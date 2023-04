Neverjetno, kaj je uspelo Portugalcu v Stožicah!

Bilo je veličastno. Ljubljančani so končno prepoznali pomembnost dvoboja in prijetno napolnili tribune Stožic. Zbralo se je 9.127 gledalcev. Ljubitelji nogometa so začutili posebno draž, ko je Olimpiji zmaga na večnem derbiju zagotavljala naslov prvaka že pet krogov pred koncem sezone! Imenitne sezone, v kateri Olimpija po sladki zmagi nad Mariborom v 1. SNL ostaja razred zase.

Kdo je veliki junak @nkolimpija? Trener @11RIERA11! Tako so mu skandirali navijači, ko je trener zmajev gostoval pred mikrofonom. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/0L5T3inhff — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) April 16, 2023

Odkar se je Olimpija leta 2009 vrnila v prvo ligo v novi klubski preobleki, je osvojila tri državne naslove. Pri zadnjem ji je ravno s številko 3 na hrbtu v zeleno-belem dresu zelo pomagal David Sualehe. 26-letni portugalski branilec s polnim imenom David De Senna Fernandes Sualehe, ki igra na levi strani, v karieri ni prav pogosto tresel mrež. Na treningih verjetno, ko pa je napočil trenutek za prave tekme, je ostala strelska statistika Portugalca z mozambiškimi koreninami prazna. In to iz sezone v sezone. Vse do izdihljajev prvega polčasa večnega derbija v Sloveniji, ko je odigral najpomembnejšo tekmo za Olimpijo in čudežno dočakal strelski prvenec.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani (foto: Sportida):

Strelsko je zablestel v najbolj posrečenem trenutku. Ob koncu prvega dela, na katerem so si v prvem delu več priložnosti priigrali Mariborčani, a je nato jeziček na tehtnici prevesil v korist zmajev in obnorel Stožice. Po dvojni podaji z Aldairjem Djalom se je z okrog 20 metrov odločil za strel in bil tako natančen, da je z levo nogo poslal žogo izza hrbta Ažbeta Juga. To je bil gol, še kako potreben za nedeljsko proslavljanje državnega naslova. Nekdanji up Porta, ki v svoji domovini ni nikoli zaigral v prvi, ampak zgolj v drugi ligi, kjer je zbral skoraj 100 nastopov, jo je pošteno zagodel Mariboru. Štajerci so vedeli, da jih takšen rezultat pelje v propad, da bodo že pet krogov pred koncem tudi matematično ostali brez možnosti za naslov prvaka.

Mariborčani so predali naslov najboljšega v Sloveniji Ljubljančanom. Foto: Sportida

Olimpiji je po prvem delu, v kateri so bili do zadetka Portugalca bližje zadetku gostje, a so imeli novopečeni prvaki srečo, saj je Đorđe Crnomarković v 25. minuti iz gneče po predložku Ivana Brnića s kota zatresel vratnico lastnih vrat, kazalo imenitno. Nad Stožicami je celo dobesedno posijalo sonce, razblinilo oblake, ki so pred tem kraljevali nad največjim slovenskim stadionom. Občinstvo je lahko uživalo.

Pot do ''kante'' je bila po zadetku Sualeheja na široko odprta. Maribor se je znašel v godlji, začelo se mu je muditi. Občinstvo v Stožicah je postajajo bolj evforično iz minute v minuto, ko pa je Aldair Djalo v 63. minuti z ostrim strelom po tleh zadel še vratnico (nato je žoga zadela vratarja Maribora Juga in se nato odbila v kot), je zeleno-bele od podvojitve vodstva delilo le nekaj centimetrov. To bi bil verjetno dokončen udarec za upe Maribora, da v Ljubljani pokvarijo šampionsko zabavo največjemu tekmecu.

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek je imenitno sezono kronal z naslovom državnega prvaka. Foto: Sportida

No, v 76. minuti pa je Mariborčanom vrag vzel šalo. Kmalu po prihodu v igro se je mladi rezervist zmajev Admir Bristrić ob pravem trenutku znašel na pravem mestu. Pred tem se je Svit Sešlar velemojstrsko otresel branilca Maribora, nato s strelom na vrata namučil Ažbeta Juga, slednji pa je žogo odbil le od osamljenega napadalca iz BiH, ki mu ni bilo težko zatresti mreže in skočiti v objem tako s soigralci kot tudi navijači. Sledil je delirij domačega občinstva, odštevale so se minute do konca srečanja, ki je, takšna je folklora večnih derbijev, postregel s številnimi pirotehničnimi vložki.

Noooooro, Stožice na nogah! @nkolimpija od 76. minute vodi z 2:0! Kmalu po vstopu v igro je po mojstrovini Sešlarja zadel v polno Bristrić! Zmaji so podvojili prednost ravno v trenutku, ko so navijači @nkmaribor prižgali ogromno bakl. Naslov je vse bližje zmajem! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/lvLHoCRE1T — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) April 16, 2023

Sledilo je kar šest minut sodnikovega podaljška, rezultat se ni več spreminjal, Sualehe je ob odhodu z igrišča prejel velik aplavz. Damir Krznar je po tekmi čestital stanovskemu kolegu Albertu Rieri za naslov prvaka, "zeleni ferrari" je dokazal, kako hiter zna biti, saj je ciljno črto 1. SNL kot prvi prečkal že pet krogov pred ostalimi! Hitri pa so bili tudi navijači zmajev, ki so po prestižni zmagi nad Mariborom napolnili zelenico stoženskega stadiona in čustveno proslavljali veliki uspeh. Olimpija je po petih letih spet najboljša v Sloveniji!