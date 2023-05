Riera ni hotel govoriti o Šulerju. Izpostavil je nekoga drugega.

Zeleno-bela nogometna pravljica se nadaljuje. Španski strateg Albert Riera je ''zeleni ferrari'' po državnem naslovu popeljal še do pokalne lovorike. Varovanci, na katere je zelo ponosen, so ga med slavjem oprhali s pivom in penino, po tekmi pa je spregovoril tudi o svoji prihodnosti pri Olimpiji. Kapetan Timi Max Elšnik je izpostavil največjo moč prejemnikov dvojne krone: ''Vsi so delavci, pridni, se žrtvujejo za druge, ne gledajo le na svojo statistiko,'' je navdušen nad kolektivnim duhom soigralcev, s katerimi je proslavljal osvojitev pokala še dolgo v noč.

To je uspelo le Hrvatu Igorju Bišćanu in Špancu Albertu Rieri. Vzorec se očitno ponavlja. Oba sta tujca, oba sta v preteklosti opozarjala nase tudi v dresu Liverpoola, Olimpijo pa v svoji krstni sezoni, kar se tiče samostojnega trenerskega vodenja prvoligaške ekipe, popeljala do dvojne krone. Prvi pred petimi leti, drugi pa letos, ko so Ljubljančani osvojili vse, kar se v Sloveniji osvojiti da.

Le bi Marko Tolić v 99. minuti izkoristil najstrožjo kazen, bi pokalna lovorika končala v rokah Maribora. Takrat je želel kazenski udarec izvajati tudi Rok Kronaveter, a je nato žogo v svoje roke vzel Hrvat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če so bili zeleno-beli v prvenstvu razred boljši od tekmecev in si naslov najboljšega zagotovili že pet krogov pred konca, pa jim je že pregovorno nepredvidljivo pokalno tekmovanje povzročalo več preglavic. Do lovorike so se morali še kako namučiti. V četrtfinalu so celjsko oviro preskočili po dramatičnem izvajanju 11-metrovk, potrebno je bilo kar deset serij, v finalu pa so proti Mariboru že nevarno viseli na nitki, a je njihov tekmec v zadnjih sekundah rednega dela zapravil najstrožjo kazen. In to na način, ki se v nogometu ne vidi prav pogosto. Hrvat Marko Tolić se je po ponesrečenem izvajanju drzne ''panenke'' upravičeno držal za glavo.

Elšnik: Vsakemu lahko rečem, da je moj brat do konca življenja

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je bil po pokalni zmagi nad Mariborom v sedmih nebesih. Foto: Grega Valančič/Sportida Sledil je podaljšek, ki je ponudil marsikaj, tudi tri zadetke, zadnjega pa je v deseti minuti sodnikovega podaljška, igrala se je tako že 130. minuta, po sporno dosojeni 11-metrovki, ki je razburila mariborski tabor, dosegel Timi Max Elšnik. ''Matevž (vratar Matevž Vidovšek, op. p.) je s tisto obranjeno 11-metrovko še večji junak od mene, saj smo si s tem priigrali podaljšek in na koncu zmagali. Toda ne le jaz in Matevž, vsi smo zaslužni za to. Od trenerja do zadnjega igralca v kadru. To ni bilo z danes na jutri, ampak od prvega treninga z Albertom Riero,'' je 25-letni Štajerec, ki je navdušil s hladnokrvno izvedbo 11-metrovke, po kateri je sodnik Bojan Mertik označil konec srečanja, ponosen prav na vse soigralce in sodelavce.

''Ta ekipa je izjemna. Nikoli v karieri še nisem bil v takšni slačilnici. Vsi so delavci, pridni, se žrtvujejo za druge, ne gledajo le na svojo statistiko. Mislim, da smo se po taki sezoni z zlatimi črkami vpisali v zgodovino Olimpije. Celo življenje se bomo tega spominjali. Vsakemu od soigralcev lahko rečem, da je moj brat do konca življenja," so kapetana Olimpije po novem uspehu zmajev prevzela čustva. Na tekmi je pokazal več obrazov. Proti koncu rednega dela je z grobim naletom na Marina Laušića pošteno zaostril dogajanje na igrišču, na koncu pa jo odnesel z rumenim kartonom, kar je spravilo Mariborčane še v dodatno nezadovoljstvo, saj so pričakovali izključitev.

Tudi o tem je po finalu razpredal športni direktor poražencev Marko Šuler, o katerem pa trener Olimpije ni želel govoriti. Ko se je po slavnostni podelitvi, na kateri so ga nogometaši na čelu s trenerjem, njegovim največjih zaveznikom, oprhali s pivom in penino, družil s sedmo silo, ga je doletelo tudi to vprašanje. Kako komentira misel Šulerja, da takšne zadeve, ki so se dogajale na finalu v Celju, niso dobre za slovenski nogomet? ''O njem ne bom govoril, ker mi osebno sploh ni čestital. In me tudi ne zanima, kaj je dejal. Lestvica govori zase, je dovolj zgovorna, osvojili smo tudi pokal,'' Španec ni želel govoriti o Korošcu.

Veliko raje je govoril o svojih izbrancih. Že skozi celotno sezono ponavlja, kako je lahko vesel za izbrance, da kažejo tolikšen napredek in sledijo njegovim napotkom. ''Pomenijo mi vse. Vedno jim govorim, da so najpomembnejši v tej sezoni. Brez njih ne bi kot trener pomenil nič. Če ne bi dosegali dobrih rezultatov, bi se lahko hitro vrnil domov,'' uživa v delu z zasedbo Olimpije, v kateri ne manjka mlajših slovenskih imen, katerim se napoveduje svetla prihodnost.

Star je 19 let, a je odigral, kot da jih ima 30

Po pokalni zmagi nad Mariborom je nekdanji španski reprezentant izpostavil najstnika, ki ga je v obrambi doletela zelo zahtevna naloga, saj se je moral spoprijeti z najbolj vročim napadalcem 1. SNL Žanom Vipotnikom. ''Star je 19 let, a igra, kot da bi jih imel že 25. Proti Mariboru je odigral, kot da jih ima 30. To je Marcel Ratnik. Ena izmed prekrasnih zgodb pri Olimpiji,'' je izpostavil mladega branilca, ki je pomagal zmajem do odmevnega uspeha.

Trener Riera je prepričan, da je pred Marcelom Ratnikom še zelo svetla prihodnost. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dodal je še, kako je vsaka sezona dolga, v njej pa so prisotni boljši in slabši trenutki. ''Nogometaši vendarle niso stroji. Pomembno je, da znaš zadevo začeti in tudi končati. Na nekaterih tekmah nismo bili najboljše, na večini pa nas je spremljal občutek, da smo bili boljši od tekmeca. To kaže tudi lestvica,'' je Riera čestital izbrancem za izjemne dosežke v sezoni.

Jih bo v prihodnji sezoni popeljal tudi v Evropo? Olimpijo čakajo kvalifikacije za ligo prvakov, glede tega, ali bo Španec resnično ostal zvest zmajem, pa ostaja veliko vprašanj. Navijači bi bili presrečni, če bi Ljubljančani stopili na evropsko pot s šampionsko zasedbo. Riera je napovedal, kako se bo o tem pogovoril z vodstvom kluba, s katerim nima težav, in da sploh ni zaskrbljen. O tem pa zdaj ne želi razmišljati, zdaj je napočil čas za uživanje, saj je Olimpija osvojila dvojno krono.

Zmaji imajo tri dni prosto, nato pa sledita še zadnji tekmi sezone. Najprej gostovanje pri Domžalah, nato pa zadnji krog, ko bo v Stožicah gostovalo Celje, kapetan Elšnik pa bo kot prvi prejel ''kanto''. Po tej tekmi bi lahko bilo že tudi več znanega o tem, kakšna bo usoda Riere na delu v slovenski prestolnici.