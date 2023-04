Doktorsko delo španskega čudodelca, ki ne odmeva le v Sloveniji

Nogometaši Olimpije so izkoristili prvo zaključno žogico in postali prvaki že sredi aprila. Čeprav so iz Maribora samozavestno napovedovali, da bi lahko pokvarili vnaprej pripravljeno zabavo v Stožicah, so Ljubljančani, ki so bili med tednom zmernejši v izjavah, pokazali bistveno več. Zlasti v drugem polčasu. Trener Albert Riera je še enkrat več izpostavil pomembnost posesti žoge, skupaj s kapetanom Timijem Maxom Elšnikom, ki si je ob slavju dal duška z mikrofonom in zapel z navijači, pa sporočata, kako sezone še ni konec. Zanima ju dvojna krona!

Olimpija je po petih letih poskrbela, da se državni naslov vrača v Ljubljano. V zadnjem večnem derbiju sezone, ki se je za zmaje po nepričakovanem odhodu Roberta Prosinečkega začela zelo turbulentno, je z 2:0 odpravila Maribor in navdušila skoraj 10 tisoč gledalcev. "Te priložnosti nismo želeli izpustiti iz rok. Le enkrat v karieri se ti morda ponudi priložnost, da osvojiš naslov prvaka ravno proti največjemu tekmecu," je pojasnil kapetan Timi Max Elšnik, eden izmed največjih ljubljencev ljubljanskega občinstva.

Mladi Štajerec, znan po preudarnih mislih in izjemnih vodstvenih sposobnostih, zaradi katerih pri Olimpiji nosi tudi kapetanski trak, je čutil posebno zadoščenje. Ves teden je poslušal širokoustenje Mariborčanov, nato pa jim pokazal, kdo je št. 1 v Sloveniji. "Pred tekmo je bilo dosti komentarjev iz njihovega tabora, da so boljši, moj odgovor pa je bil enostaven. Da je treba odgovoriti na igrišču. Mi smo danes to naredili. Maribor smo v tej sezoni premagali že trikrat. Jasno je, kdo je v Sloveniji gospodar."

Maribor presenetil Olimpijo, ki je izkoristila ponujeno

Olimpija je postala prvak že pet krogov pred koncem sezone. Takšnega razpleta pred začetkom sezone ni pričakoval nihče. Nasmešek predsednika Adama Deliusa, ki je spremljal dvoboj na častni tribuni, je bil zaradi tega še lepši, glavni krivec za to, da so bili zmaji v tej sezoni razred zase v 1. SNL, pa je Albert Riera. Nekdanji zvezdnik španskega nogometa, ki je Slovenijo poznal že od prej, si je za krstno sezono, v kateri se preizkuša kot prvi trener članskega moštva, izbral Olimpijo.

Uspehu Olimpije je zaploskal tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prišel je v vse prej kot mirnih okoliščinah, a so sledili čudežni podvigi, s katerimi ni le vcepil moštvu zmagovalne miselnosti, ampak naredil igralce še boljše, hkrati pa postal nerešljiva uganka za večino stanovskih kolegov. Le redki so ga uspeli prelisičiti. Damir Krznar ga v nedeljo ni znal. Na derbiju, na katerem je Maribor lovil še zadnji vlak za vsaj simbolične možnosti o morebitnem preobratu v boju za naslov, je izkusil moč Olimpije. Sprva sicer ni kazalo tako slabo.

O tem, da je bil Maribor boljši uvodnih 10, 15 minut, je priznal tudi Elšnik. A je tudi dodal, kako so takrat zmaji ostali mirni in kompaktni. Tako, kot so se domenili. Pozneje so našli ritem, začeli prevladovati, Mariborčani so vse težje parirali gostiteljem.

David Sualeke je dočakal prvi zadetek v članski karieri v najbolj posrečenem trenutku za navijače Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Gol Davida nam je dal vetra v jadra, lažje smo nadzorovali potek tekme," je zadetek Davida Sualeheja v 44. minuti močno olajšal delo zmajem. Pa ne le 26-letni Portugalec, ampak tudi Mariborčani. V drugem polčasu namreč ni bilo njihove igre na vse ali nič, ki jo je marsikdo pričakoval. "Maribor me je v drugem polčasu presenetil. Pričakoval sem, da se bo odzval drugače. Da nas bo poskusil stisniti, nas sprovocirati. Mariborčani so nas zvlekli na svojo polovico in čakali, kar je bila voda na naš mlin. Izkoristili smo ponujeno. Žogo bi lahko držali in tekmo skušali mirno pripeljati h koncu, a smo šli po drug gol in bili tudi blizu tretjega. Lepo bi jih bilo pokončati," ni manjkalo veliko, pa bi se slovenskemu reprezentantu, skoraj uresničila želja.

"Če hočeš premagati tekmeca, potrebuješ žogo"

Olimpija je nadigrala Maribor in prednost na lestvici povišala na 15 točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Na koncu je ostali pri 2:0 in vidno premočjo Olimpije, ustvarjeno v drugem polčasu. Takrat so spravili v srečo in ponos tudi trenerja Riero. "Zmagali smo z 2:0 in tekmo končali z žogo v naši posesti. V nogometu, če vprašaš mene, potrebuješ žogo. Če hočeš biti boljši od tekmeca, potrebuješ žogo. Če ga hočeš premagati, potrebuješ žogo," je izpostavil pomembnost posesti žoge, katere visok odstotek večkrat krasi Olimpijo. To je bilo njegovo doktorsko delo, po že tretji zmagi nad Mariborom v tej sezoni pa ni pozabil tekmece dregniti s sporočilom, kako so Ljubljančani prišli do zmage brez najstrožje kazni, o kateri se je toliko govorilo v prejšnjih dneh.

Vratar Maribora Ažbe Jug je izrazil prepričanje, da bi lahko sodnik Matej Jug pokazal na belo točko za Olimpijo, s tem pa so znova oživeli govorice o tem, kako ima Olimpija privilegiran status pri sodnikih in z njihovim vetrom v hrbet osvaja tako veliko število točk, da si je priigrala ogromno prednost pred zasledovalci.

Čudež Portugalca, Sešlar poskrbel za potezo tekme

Veselje Matevža Vidovška in soigralcev na častni tribuni, ko so še enkrat pozdravili navijače na zelenici. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo je premagala Maribor na nenavaden način, saj je strelec prvega zadetka David Sualehe dosegel prvi gol v članski konkurenci. In to ne velja le za Olimpijo, ampak nasploh za vse klube, za katere je nastopal. Tako so bili zmaji priča prav posebnemu čudežu Portugalca mozambiških korenin. Svit Sešlar, najbolj vroči nogometaš Olimpije v jesenskem delu, ki v letu 2023 sploh še ni dosegel zadetka, je poskrbel za potezo dvoboja, ko je v slogu največjih svetovnih virtuozov preigral Luko Uskokovića, nato pa s pomočjo Ažbeta Juga "asistiral" Admirju Bristriću za 2:0.

Vratar Matevž Vidovšek je še tretjič v tej sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno proti Mariboru. Zmago, vredno naslova prvaka, je proslavljal s prižgano baklo v rokah že na igrišču, nato pa še na častni tribuni, kjer je bilo zelo prešerno. Kapetan Elšnik je tako, ko je prejel v roke mikrofon, najprej nagovoril navijače, se že dotaknil evropskih ciljev na začetku druge sezone, nato pa zapel navijaško pesem, ki jo sovražijo privrženci Maribora.

Iz ust nogometašev in navijačev @nkolimpija, začel jo je kapetan @Timi_Elsnik, je odmevala pesem, ki ne bo preveč všeč rivalom iz Maribora. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/J38DJlOtvo — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) April 16, 2023

V preteklosti jo je z navijači Olimpije na igrišču zapel že Andraž Šporar in si nakopal srd privržencev Maribora, zdaj pa je to storil Elšnik, ki ga po tekmi zadnjega kroga proti Celju čaka ogromna čast, saj bo prejel "kanto".

Pred tem želi še nekaj. Želi osvojiti še pokal, to pa bi pomenilo, da bi Olimpija prvič po petih letih osvojila dvojno krono. "Cilj je dvojna krona. Sezone še ni konec, želimo popraviti čim več rekordov, osvojiti dvojno krono, potem sledi kratek premor in že kvalifikacije za ligo prvakov, ki so glavni cilj kluba," razmišlja dolgoročno. Mar to pomeni, da ostaja v Ljubljani? To je vprašanje, ki zelo zanima tudi navijače Olimpije.

Trener Albert Riera in kapetan Timi Max Elšnik sodelujeta izjemno uspešno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Elšnik bo o tem razmišljal pozneje, verjame pa, da bo imel vrata kluba vedno odprta. "Navijači Olimpije so me sprejeli kot enega izmed njih, čeprav sem s Štajerske. Tega ne bom nikoli pozabil. Takšne stvari je treba ceniti. To mi veliko pomeni," se mu je odvalil kamen od srca, da je po treh neuspešnih poskusih končno osvojil naslov slovenskega prvaka.

Kako dolgo bo Riera ostal v Ljubljani?

Kaj zdaj čaka novopečene prvake? Trener Riera je dal vedeti, da bodo imeli v ponedeljek in torek prosto, nato pa se bodo začeli pripravljati na nedeljsko gostovanje v Novi Gorici. "Prvenstva še ni konec," poudarja Riera, ki ne želi govoriti o tem, kaj se bo dogajalo čez tri ali štiri mesece, ampak le o stvareh, ki se dogajajo danes. Španec je napovedal, kako bo varovance, čeprav so si že zagotovili naslov državnega prvaka, preganjal do konca sezone. Njegova želja je, da bi igrali dobro do konca sezone. "To je moja odgovornost, moja naloga," zagotavlja, kako Olimpija pod njegovim vodstvom, čeprav ima v žepu že naslov prvaka, ne bo popuščala. To pa ni najbolj prijetna novica za tekmece.

Vprašanje pa se poraja tudi simpatizerjem Olimpije, saj jih skrbi, ali ni španski čudodelec s svojimi podvigi že prerasel slovenskega okolja. Ker se za dobrim konjem vedno dviga prah, bi lahko Riera, ki je poskrbel za enega najhitreje osvojenih državnih naslovov v Evropi v tej sezoni, po koncu sezone zapustil Ljubljano. O tem so namigovali tudi hrvaški mediji. Sam želi o tem razpredati šele takrat, ko bo konec vsega. Ko se bo končala sezono, katero želi skleniti z dvojno krono. To pa bi bilo diplomsko delo brez primere, s kakršnim bi se Španec zapisal ob bok Igorju Bišćanu in podobnim. In obstaja velika verjetnost, da bo o tem odločal v finalu pokala prav proti Mariboru.