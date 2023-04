Lani Tavares, letos Elšnik! Olimpija jih ima čarobnih sedem.

Najboljši nogometni klubi na sončni strani Alp se v samostojni Sloveniji za naslov prvaka merijo od leta 1991. Največ naslovov so osvojili Mariborčani, kar 16, na seznamu najboljših strelcev pa se je največkrat znašel Marcos Tavares. Legendarni kapetan vijolic je še zadnjič dvignil v zrak kanto lani v Murski Soboti. Letos ga bo v tej častni vlogi po tekmi zadnjega kroga proti Celju nasledil kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Zmaji so si namreč z zmago nad največjim rivalom zagotovili državni naslov že pet krogov pred koncem sezone! To je že sedmi naslov Ljubljančanov, tretji v obdobju, ko so se v novi klubski preobleki vrnili v 1. SNL.<

Zgodovina državnega prvenstva v nogometu v samostojni Sloveniji se je začela konec avgusta 1991. V krstni sezoni, s katero se je Slovenija vpisala na evropski zemljevid tekmovanj, v katerih se klubi potegujejo za naslov prvaka, je nastopilo kar 21 klubov. Premoč je izkoristila Olimpija, ki je imela na razpolago zelo kakovosten igralski kader, vajen nastopanja v elitnem jugoslovanskem nogometnem prvenstvu. Leta 1992 je premagala Jadran Dekani kar z 12:0 in dosegla rekordno zmago v zgodovini 1. SNL.

Sedem zaporednih naslovov NK Maribor

Bojan Prašnikar je leta 1999 Maribor popeljal v ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar Vladavina Ljubljančanov je trajala do leta 1996, ko je njihov niz štirih zaporednih naslovov prekinila Gorica. Takrat je prva liga prvič štela le deset klubov. Po zgodovinskem naslovu, ki je mesto vrtnic navdal z nepozabno nogometno evforijo, je sledilo mogočno obdobje nadvlade Mariborčanov. Ponos mesta ob Dravi je zagospodaril nad slovenskim nogometnim okoljem, v sezoni 1996/97 pa je njegove tekme v povprečju spremljalo več kot pet tisoč ljubiteljev nogometa.

Klub, ki domuje v Ljudskem vrtu, je bil najboljši kar sedem let zapored, v vlogi trenerjev sta izstopala Bojan Prašnikar in Matjaž Kek, v nepozabni sezoni 1999/2000 pa so vijolice poskrbele tudi za evropsko pravljico, saj so se uvrstile v mikavno in zelo donosno ligo prvakov.

Najprej Gorica, nato Domžale

Leta 2004 je veličastni mariborski niz prekinila Gorica, ki je pod vodstvom Pavla Pinnija in številnih bodočih reprezentantov osvojila tri zaporedne državne naslove, nato pa so po dveh zaporednih drugih mestih vrh slovenskega klubskega nogometa zasedli še Domžalčani.

Gorica je največje uspehe dosegala pod vodstvom Pavla Pinnija. Foto: Vid Ponikvar

Izbranci Slaviše Stojanovića so ponovili uspeh še v sezoni 2007/08. Leta 2006 je bila sklenjena sponzorska pogodba s podjetjem Telekom Slovenije. Od takrat se je tekmovanje poldrugo desetletje imenovalo Prva liga Telekom Slovenije.

Z Zahovićem se je začela zlata doba NK Maribor

Zlatko Zahović je poskrbel za številne lovorike. Maribor je zapustil marca 2020. Foto: Vid Ponikvar Maribor, ki se mu je poleti leta 2007 pridružil športni direktor Zlatko Zahović, se je na stara pota vrnil v sezoni 2008/09. Po šestih letih je osvojil državni naslov in nakazal, da prihaja njegova nova zlata doba.

Vmes so se na nogometni Triglav prvič podali še Koprčani (2010) in razširili seznam dozdajšnjih slovenskih prvakov, nato pa so sledila leta velike prevlade mariborskega kluba. Ni bil uspešen le v domačih tekmovanjih, ampak navduševal tudi v Evropi, kjer je kar petkrat sodeloval v skupinskih delih evropskih tekmovanj.

Maribor je osvajal zvezdice kot po tekočem traku vse do trenutka, ko je predsednik Olimpije postal Milan Mandarić. Zmaji so se v novi preobleki, saj je klub zrasel na pogorišču nekdanjega finančno obubožanega ljubljanskega velikana, veselili naslova v sezoni 2015/16.

Mariborčani so jim vrnili udarec v naslednji sezoni, ko so v vitrine pospravili že 14. državni naslov, a se zeleno-beli niso kar tako predali.

Olimpija je pod vodstvom Igorja Bišćana v sezoni 2017/18 osvojila dvojno krono. To je bila zadnja dvojna krona v Sloveniji do danes. Izbranci Alberta Riere, ki je podobno kot Bišćan kot igralec nastopal v dresu Liverpoola, bi lahko ponovili podvig, saj so se uvrstili v polfinale pokala. Foto: Vid Ponikvar

V sezoni 2017/18 so prvoligaški maraton znova končali pred Mariborom, a so jim vijolice ekspresno vrnile udarec in tri kroge pred koncem sezone 2018/19 postale 15. slovenski prvak v nogometu.

V sezoni 2019/20, ki je zaradi izbruha novega koronavirusa trajala skoraj do konca julija 2020, so bili najboljši nogometaši Celja in poskrbeli, da se je naslov državnega prvaka prvič v zgodovini proslavljal v knežjem mestu, v sezoni 2020/21, ki jo je prav tako zaznamovala koronakriza, pa se je prvič na slovenski prestol povzpela Mura in postala sedmi različni slovenski klub, ki se lahko pohvali z državno zvezdico. Za zdaj tudi zadnji. Poslovila se je Prva liga Telekom Slovenije, tekmovanje se je preimenovalo v Prva liga Telemach.

Mura se je prvič in za zdaj zadnjič povzpela na slovenski vrh v sezoni 2020/21, ko je proslavljala v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V sezoni 2021/22 se je po treh letih na slovenski prestol vrnil Maribor in s 16. naslovom državnega prvaka še izboljšal absolutni rekord in se lahko lani pohvalil z izjemnim dosežkom. Maribor je namreč v bogati klubski zgodovini osvojil več kant (16) kot vsi preostali slovenski klubi skupaj (15)! Tako je bilo lani po zadnjem naslovu, ki so ga Mariborčani proslavljali v Murski Soboti. Takrat je igralsko kariero dokončno sklenil karizmatični kapetan, strelski rekorder 1. SNL Marcos Tavares.

Maribor je v sezoni 2021/22 osvojil naslov prvaka in prejel kanto v Fazaneriji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V tej sezoni pa so Mariborčani ostali v senci izjemnih predstav Olimpije, ki so vstopili v sezono z neverjetnim zmagovitim nizom. Pod vodstvom Alberta Riere so zmagovali kot za stavo, si zagotovili visoko prednost pred tekmeci, jo nato v spomladanskem delu zadržali in se po nedeljski zmagi nad Mariborom razveselili nove državne zvezdice. Že pet krogov pred koncem! Olimpija je tako osvojila že sedmi naslov prvaka, tretjega v novi klubski preobleki, ko se je leta 2009 vrnila med elito, in prvega pod vodstvom predsednika Adama Deliusa. Zdaj je razmerje v številu državnih naslov med Mariborom in preostalimi slovenskimi klubi v zgodovini 1. SNL izenačeno na 16:16.

Vsi dozdajšnji prvaki Slovenije:

Sezona Prvak Število klubov 1991/92 SCT Olimpija 21 1992/93 SCT Olimpija 18 1993/94 SCT Olimpija 16 1994/95 SCT Olimpija 16 1995/96 HiT Gorica 10 1996/97 Maribor Branik 10 1997/98 Maribor Teatanic 12 1998/99 Maribor Teatanic 12 1999/00 Maribor Teatanic 12 2000/01 Maribor Pivovarna Laško 12 2001/02 Maribor Pivovarna Laško 12 2002/03 Maribor Pivovarna Laško 12 2003/04 HiT Gorica 12 2004/05 HiT Gorica 12 2005/06 HiT Gorica 10 2006/07 Domžale 10 2007/08 Domžale 10 2008/09 Maribor 10 2009/10 Luka Koper 10 2010/11 Maribor 10 2011/12 Maribor 10 2012/13 Maribor 10 2013/14 Maribor 10 2014/15 Maribor 10 2015/16 Olimpija 10 2016/17 Maribor 10 2017/18 Olimpija 10 2018/19 Maribor 10 2019/20 Celje 10 2020/21 Mura 10 2021/22 Maribor 10 2022/23 Olimpija 10

Vsi najboljši strelci 1. SNL po sezonah: