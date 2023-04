Riera tega nogometašem Olimpije ne bo dovolil

Nogometaši Olimpije so si naslov slovenskega prvaka zagotovili že pred dobrim tednom dni, a želijo zbirko lovorik še olepšati. V pokalu se jim ponuja priložnost, da bi prvič po petih letih osvojili dvojno krono. Če bi jim uspelo, valižanskemu prvaku The New Saints pa bi konec tedna spodletelo v finalu pokala, bi lahko zmaji 6. maja postali celo prvi klub v širni Evropi z dvojno krono v letu 2023!

Zmaje je v nedeljo v Novi Gorici, kjer se je na tribunah zbralo veliko navijačev Olimpije, pozdravil novogoriški špalir v čast prvakov. S tem pa še niso uresničili vseh želja. Lovoriko želijo osvojiti tudi v pokalnem tekmovanju, kjer so od končnega cilja oddaljeni le še dva koraka. Prvo oviro bodo poskušali preskočiti v sredo, ko v Stožice prihaja drugoligaš Aluminij.

''Za finale potrebujemo zmago. Naredili bomo vse, da pridemo do nje. Imamo ozek kader, a vsi fantje so sposobni dati veliko. Vsi si želijo igrati in lahko igrajo,'' je po remiju v Novi Gorici, kjer je prvič nastopil kot že uradni slovenski prvak, sporočil Albert Riera. Španec je v nedeljo v novogoriškem Športnem parku pogrešal več zbranosti v vrstah varovancev, ki niso pokazali vsega, kar so zmožni. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (2:2), tako da se je Maribor približal zmajem na -13.

Vidovšek: Trener nam ne dovoli, da se sprostimo

Nogometaši Olimpije so prejšnji teden proslavljali naslov državnega naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida Vratar Olimpije Matevž Vidovšek, ki ga je dvakrat premagal Dario Kolobarić, je poudaril, kako bi morali nogometaši Olimpije v mestu vrtnic prikazati več. Z domnevo, da so se po proslavljanju državnega naslova preveč sprostili in v dvoboj z Gorico vstopili brez večjega tekmovalnega naboja, s tem pa je padla tudi motivacija, se ne strinja.

''Trener nam ne pusti, da se sprostimo. Zavedamo se, da nas čaka še nekaj tekem in pokal. Pomanjkanje motivacije ni bil razlog za tokratni izkupiček. Pripravljamo se za Evropo, zato moramo igrati naprej in napredovati,'' poudarja koroški orjak, ki ga čez dober mesec najverjetneje čaka še ena reprezentančna akcija, ko se bo Kekova četa v kvalifikacijah za Euro 2024 merila s Finsko in Dansko.

Olimpija je tako še zelo resno v igri, da sezono 2022/23, ki jo je v dobršni meri zaznamoval trenerski čudodelec Riera, sklene z dvojno krono. Če valižanski prvak The New Saints, s 15 naslovi najuspešnejši nogometni klub v Walesu (izmed tistih, ki tekmujejo v državnem prvenstvu in niso vključeni v angleška tekmovanja) in eden redkih s profesionalnim pogonom, 30. aprila v finalu premaga Bala Town, bo tako postal prvi klub v Evropi v letu 2023 z dvojno krono. Če pa bo ekipi The New Saints spodletelo, bi se lahko priložnost za prvo dvojno krono v letu 2023 ponudila Olimpiji. Če bi seveda zmaji v polfinalu preskočili kidriško oviro, nato pa še 6. maja zmagovalca torkovega polfinala med Bistrico in Mariborom.

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija polfinale (26. april in 11. maj) Anglija finale Manchester City - Manchester United (3. junij) Armenija finale Širak - Urartu (13. maj) Avstrija finale Rapid Dunaj - Sturm Gradec (30. april) Azerbajdžan polfinale (26./27. april) Belgija finale Mechelen - Antwerp (30. april) Bolgarija polfinale (25./26. april in 10./11. maj) Bosna in Hercegovina finale Zrinjski Mostar - Velež Mostar (7. maj) Ciper polfinale (26. april) Češka finale Sparta - Slavia (3. maj) Črna gora polfinale (3. maj) Danska polfinale (25./26. april in 11. maj) Francija finale Nantes - Toulouse (29. april) Grčija finale AEK Atene - PAOK Solun (20. maj) Hrvaška finale Hajduk Split - Šibenik (24. maj) Italija polfinale (26./27. april) Izrael polfinale (2./3. maj) Kosovo finale Prishtina - Gjilani Luksemburg četrtfinale (26. april) Madžarska finale Budafoki MTE - Zalaegerszegi TE (3. maj) Moldavija polfinale (26. april in 3. maj) Nemčija polfinale (2. in 3. maj) Nizozemska finale Ajax - PSV Eindhoven (30. april) Poljska finale Legia Varšava - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska polfinale (25. in 26. april, 4. maj) Romunija polfinale (26. in 27. april) Rusija polfinale (3. in 16. maj) Severna Irska Larne finale Ballymena United - Crusaders (7. maj) Severna Makedonija finale Struga - Makedonija GjP (20. maj) Slovaška finale Spartak Trnava - Slovan Bratislava (1. maj) Slovenija Olimpija Ljubljana polfinale (25. in 26. april) Srbija Crvena zvezda četrtfinale (3. maj) Škotska polfinale (29 in 30. april) Španija finale Real Madrid - Osasuna (6. maj) Švica finale Young Boys - Lugano (4. junij) Turčija polfinale (24. april in 3./4. maj) Ukrajina četrtfinale (1., 2. in 3. maj) Wales The New Saints finale The New Saints - Bala Town (30. april)

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

V ligah petice, kjer je zgoščena največja kakovost, prednjači pa vrhunski nogomet, v katerem je zelo zahtevno osvajanje točk, sta v tem trenutku najbližje državni zvezdici Napoli (+17 v Italiji) in Barcelona (+11 v Španiji). Konkretno prednost ima tudi PSG (+8 v Franciji), bolj izenačeno pa je v Angliji in Nemčiji, kjer ima Arsenal pred Manchester Cityjem ob dveh odigranih tekmah več +5, v sredo pa gostoval na Etihadu, Borussia Dortmund pa ima v Nemčiji točko prednosti pred Bayernom, ki mu grozi, da bi lahko sezono končal brez lovorike.

Crvena zvezda je postala srbski nogometni prvak že šestič zapored. Foto: Guliverimage

Izmed klubov, ki so si v sezoni 2022/23 že zagotovili naslov državnega prvaka, takšni so štirje (poleg Olimpije še prvaki Srbije, Severne Irske in Walesa), je v igri za dvojno krono tudi Crvena zvezda. Rdeče-beli, ki so postali srbski prvaki že šest krogov pred koncem, bodo 3. maja v četrtfinalu pokala gostovali v Kruševcu pri Napredku.

Kar zadeva pet najmočnejših lig v Evropi, po dvojni kroni vsaj delno diši le na Otoku. Manchester City je namreč v angleškem prvenstvu tik pod vrhom, a ima že v sredo, ko bo na Etihadu gostil Arsenal, izjemno priložnost, da prekriža šampionske načrte topničarjev. City se bo potegoval tudi za pokalno lovoriko. Na Wembleyju se bo pomeril proti Manchester Unitedu, ki je v tej sezoni osvojil ligaški pokal.

Manchester City ostaja v igri za dvojno krono v Angliji. Foto: Reuters

V Španiji se nasmiha naslov Barceloni, ki pa je v polfinalu pokala ostala praznih rok proti Realu, v Italiji je že vse pripravljeno za šampionsko zabavo Napolija, ki je v pokalu presenetljivo izpadel že v osmini finala, vodilni francoski prvoligaš PSG je v pokalu izgubil na gostovanju v Marseillu, vodilna nemška kluba Borussia Dortmund in Bayern, ki ju na lestvici bundeslige deli le točka, pa sta izpadla v četrtfinalu.