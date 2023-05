Matjaž Kek ni več edini slovensko-hrvaški kralj

Slovenski selektor Matjaž Kek je na Hrvaškem zelo priljubljen. Ko je leta 2017 Rijeko popeljal do prestižne dvojne krone, se je podpisal pod podvig, kakršnega nogomet v Sloveniji in na Hrvaškem do takrat ni pomnil. V obeh državah je namreč osvojil vse največje klubske lovorike. Šest let pozneje Mariborčan ni več edini z omenjenim hrvaško-slovenskim presežkom. Njegov podvig je ponovil Igor Bišćan.

Na Hrvaškem nič novega. Nogometaši zagrebškega Dinama še naprej kraljujejo v prvi ligi. Po nedeljskem remiju (0:0) na derbiju proti Hajduku so ubranili državni naslov že štiri kroge pred koncem, hkrati pa dočakali posebno zadoščenje in zadovoljstvo, saj so lahko novi zvezdici nazdravljali na dvorišču največjega tekmeca. Proslavljali so na splitskem Poljudu, kjer se je v nedeljo na hrvaškem nogometnem prazniku zbralo 30 tisoč gledalcev, ki pa niso dočakali zadetkov.

Mreža gostov iz Zagreba se je resda v prvem polčasu zatresla, za delirij na tribunah je poskrbel občasni slovenski reprezentant Jan Mlakar, a je veselje Splitčanov trajalo zelo malo časa, saj je bil zadetek zaradi nedovoljenega položaja strelca razveljavljen. Upravičeno. Tako je na derbiju, na katerem je Dinamo navdušil z izjemno obrambno čvrstostjo, saj gostiteljem ni dovolil niti enega strela v okvir vrat, ostalo pri 0:0.

Zagrebčani so osvojili dragoceno točko, s katero so si tudi matematično zagotovili naslov hrvaškega prvaka, saj v zadnje štiri kroge vstopajo s prednostjo 12 točk pred Hajdukom in boljšim razmerjem v medsebojnih srečanjih.

Bišćan na petih tekmah do 11 točk

Dinamo je do pričakovanega novega naslova popeljal Igor Bišćan. Stari znanec 1. SNL je na vroči stolček v Zagrebu vskočil pred kratkim, šele v začetku aprila, ko je po nepričakovanem izpadu v polfinalu pokala v Šibeniku in nekaterih manj prepričljivih predstavah v prvenstvu brez službe ostal Ante Čačić. Nekdanji hrvaški selektor, ki je v preteklosti vodil tudi Maribor, je svojemu nasledniku zapustil lepo prednost pred zasledovalci.

Ko ga je nasledil Bišćan, ki je v preteklosti osvajal lovorike z Dinamom kot nogometaš, nato pustil pomemben pečat pri Liverpoolu, kot trener pa se zelo uspešno dokazoval tudi v Sloveniji, je zagrebškemu velikanu hitro steklo. Na petih tekmah je ostal neporažen, osvojil 11 točk in potrdil nov naslov prvaka že štiri kroge pred koncem.

Kek najboljši z Mariborom in Rijeko

Matjaž Kek je leta 2017 Rijeko popeljal do zgodovinskega uspeha, dvojne hrvaške krone, s katero je prekinil prevlado zagrebškega Dinama. Foto: Vid Ponikvar S tem pa se je 44-letnemu Zagrebčanu uspelo uvrstiti tudi na elitni seznam slovensko-hrvaških podvigov, saj je postal prvi strateg po Matjažu Keku, ki je osvojil vse največje klubske lovorike v obeh državah. Mariborčan, ki želi letos slovensko izbrano vrsto popeljati na evropsko prvenstvo v Nemčijo, je bil v Sloveniji dvakrat prvak z vijolicami (2000 in 2003), slovenski pokal pa je z Mariborom osvojil leta 2004.

Na Hrvaškem je bil prvak z Rijeko leta 2017, takrat je osvojil tudi hrvaški pokal. Drugič v karieri, pred tem je bil z nogometnim ponosom Kvarnerja najboljši v pokalu že leta 2014. Tako je Kek osvojil poker največjih lovorik na Hrvaškem in v Sloveniji.

Bišćan najboljši z Olimpijo in Dinamom

Igor Bišćan je podobno kot aktualni trener Olimpije Albert Riera nekdanji zvezdnik Liverpoola. Foto: Urban Urbanc/Sportida Kek se je po dobrih šestih letih, v katerih si je na Reki ustvaril status klubske ikone in oboževanega trenerja, zaradi dolžine neprekinjenega vodenja Rijeke pa je podiral tudi rekorde hrvaškega prvenstva, poslovil od Rujevice. Na Reki ga je takrat nasledil prav Bišćan, ki se je v domovino vrnil po izjemno odmevni sezoni v 1. SNL, v kateri je ljubljansko Olimpijo popeljal do dvojne slovenske krone (2017/18).

Navijači zeleno-belih so ga vzeli za svojega in takratnemu predsedniku Milanu Mandariću zamerili, da je zaradi različnih pogledov na sestavljanje moštva in domnevnega pomanjkanja igralnih minut mlajših slovenskih upov prekinil sodelovanje z Zagrebčanom.

Olimpija je pod vodstvom mladega Zagrebčana pred petimi leti proslavljala dvojno krono. Če bodo zmaji v soboto v finalu pokalnega tekmovanja v Celju boljši od Mariborčanov, bodo ponovili dosežek iz sezone 2017/18. Foto: Vid Ponikvar

Bišćan je Rijeko popeljal do pokalne lovorike, nato zapustil reški klub in prevzel odgovoren položaj selektorja mlade hrvaške reprezentance. Zanimivo je, da ga je na Reki nasledil Simon Rožman, do danes edini slovenski trener poleg Keka, ki je na Hrvaškem osvojil lovoriko. Z Rečani je namreč ubranil pokalni naslov in ponovil pokalni uspeh Bišćana, ki je nato mlado hrvaško izbrano vrsto do 21 let vodil kar štiri leta, tudi na Euru 2021 v Sloveniji, kjer je izpadel v četrtfinalu, v začetku meseca pa je sprejel ponudbo zagrebškega Dinama, do katerega čuti posebno simpatijo. Vskočil je namesto Čačića, moštvu povrnil samozavest in ga lažje od pričakovanj popeljal do nove zvezdice, s tem pa tudi ponovil slovensko-hrvaški podvig Keka.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija polfinale (11. maj) Anglija finale Manchester City - Manchester United (3. junij) Armenija finale Širak - Urartu (13. maj) Avstrija Sturm Gradec Azerbajdžan finale Qəbələ - Neftči Baku (26./27. april) Belgija Antwerp Bolgarija polfinale (10./11. maj) Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar finale Zrinjski Mostar - Velež Mostar (7. maj) Ciper finale AEL - Omonia Nikozija (24. maj) Češka finale Sparta - Slavia (3. maj) Črna gora polfinale (3. maj) Danska polfinale (11. maj) Francija Toulouse Grčija finale AEK Atene - PAOK Solun (20. maj) Hrvaška Dinamo Zagreb finale Hajduk Split - Šibenik (24. maj) Italija finale Inter - Fiorentina (24. maj) Izrael polfinale (2./3. maj) Kosovo finale Prishtina - Gjilani Luksemburg polfinale (10. maj) Madžarska finale Budafoki MTE - Zalaegerszegi TE (3. maj) Moldavija polfinale (3. maj) Nemčija polfinale (2. in 3. maj) Nizozemska PSV Eindhoven Poljska finale Legia Varšava - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska polfinale (4. maj) Romunija finale Sepsi - Universitatea Cluj (24. maj) Rusija polfinale (3. in 16. maj) Severna Irska Larne finale Ballymena United - Crusaders (7. maj) Severna Makedonija finale Struga - Makedonija GjP (20. maj) Slovaška finale Spartak Trnava - Slovan Bratislava (1. maj) Slovenija Olimpija Ljubljana finale Olimpija - Maribor (6. maj) Srbija Crvena zvezda četrtfinale (3. maj) Škotska finale Inverness CT - Celtic (3. junij) Španija finale Real Madrid - Osasuna (6. maj) Švica Young Boys finale Young Boys - Lugano (4. junij) Turčija polfinale (3. in 4. maj) Ukrajina četrtfinale (1., 2. in 3. maj) Wales The New Saints The New Saints

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.