Večer kot iz sanj za Slovenca na drugi strani Karavank

Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat do prve lovorike v tujini

Zmagovalec slovenskega pokalnega nogometnega tekmovanja bo znan v soboto, ko se bosta v Celju v finalu udarila Olimpija in Maribor, v Avstriji pa je bilo neznank o pokalnem vladarju sezone 2022/23 konec v nedeljo. V Celovcu, neposredni bližini Slovenije, se je na tribunah 28 Black Arene stiskalo 30 tisoč ljubiteljev nogometa, in poskrbelo za nepozaben nogometni spektakel, po katerem se je smejalo privržencem Sturma.

Veselje Tomija Horvata (skrajno levo), Jona Gorenca Stankovića (desno) in soigralcev po zmagi v finalu pokala nad Rapidom. Foto: Reuters

Prva lovorika Sturma po letu 2018

Jon Gorenc Stanković (levo) ima podobno kot Tomi Horvat s Sturmom sklenjeno pogodbo do poletja 2025. Foto: Reuters Graški klub, ki je v bogati preteklosti privabil v svoje vrste številna znana slovenska nogometna imena, je zmagal z 2:0. Tako sta se največjega uspeha, odkar nosita njegov dres, veselila tudi dva slovenska reprezentanta. To sta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki sta osvojila prvo lovoriko kot legionarja. To pa še ne pomeni, da bi bila lahko edina v tej sezoni, saj Sturm vztraja tudi v boju za naslov avstrijskega prvaka.

Čeprav je ''nevihta'' iz Gradca prejšnji teden doma ostala praznih rok proti Šeškovemu Salzburgu (0:2), je nato med tednom znižala zaostanek za rdečimi biki na -3. Sturm je namreč med tednom premagal dunajsko Austrio (3:2), bogati klub iz Mozartovega mesta pa je v gosteh remiziral z Rapidom (1:1). Teden se je za Sturm nadaljeval še lepše, saj je sledila nedelja, finale avstrijskega pokala na razprodanem stadionu v Celovcu. Sturm se je izkazal, premagal dunajski Rapid z 2:0 in osvojil prvo lovoriko po letu 2018. Tudi s pomočjo slovenskih legionarjev.

Sturm je na poti do avstrijskega pokalnega naslova izločil tudi Šeškov Salzburg. Foto: Reuters

Lahko Šeškov Salzburg ostane brez 10. zaporednega naslova?

Tomi Horvat je v tej sezoni v avstrijskem prvenstvu dosegel štiri zadetke. Foto: Reuters Jon Gorenc Stanković je odigral vso tekmo. Sturmu se je pridružil pred tremi leti. Trener mu zaupa, opravlja vlogo nadomestnega kapetana, navijači so ga hitro vzljubili. Zdaj je dočakal prvo lovoriko. Nekdanji up Domžal je sicer pred tem v tujini nabiral izkušnje že v Nemčiji in Anglije. Kot golobradi mladenič se je iz Slovenije najprej odpravil v tujino v Porurje, kjer je nabiral izkušnje pri drugi ekipi Borussie Dortmund, nato pa se preselil na Otok, kjer je s Huddersfield Townom celo izkusil moč elitne premierlige. V Angliji je celo zatresel mrežo Manchester Cityja, obenem pa postal stalni član slovenske reprezentance, za katero je zbral že 17 nastopov.

Če je 27-letni Gorenc Stanković, ki igra na položaju zadnjega zveznega igralca, lahko pa tudi priskoči na pomoč obrambni vrsti, odigral vso tekmo, pa je tri leta mlajši Tomi Horvat vstopil v igro v 76. minuti. Takrat je Sturm že vodil z 1:0, do konca pa na krilih dvakratnega strelca Manprita Sarkarie, 26-letnega Avstrijca indijskih korenin, podvojil prednost na končnih 2:0.

Nogometašu Sturma so spravili v žalost številne privržence Rapida, ki so pripotovali v Celovec. Foto: Reuters

Sarkaria je v zadnjih dneh v izjemni formi, na zadnjih dveh tekmah je dosegel štiri točke, Sturm pa za vodilnih Salzburgom pet krogov pred koncem zaostaja le tri točke. Ker bodo črno-beli iz Gradca 21. maja gostovali tudi v Mozartovem mestu, bi lahko v tej sezoni prekrižali načrte Benjaminu Šešku in druščini, s tem pa prekinili zmagoviti niz rdečih bikov, ki letos lovijo deseti zaporedni naslov.

Horvat, nekdanji up Maribora, se je v članskem nogometu dokazal v Murski Soboti, kjer je z Muro najprej osvojil pokal, nato pa postal še slovenski prvak. Lani se je preselil v Avstrijo in napolnil blagajno ponosu prekmurskega nogometa, ki bi lahko v tej sezoni ostali brez Evrope. Povsem drugače je v Gradcu, kjer ostaja Sturm v igri celo za dvojno krono, kar bi bil izjemen uspeh.

Če bi Sturm postal tudi prvak, bi osvojil prvo dvojno krono po 24 letih. Ko jo je v sezoni 1998/99, je bil takratni član velikana iz Gradca tudi Darko Milanič. Foto: Reuters

Sturm na takšen podvig v tem stoletju še čaka. Dvojno krono je prvič in za zdaj zadnjič osvojil v sezoni 1998/99, ko je bil njegov trener sloviti, žal že pokojni Ivica Osim, obrambni steber pa Darko Milanič.

Nekdanji trener Olimpije ni računal na Slovenca

Dunajski Rapid, katerega vodi nekdanji trener Olimpije Zoran Barišić, čaka na pokalni naslov vse od leta 1995. Lovorike ni osvojil že 15 let, vse od zadnjega naslova avstrijskega prvaka (2008). Zeleno-beli dres nosi tudi Dejan Petrovič, a nekdanji član Aluminija po tem, ko se je po hudi poškodbi in dolgotrajnem okrevanju vrnil na igrišče, ne dobiva več veliko priložnosti. V nedeljo tako 25-letni slovenski zvezni igralec ni kandidiral za srečanje v Celovcu.

Dunajski Rapid v tem stoletju sploh še ni osvojil pokalne lovorike, skupno pa se lahko pohvali s kar 14 pokalnimi naslovi. Foto: Reuters

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

