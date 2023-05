Mlada Rožmanova četa jo je zakuhala Kopru

1. SNL, 34. krog:

Torek, 2. maj:

Sreda, 3. maj:

Četrtek, 4. maj:

Na Bonifiki se je mreža prvič zatresla v 16. minuti. Nigerijec Bright Edomwonyi je bil natančen z bele točke, sodnik pa je dosodil najstrožjo kazen zaradi igranja Aleksandra Đurića z roko v svojem kazenskem prostoru.

Koprčani so bili v prednosti le osem minut, nato pa so Domžalčani po všečni akciji, speljani po desni strani, izenačili na 1:1. Po podaji Žige Repasa je zadel v polno Hrvat Bartol Barišić. Domžalčani so le deset minut pozneje udarili še enkrat in poskrbeli za popoln preobrat. Najprej je koprsko obrambo, ki je imela veliko težav s spolzko podlago, spravil v težave Barišić, nato pa je svoj že 11. zadetek v tej sezoni dosegel Franko Kovačević.

Zoran Zeljković je doživel nov boleč domač poraz v spomladanskem delu. Foto: Vid Ponikvar

Izjemno dinamičen prvi polčas bi se lahko razpletel brez zmagovalca, sodnik Matej Jug je v izdihljajih prvega dela pokazal še enkrat na belo točko, a je Edomwonyi zatresel vratnico. Tako je ostalo pri vodstvu Domžal z 2:1, ki so v zadnjih sekundah prek Kovačevića še enkrat zapretili, a se je zelo izkazal Adnan Golubović in s skrajnimi napori preprečil nov zadetek rumene družine. Domžalčani so v prvem polčasu proti vratom Kopra usmerili kar 11 strelov, gostitelji pa le tri.

Pri Koprčanih sta v 47. minuti vstopila v igro Maks Barišić in Andrej Kotnik. Le nekaj minut pozneje sta sodelovala v akciji za izenačenje, pri kateri se je izkazal 27-letni napadalec, ki na dresu prisega na prepoznavno številko 47. Z izjemnim slalomom se je mojstrsko otresel treh, štirih branilcev Domžal in dosegel 12. zadetek v tej sezoni. Jeziček na tehtnici pa se je znova nagnil na stran gostov v 66. minuti, ko je Jošt Pišek, eden izmed številnih mladih imen v Rožmanovi zasedbi, z natančnim strelom z okrog 20 metrov popeljal Domžalčane do dragocene zmage s 3:2. Z njo so se dvakratni državni prvaki približali Kopru na -1, tako da bo boj za četrto mesto, ki prinaša evropsko vozovnico, napet do konca.

V Spodnji Šiški brez zmagovalca

Luka Štor je v tej sezoni dosegel šest zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Dvoboj v Spodnji Šiški se je začel sanjsko za gostitelje. Bravo, ki si je že zagotovil obstanek, je prišel do vodstva že v 4. minuti. Takrat si je veliko napako privoščil francoski branilec Tabora Thadee Kaleba. Žoge se je dokopal Hrvat Denis Bušnja in zaposlil Luko Štora, ki je z natančnim strelom premagal Jana Koprivca. Primorec se je podpisal pod šesti zadetek v tej sezoni, le nekaj minut pozneje pa bi lahko Šiškarji podvojili prednost, a se je Koprivec izkazal ob dveh strelih Tamarja Svetlina.

Po zadetku je pred vrati Šiškarjev najbolj zadišalo v 38. minuti, ko je Denis Kouao z roba kazenskega prostora atraktivno streljal proti vratom, a se je takrat izkazal branilec Nemanja Jakšić in preprečil izenačenje. Kmalu za tem se je lepa priložnost za podvojitev prednosti ponudila Martinu Kramariču, a se mu je ponesreči strel z neposredne bližine.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Najmlajši klub 1. SNL je ohranil vodstvo vse do 84. minute, nato pa je Kraševce v boljšo voljo spravil Dino Halilović. 25-letni Hrvat se je v 11. nastopu v tej sezoni razveselil strelskega prvenca za Tabor. Sežančani so se tako približali predzadnji Gorici na točko zaostanka. Vrtnice bodo v predzadnjem krogu gostovale pri Muri, Tabor pa bo doma pričakala Maribor. Zaradi vsega tega je povsem realen scenarij, da bo o devetem in desetem mestu odločil prav medsebojni dvoboj primorskih zasedb v zadnjem krogu.

Mura trikrat zatresla mrežo, a izgubila z 1:3

Maribor, ki ga v soboto čaka pokalni finale proti Olimpiji, je na štajersko-prekmurskem derbiju ekspresno povedel. V 3. minuti je kapetan Martin Milec z desne strani poslal pred vrata ostro podajo po tleh. Žoge se je rahlo dotaknil Mirlind Daku, nato je malce spremenila smer in Kaija Cipota zmotila do te mere, da je z neposredne bližine nespretno zatresel lastno mrežo. Žoga je bila sicer namenjala proti Nemanji Mitroviću, vijolice pa so tako prišle do nenadejano hitrega vodstva.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Vijolice so podvojile prednost v 16. minuti, znova pa so Prekmurci dosegli avtogol. Tokrat je lastno mrežo zatresel Kobie Morris, pod "asistenco" pa se je vpisal Arnel Jakupović, ki je skušal zaposliti Žana Vipotnika. Maribor je tako po dveh avtogolih branilcev Mure vodil kmalu že z 2:0!

Mariborčani so si s torkovo zmago nad Muro dvignili samozavest pred sobotnim pokalnim spopadom z Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Gostje pa se pod vodstvom Dejana Grabića niso kar tako predali. Srb Lazar Zličić je v 22. minuti s strelom z roba kazenskega prostora matiral Menna Bergsna in znižal zaostanek Mure na 1:2. Do konca prvega polčasa, v katerem so nogometaši Mure kar trikrat zatresli mrežo, a vseeno zaostajali z 1:2, se je dogajalo še veliko zanimivega. Gostje so bili nevarnejši, razmerje v strelih na gol je 6:4 v korist črno-belih, vratar Bergsen se je izkazal s posredovanjem ob izjemnem strelu Matica Maruška, na drugi strani pa ni manjkalo veliko, pa bi jubilejni 20. zadetek v tej sezoni dosegel Žan Vipotnik. Iz zelo zahtevnega položaja je zatresel vratnico, tako da se je gostom nasmehnila sreča.

V drugem delu je naprej zapretila Mura, Mirlind Daku je prisilil Menna Bergsna k atraktivnemu posredovanju, nato pa je kralj strelcev Žan Vipotnik poskrbel za novo mojstrovino. Izjemno podajo Marka Tolića, ki se je podpisal pod 14. asistenco sezone, je pretopil v zadetek, jubilejni 20. v tej sezoni in sredi drugega polčasa popeljal Mariborčane do visoke prednosti s 3:1. Rezultat se ni več spreminjal.

Radomlje prvič v sezoni premagale Olimpijo

Foto: Nik Moder/Sportida Nogometaši Radomelj so pod vodstvom Oliverja Bogatinova spomladi kot prerojeni. Na 13 tekmah so izgubili le enkrat, prav proti Olimpiji. Je zdaj napočil čas za maščevanje? Izpolnili so svoj cilj, po razburljivi zmagi v Sežani (2:1) so si priigrali obstanek že tri kroge pred koncem. Zdaj bi lahko vzele skalp novega prvaka Olimpije. Zaradi kartonov so namreč manjkali Đorđe Crnomarković, Aljaž Krefl, Marcel Ratnik in Svit Sešlar. Z ozirom na bližnji večni derbi v finalu pokalnega tekmovanja je trener Albert Riera na klopi pustil nekaj ključnih igralcev, Maria Kvesića, Timija Maxa Elšnika, Matevža Vidovška ...

Prvič po desetih tekmah je tako v prvi postavi začel Mustafa Nukić (na zadnjih desetih tekmah je skupaj odigral le 20 minut) in prvič po septembru tudi zadel. V 18. minuti je Olimpijo povedel v vodstvo (sedmi gol sezone). Ni se posebej veselil, prst je dal pred ustnice in mrko pogledal proti kameri, češ še vedno znam zabijati gole. V nadaljevanju prvega polčasa so bili nevarnejši Radomljani, a je bil vratar Denis Pintol vselej na pravem mestu.

Ester Sokler je dal spomladi devet golov. Foto: Nik Moder/Sportida Če Nukić ni igral in zadeval spomladi, pa je toliko bolj vroč Ester Sokler. Dal je že osem golov in zdaj še devetega (jeseni le enega). V 50. minuti je dobil globinsko podajo, dvoboj ena na ena z vratarjem pa dobil za izenačenje na 1:1. V VAR sobi so sicer dve minuti pregledovali, ali je bil v prepovedanem položaju. Bilo je tesno, a gol so sodniki vendarle priznali. Osem minut pozneje je imel še eno lepo priložnost, streljal je z razdalje, a mu je Pintol branil. Vse bolj napadalna igra Radomelj je bila nagrajena v 61. minuti, ko je žogo v gol potisnil Filip Čuić (2:1). V zaključku tekme je Riera v igro poslal nekaj svojih prvokategornikov, Elšnika, Aldairja Djala in Davida Sualeha, a se rezultat vseeno ni spremenil. Olimpija je izgubila z 1:2.

Preobrat Celja v Novi Gorici

Aljoša Matko je na zadnjih treh tekmah dal pet golov. Foto: Grega Valančič/Sportida Gorica igra za deveto mesto, Celje za drugo. Agron Šalja, ki je pred časom krajši čas vodil Celje, zdaj skuša na pravo pot vrniti Gorico. Ob polčasu so bile bližje trem točkam vrtnice. Že v šesti minuti je sodnik pokazal na belo točko. Matko Obradović je strel z 11 metrov Etienu Velikonji sicer branil, a je žogo le odbil, odbitek pa je izkušeni napadalec vendarle potisnil v mrežo. To je bil izid prvega polčasa (1:0), v katerem so imeli Celjani sicer terensko premoč.

Ker Goričani niso bili več posebej aktivni v napadu, se jim je to maščevalo. Celje je prišlo do preobrata: za 1:1 je v 54. minuti zadel Mark Zabukovnik, za vodstvo z 2:1 pa 12 minut pozneje Aljoša Matko. To je Matkov enajsti gol v sezoni oziroma peti na zadnjih treh tekmah. V zadnjih minutah so Goričani silovito pritisnili na celjski gol, a niso zadeli. Malo je sicer manjkalo in Luka Baruca bi v 91. minuti zadel neposredno iz podaje iz kota. Žoga je fantastično zavila v gol, a jo je Obradović uspešno odbil v polje.