Nenavaden prizor, ki ga ne vidimo pogosto v nogometu

To je bilo nekaj posebnega! Če trenerjema Maribora in Domžal pri sestavi moštva ne bi ponagajale zdravstvene težave igralcev, bi bila na sobotni tekmi v Ljudskem vrtu kapetana Martin Milec in Zeni Husmani. Ker pa sta manjkala, pri tem pa še zdaleč nista bila edina, prisotna na klubskem seznamu odsotnih igralcev, je splet okoliščin poskrbel za simpatično naključje, saj sta kot kapetana povedla svoje igralce na tekmo kar brata.

Jan Repas s posebno izkušnjo: uspešnejši v bratskem in kapetanskem dvoboju.



"Ko sva se srečala pred tekmo, mi ni povedal, da bo kapetan. To sem videl šele v ‘tunelu’. Zanimiva, lepa izkušnja, je pa Žiga pošteno čestital za zmago.”



➡️ https://t.co/gpkzeMmiqA#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/tZVdLTEs3x — NK Maribor (@nkmaribor) April 24, 2023

"Lepa zadeva, dejansko redko videna. Ob odsotnosti tolikšnega števila igralcev na obeh straneh sva se oba nekoliko nepričakovano znašla v tej vlogi. Ko sva se srečala in govorila pred tekmo, mi ni povedal, da bo kapetan. To sem videl šele v predoru, ob izhodu na igrišče pred tekmo. Šlo je za zanimivo izkušnjo, zame s prijetnim razpletom. Mi je pa Žiga po zadnjem sodniškem žvižgu pošteno čestital za zmago," je o bratovskem srečanju v vlogi kapetanov, ki se ne dogaja pogosto, za klubsko stran povedal 26-letni Jan Repas.

Pred tekmo nista vedela, da bosta oba kapetana

"Zame je bila sobotna tekma zares posebna! Z bratom sva bila kapetana vsak na svoji strani. Prvič se je zgodilo kaj takšnega. Na koncu sem mu sicer moral čestitati, a zagotovo mi bo ta zelo lepa izkušnja za vselej ostala v spominu. Pred tekmo nisva vedela, da bo obema pripadel kapetanski trak. Med srečanjem sva imela nekaj dvobojev in mogoče bi ga lahko v kakšni akciji še močneje povlekel za dres," pa je po prav posebnem obračunu, ki je v soboto potekal v Ljudskem vrtu, dodal zadnji kapetan Domžal Žiga Repas.

Brata Repas sta zelo navezana na mesto ob Kamniški Bistrici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V taboru Domžal so še nekaj ur pred tekmo verjeli, da bo kapetan Husmani nared za nastop, a je nato Makedonec zaradi bolečin v hrbtu odpadel za tekmo. Simon Rožman se je nato odločil za 21-letnega zveznega igralca, ki se je pred tekmo zapletel v pogovor z bratom, a takrat še ni vedel, da mu bo pripadla podobna vloga. "Od naju so bili še bolj ponosni vsi domači, ki so bili bistveno bolj presenečeni, saj se je moralo kar veliko 'poklopiti', da je sploh prišlo do tega. Tako v naši, kot njihovi ekipi."

Ko je bil star toliko kot on, je že igral za člansko reprezentanco

Jan Repas je pred odhodom v Francijo pomagal Domžalam do osvojitve pokala (2017). Letos ima priložnost, da osvoji pokal še z Mariborom. Foto: Vid Ponikvar Če Žiga še nabira izkušnje, pa njegov brat Jan spada že med bolj uveljavljena imena v 1. SNL. Star je 26 let. Ko je bil star toliko, kot je zdaj njegov mlajši brat, je bil že članski reprezentant. Domžale so z njegovo prodajo zaslužile milijonski znesek, za tri leta se je odpravil v Francijo (Caen), nato pa vrnil v Slovenijo, kjer je pri Mariboru hitro dokazal, kako lahko predstavlja dodano vrednost ekipi. Pri vijolicah mu gre iz leta v leto bolje, v soboto pa je v 137. nastopu v 1. SNL presegel mejo deset tisoč odigranih minut, tako da je bratovski kapetanski dvoboj zaznamoval še z enim mejnikom. Mlajši brat Žiga je odigral šele 37. tekmo, prav vse v dresu Domžal, v prvi ligi pa je skupno odigral 1.945 minut.

Rojena Domžalčana sta navezana na mesto ob Kamniški Bistrici, kjer sta začela kariero. "Zaradi tega je vse skupaj samo še bolj posebno. Lahko bi rekel kar pravljično. Domžale so obema dale ogromno in lepše ne gre. Brata v isti ligi, na isti tekmi. Na roki trak in povrhu vsega je šlo tudi za dobro, gledljivo tekmo, kjer nam je žal malce zmanjkalo," je za domžalsko stran še dodal 21-letni Žiga, ki bo z Domžalami po porazu v Mariboru (0:1) lovil novo priložnost za osvojitev točk v prvi ligi v petek proti Gorici.

“Domžale so obema dale ogromno in lepše ne gre. Brata v isti ligi, na isti tekmi. Od naju so bili še bolj ponosni vsi domači, ki so bili kar presenečeni.“



💛 pic.twitter.com/98gyjZgOTN — NK Domžale (@NKDomzale) April 24, 2023

Njegov starejši brat Jan bo na delu že v torek, saj bo skušal z Mariborčani v polfinalu pokalnega tekmovanja upravičiti vlogo favorita na gostovanju pri drugoligašu v Slovenski Bistrici in ostati v boju za pokalno lovoriko.