velikana slovenskega nogometa, ki zaradi zdravstvenih težav v finalu ni mogel pomagati Mariboru.

Nato se je posvetil glavnim očitkom glede sojenja, ki ga očita delivcem pravice in njihovem vodstvu. ''VAR gledaš pet minut, odločiš, da nekaj ni, po minuti pa rečeš, da je. Da je Elšnik za tak udarec prejel le rumeni karton? Tega nisem doživel nikoli v svoji karieri. Teh odločitev je veliko, trpi pa le en. Pa ne mislim tu na Maribor. Trpi slovenski nogomet. Mi od tega živimo. Nekdo pa lahko dela, kar želi. Brez posledic. Ne smeš več nobenemu reči nič,'' je izrazil nezadovoljstvo s sodniškim kriterijem in to pojasnil s številnimi kartoni, ki jih v tej sezoni prejema trener Maribora Damir Krznar. Ravno tisti, s katerim je Šuler pred finalom pokala okrepil sodelovanja in podaljšal pogodbo do leta 2026. ''Bolj mirne in spoštljive osebe od njega (pokazal je na trenerja Krznarja, op. p.), ne poznam. A je prejel več kartonov kot jaz, ko sem bil še igralec. Tu nekaj ne 'štima', dragi moji.''

Sodnik Bojan Mertik ne bo ostal Mariboru v prijetnem spominu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šel je še dlje in pojasnil, kako ga je sram, da je v takšen nogomet pripeljal tako Iličića kot tudi trenerja Krznarja. ''Vemo, kakšne kazni bomo dobili. Ampak kazni so samo z ene strani. To, kar smo gledali danes, je realnost slovenskega nogometa. Mi ga želimo dvigniti, približati Evropi. Pa tole? Oprostite mi, nimam se za ne vem kaj, a vem, kaj delam, Vem, kdaj se mečemo na glavo, da pripeljemo enega Josipa Iličića v slovenski nogomet. Mene je sram, kam sem ga pripeljal. Oprostite. Damirja Krznarja pripeljem iz Dinama iz Zagreba. Ne iz kje drugje … Mene je sram. Kaj to predstavlja? O čem mi danes tu govorimo? Kaj gledamo po koncu tekme? Je to nogomet? To ni prvič. To se dogaja že dolgo časa. Ne samo Mariboru. Živim za ta nogomet. Otroci tule čakajo, zakaj? Da lahko nekdo dela, kar hoče? Brez posledic, brez vsega? O čem se mi vse pogovarjamo? Kdaj bo nekdo prevzel odgovornost? Kdaj bomo nekaj naredili? Ne vem, kdaj. Kaj naj rečem igralcem po takšni tekmi? Če je samo meni čudno, potem lahko jutri odidem, pa mislim, da ni. Samo smo tiho. Jaz ne bom tiho. Čas je, da se nekaj naredi. Ne vem, kako, nekdo bo moral prevzeti odgovornost, ker to, kam gre slovenski nogomet, ni dobro,'' ima dovolj tega, da se po porazih čuti prikrajšane za uspeh zaradi tega, ker naj bi tekmecu pihal v hrbet sodniški veter.

Tolić zapravil izjemno priložnost za zmago

Hrvat Marko Tolić bi se lahko proslavil v izdihljajih rednega dela, a je v 99. minuti zapravil 11-metrovko na način, s katerim je razjezil navijače vijolic. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, kako so v taboru Maribora doživeli poraz proti Olimpiji, pričajo njihovi zapisi na socialnih omrežjih. ''Če ne bi bilo žalostno, bi bilo smešno,'' si izpostavili 11-metrovko, ki jo je sodnik po dolgem razmisleku dosodil za Olimpijo globoko v podaljšku.

''Drama z nesrečnim koncem, škandalozna enajstmetrovka v zadnji minuti,'' dodajajo v klubu, ki je imel v soboto idealno priložnost za jubilejni deseti (rekordni) pokalni naslov, a je ni znal izkoristiti. Slovenija tako razburljivega sklepnega dejanja v pokalu ni videla že dolgo. Maribor je namreč imel v izdihljajih rednega dela pri rezultatu 0:0 na voljo najstrožjo kazen, a jo je hrvaški legionar Marko Tolić zapravil z neposrečeno izvedbo ''panenke'', s katero je spravil ob živce številne privržence Štajercev, ki so se v soboto v velikem številu odpravili v knežjo mesto. Če bi takrat hrvaški legionar premagal Matevža Vidovška, bi po pokalni lovoriki v rokah Maribora verjetno odmevale bolj vedre teme iz tabora vijolic, tako pa je Šuler skušal opozoriti Slovenijo na manj prijetne stvari.

Pokalni spopad v Celju je minil v naelektrenem vzdušju, s tribun, kjer so bili nastanjeni navijači Maribora, pa se je večkrat zaslišalo skandiranje "NZS, mafija." Foto: Grega Valančič/Sportida ''Namesto da bi danes govorili o popolnoma drugih stvareh, da nekomu čestitamo in mu damo kapo dol, se o tem, kar se dogaja, pogovarjamo že celo sezono. Danes je samo krona, posledica tega, kar se je dogajalo v tej sezoni, Ni moglo iti drugače. Že dva tedna nazaj vam lahko povem, kdo bo delegiran, kdo bo sodil NK Maribor. To ni slučajno. Pa nisem nor. Ali pa sem vedeževalec, da vidim vse naprej. Ne vem, ali je to normalno, ampak kot kaže dogajanje na današnji tekmi, je stvar napačna. Ne gre v pravo smer. Na koncu posledice nosi le Maribor. Sem iskren in samokritičen, a lahko popravljam le stvari, ki se tičijo mene. To, kar smo gledali danes, pa sem videl kar nekaj nogometa, še nisem doživel v svoji karieri,'' je izpostavil Šuler, razočaran nad tem, da Elšnik ni prejel neposrednega rdečega kartona za prekršek nad Laušićem, ter da si je sodnik ''premislil'' in nato v zadnjih sekundah srečanja po spornem posredovanju Guerrica le pokazal na belo točko za Olimpijo.

Predsednik @nzs_si Radenko Mijatović je predal pokal, namenjem zmagovalcu pokalnega tekmovanja, kapetanu @Timi_Elsnik. Sledilo je veliko slavje zmajev, ki so osvojili dvojno krono. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/Aba8wX8woz — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 6, 2023

Nato pa je kapetan zmajev premagal Ažbeta Juga in slavje Ljubljančanov se je na tekmi, ki so jo žal zaznamovali tudi slabo vreme, navijaški incidenti in sporne sodniške odločitve, lahko začelo. Olimpija je tako v tej sezoni osvojila obe lovoriki, Maribor, čeprav je branil naslov, pa se je obrisal pod nosom.