Olimpija najhitrejša v Evropi? Skoraj.

Če bodo morali ljubitelji nogometa v najmočnejših ligah v Evropi še malce počakati na državnega prvaka, najbolj razburljivo in izenačeno bi bilo lahko v Angliji in Nemčiji, pa ponekod drugod glede najboljšega kluba v državi ni več dvomov. Tako je v treh prvenstvih, tudi slovenskem, kjer si je Olimpija zagotovila naslov že pet krogov pred koncem. Od nje sta v Evropi hitreje do državnega prestola prisopihala le prvaka Walesa in Severne Irske!

Na nogometnem zemljevidu Evrope ne manjka državnih prvenstev. V prihodnjih tednih velja pričakovati pestro dogajanje, saj se bo v zaključku sezone odločalo o marsičem. V številnih državah so razlike pri vrhu tako majhne, da bi bilo lahko napeto do zadnje minute. V zadnjih letih je imela s tem izkušnje tudi Slovenija. V 1. SNL je bilo zanimivo do konca, letos pa so se zadeve korenito spremenile.

Olimpija je bila razred zase in si pred zasledovalci priigrala tako visoko prednost, da je naslov proslavljala že mesec dni pred koncem sezone! Ko so izbranci Alberta Riere v nedeljo v Stožicah premagali Maribor z 2:0, so si zagotovili neulovljivo prednost pred največjim rivalom že pet krogov pred koncem. Že dolgo ni uspelo kateremu izmed slovenskih klubov priti tako kmalu do državnega naslova. Ljubljančani so bili zelo prepričljivi, vseeno pa niso bili najhitrejši prvaki v Evropi.

Larne, ki prihaja iz istoimenskega mesteca na Severnem Irskem z okrog 19 tisoč prebivalci, je prvič v klubski zgodovini postal prvak. Naslov najboljšega si je zagotovil le nekaj dni pred Olimpijo. Foto: Guliverimage

Že pred mesecem dni je namreč svojega novega (starega) prvaka dobil Wales, v petek, torej le dva dni pred nedeljskim večnim derbijem v Stožicah, pa je bilo konec vseh neznank glede najboljšega kluba še na Severnem Irskem. Je pa, upoštevajoč kakovost prvoligaškega tekmovanja, v omenjenih delih Velike Britanije, ki se lahko pohvalita s svojim državnim prvenstvom, v katerem prevladuje model polprofesionalnih klubov, v primerjavi s prvenstvom v Sloveniji vendarle manj zahtevno, kar daje dosežku zeleno-belih še večjo vrednost.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija polfinale (26. april in 11. maj) Anglija polfinale (22./23. april) Armenija finale Širak - Urartu (13. maj) Avstrija finale Rapid Dunaj - Sturm Gradec (30. april) Azerbajdžan polfinale (18./19. in 26./27. april) Belgija finale Mechelen - Antwerp (30. april) Bolgarija polfinale (25./26. april in 10./11. maj) Bosna in Hercegovina polfinale (19. april) Ciper polfinale (26. april) Češka finale Sparta - Slavia (3. maj) Črna gora polfinale (19. april in 3. maj) Danska polfinale (25./26. april in 11. maj) Francija finale Nantes - Toulouse (29. april) Grčija finale AEK Atene - PAOK Solun (20. maj) Hrvaška finale Hajduk Split - Šibenik (24. maj) Italija polfinale (26./27. april) Izrael polfinale (2./3. maj) Kosovo polfinale (19. april) Luksemburg četrtfinale (26. april) Madžarska finale Budafoki MTE - Zalaegerszegi TE (3. maj) Moldavija polfinale (26. april in 3. maj) Nemčija polfinale (2. in 3. maj) Nizozemska finale Ajax - PSV Eindhoven (30. april) Poljska finale Legia Varšava - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska polfinale (25. in 26. april, 4. maj) Romunija polfinale (26. in 27. april) Rusija regijska četrtfinala (19. april) Severna Irska Larne finale Ballymena United - Crusaders (7. maj) Severna Makedonija finale Struga - Makedonija GjP (20. maj) Slovaška polfinale (19. april) Slovenija Olimpija Ljubljana polfinale (25. in 26. april) Srbija četrtfinale (3. maj) Škotska polfinale (29 in 30. april) Španija finale Real Madrid - Osasuna (6. maj) Švica finale Young Boys - Lugano (4. junij) Turčija polfinale (24. april in 3./4. maj) Ukrajina četrtfinale (1., 2. in 3. maj) Wales The New Saints finale The New Saints - Bala Town (30. april)

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

V ligah petice, kjer je zgoščena največja kakovost, prednjači pa vrhunski nogomet, v katerem je zelo zahtevno osvajanje točk, sta v tem trenutku najbližje državni zvezdici Napoli (+14 v Italiji) in Barcelona (+11 v Španiji). Konkretno prednost ima tudi PSG (+8 v Franciji), bolj izenačeno pa je v Angliji in Nemčiji, kjer ima Arsenal pred Manchester Cityjem ob odigrani tekmi več +4, a bo že prihodnjo sredo gostoval na Etihadu, Bayern, ki se spopada s kriznim obdobjem, pa ima pred Borussio Dortmund le dve točki prednosti.

Crvena zvezda kraljuje v Srbiji

Olimpija ima trenutno pred drugouvrščenim Mariborom kar 15 točk prednosti. V Evropi ni veliko lig, ki se lahko pohvalijo s tako visoko točkovno razliko med dvema najboljšima kluboma. Vseeno pa so v nekaterih ligah prisotni še višji naskoki vodilnih ekip. V tem trenutku ima najvišjo prednost Crvena zvezda.

Crveno zvezdo delijo le še milimetri od ubranitve naslova srbskega prvaka. Foto: Guliverimage

Beograjski velikan, ki je pred dobrimi tremi desetletji postal tudi evropski in svetovni prvak, ima kar 20 točk prednost pred presenetljivim najbližjim zasledovalcem TSC iz Bačke Topole. Rdeče-beli bodo tako zelo kmalu tudi uradno postali srbski prvaki, prvo mesto pa jih bo zaradi visoke uvrstitve Srbije na lestvici klubske uspešnosti v evropskih tekmovanjih uvrstilo neposredno v skupinski del lige prvakov. V kvalifikacijah za ligo prvakov bo nastopil še srbski podprvak, prvi favorit za omenjeno mesto, beograjski Partizan, ki se bo moral še potruditi, da se zavihti na želeno drugo mesto.

V Walesu ima prvak The New Saints, ki si je naslov zagotovil že 17. marca, kar 19 točk prednosti pred Connah's Quay, Larne, ki je tudi uradno postal prvak Severne Irske v petek, 14. aprila, pa ima trenutno devet točk naskoka pred Linfieldom, ki je pred tem štirikrat zapored osvojil naslov najboljšega v deželi, s katero se bo Slovenija kmalu spoprijela v kvalifikacijah za Euro 2024, letos pa je ostal brez naslova.

V Švici so najbližje naslovu nogometaši bernskega kluba Young Boys. Foto: Guliverimage Kar se tiče najvišjih prednosti na vrhu lestvice, izstopa tudi Bosna in Hercegovina. Zrinjski iz Mostarja je pred novim naslovom, sedem krogov pred koncem ima 17 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, to je Borac Banja Luka. Lani je bil z Zrinjskim prvak Sergej Jakirović, nekdanji trener Maribora, ki je spomladi na Hrvaškem preporodil Rijeko, letos pa s klubom iz mesta ob Neretvi kraljuje njegov rojak Krunoslav Rendulić.

S 17 točkami se lahko pohvali tudi vodilni klub švicarskega prvenstva Young Boys Bern. Osem krogov pred koncem jim lahko naslov prepreči le še čudež, na lestvici pa so jim najbližje nogometaši Servetta.