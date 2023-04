Olimpija zmlela največjega tekmeca in postala državni prvak!

Olimpija je na 31. tekmi prve lige prišla do 22. zmage in to tiste najslajše. Z 2:0 je premagala je največjega tekmeca Maribor in mu pred zadnjimi petimi krogi ušla ne 15 točk. Tako je predčasno postala državi prvak za sezono 2022/2023. Mura in Radomlje sta se razšla brez zmagovalca (1:1), z remijem se je končalo tudi srečanje med Domžalami in Bravom (2:2) in tisto med Celjem in Taborom (0:0), ki je iz igre za naslov izločilo Celjane. Primorski derbi je z 1:0 dobil Koper.

1. SNL, 31. krog:

Petek, 14. april:

Sobota, 15. april:

Nedelja, 16. april:

Foto: Sportida Četrti ligaški derbi v sezoni ni razočaral, saj se je od prve minute igralo hitro in agresivno. Da so imeli ogledniki tujih klubov na tribunah kaj videti. V prvi polovici prvega polčasa je imel Maribor vse pod nadzorom, pa tudi več strelov. V osmi minuti je denimo Matevž Vidovšek branil Janu Repasu, v 25. minuti pa je Ben Watson, ki je bil po podaji iz kota najvišji v skoku, zatresel okvir vrat. Zaključek polčasa pa je pripadel Olimpiji. V 44. minuti je po dvojni podaji z Aldairjem z vsem kot 20 metrov po tleh natančno po diagonali streljal David Sualehe in premagal Ažbeta Juga. Prvi gol Portugalca za zelenobele. Za izid prvega polčasa 1:0.

Olimpija slavi 2:0. Foto: Sportida V drugem polčasu je Albert Riera svoje nogometaše postavil tako dobro, da je bil Maribor nemočen, prvi strelec lige Žan Vipotnik pa skoraj neopazen. Boj za prvaka je bil odločen v 74. minuti, ko je Svit Sešlar na robu kazenskega prostora izvrstno preigral in z neposredne bližine streljel proti Jugu. Vratar Maribora je bil na pravem mestu, a je žogo le odbil. Dobil jo je Admir Bristrić in le nekaj sekund po vstopu v igro zadel za 2:0.

Utrinki z večnega derbija med Olimpijo in Maribor (foto: Sportida):

Zaradi bakljad obeh navijaških skupin, tudi poskusov vdorov na igrišče se je drugi polčas pošteno zavlekel, a rezultat se ni več spremenil. Z zmago 2:0 je Olimpija Mariboru ušla na 15 točk in še pred zadnjimi petimi krogi postala državni prvak, saj imajo Štajerci slabši medsebojni izkupiček (Ljubljančani so dobili tri od štirih derbijev). Zeleno-belim je uspelo prvič po letu 2018 in sedmič v samostojni Sloveniji, če štejemo še štiri naslove leta 2005 ugasle nekdanje Olimpije.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je začelo veliko rajanje na zelenici:

Tabor "pomagal" Olimpiji, Celjani tudi brez teoretičnih možnosti

Roman Pilipčuk je s Celjem prišel do točke. Foto: Grega Valančič/Sportida V knežjem mestu se je igrala tekma med Celjem in Taborom, ki je dala nekaj dodatnih odgovorov pred nedeljskim večnim derbijem v Stožicah. Celjani so imeli namreč pred tem krogom še teoretične možnosti za naslov, tokrat pa bi morali za ohranitev upov premagati Tabor, kar pa jim ni uspelo, zato nimajo več možnosti, da bi prehiteli ljubljansko ekipo.

V Celju sta se ekipi razšli brez zadetkov. V prvem polčasu so imeli v prvi polovici Celjani sicer terensko premoč, ki pa je niso znali spremeniti v konkretnejše priložnosti. Največjo so jim podarili kar tekmeci, ko je v 24. minuti pred svojim golom slabo posredoval Mark Pabai, do žoge je na petih metrih prišel Lovro Bizjak. A po njegovem udarcu se je žoga odbijala med vratnico, vratarjem Janom Koprivcem in Kabaijem, nazadnje pa jo je Koprivec ujel.

To je spodbudilo tudi goste, da so pokazali več poguma v napadu. Najprej je poskušal Luka Šušnjara, nato pa je imel v 26. minuti po prvem kotu še lepšo priložnost Mihael Briški, a je žogo poslal ob vratnici. V nadaljevanju je bilo stanje na igrišču podobno. Celjani so sicer prevladovali in imeli premoč, toda bila je jalova in na trenutke so bili gostje nevarnejši, a se rezultat na semaforju ni spremenil.

Delitev točk v Domžalah

Na drugi sobotni tekmi sta se Domžale in Bravo razšla z remijem 2:2. Za Domžalčane je bil to 12. remi v sezoni, za Bravo pa sedmi. Po prvem delu so bili v prednosti gostje iz Ljubljane, ki so v prejšnjem krogu premagali vodilno Olimpijo, a so domači v nadaljevanju poskrbeli za preobrat, nazadnje pa je Bravo še prišel do točke. Na lestvici imajo zdaj Domžalčani na petem mestu 45 točk, dve več od Mure, Bravo je sedmi z 31.

Domžale in Bravo sta se razšla z remijem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do vodstva so v 35. minuti prišli nogometaši Brava, pred vrati je bil na pravem mestu Luka Štor in poskrbel za vodstvo svoje ekipe. Drugi polčas je bil veliko bolj živahen, v 47. minuti se je sodnik po ogledu posnetka odločil za najstrožjo kazen v korist Domžal zaradi prekrška. Izvedel jo je Franko Kovačević, a je Matija Orbanić njegov strel po sredini gola ubranil. Vendar je pred tem zapustil dovoljeno območje gibanja, tako da je sodnik zahteval ponovitev. V drugem poskusu je bil Kovačević bolj natančen, s strelom po sredini gola je izenačil. Domači so bili po izenačenju v naletu, to pa so 15 minut pozneje izkoristili za rezultatski preobrat. Kovačević je z desne strani podal pred vrata, kjer je bil povsem sam Bartol Barišič in z nekaj metrov žogo potisnil v mrežo.

So pa nato Šiškarji prevzeli pobudo in bili v zadnjih 20 minutah nevarnejši. V 85. pa so tudi izenačili, po podaji Martina Kramariča z leve strani je domača obramba pred vrati zamudila, Maro Katinić pa je bil hitrejši kot Gašper Tratnik in je žogo ob vratnici z glavo preusmeril v gol.

Daku prekinil strelski post, a ...

Mirlind Daku na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za vodilnim Žanom Vipotnikom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sobotni spored sta z remijem z 1:1 odprla Mura in Radomlje. Prvi zadetek so dosegli domači v 19. minuti, ko je po ogledu posnetka sodnik pokazal na najstrožjo kazen zaradi prekrška Darlyja Nlanduja v kazenskem prostoru. Za vodstvo je s strelom z bele pike poskrbel Mirlind Daku, ki je prekinil niz treh zaporednih tekem brez zadetka, a je moral zaradi poškodbe že v 28. minuti zapustiti igrišče. V zadnjem delu prvega polčasa so pritisnili gostje, najprej sta bila nevarna Madžid Šošić in Ester Sokler, slednji pa je nato v 37. minuti pred vrati spretno izkoristil podajo Tina Hrvoja z desne strani in žogo pod Mihelakom porinil v mrežo.

Na koncu sta si tekmeca plen razdelila, tako da je Mura ostala na šestem mestu za Domžalčani, Radomlje pa so na osmem mestu, še vedno pa za Muro zaostajajo 12 točk.

Koper ugnal Gorico

To je bil 86. primorski derbi v 1. SNL med Koprom in Gorico, zdaj se lahko z malenkostno boljšim izkupičkom pohvalijo Koprčani, ki so dosegli 30. zmago, Novogoričani imajo zdaj dve manj. Koprčani, sicer oslabljeni zaradi številnih poškodb, so se s 14. zmago v sezoni utrdili na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Gorica, ki je zaradi bolezni ni vodil Edoardo Reja, ostaja predzadnja, osmo mesto se zdi nedosegljivo.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Kopru nismo videli veliko zares nevarnih priložnosti. Še najbolj nevaren je bil Luka Kambič. Njegovo strel z glavo v prvem polčasu je branil Matevž Dajčar. Tik pred koncem polčasa je Nikola Krajinović z razdalje zadel vratnico. Terensko premoč so kanarčki kronali v 61. minuti, ko je Kambič zadel z glavo po predložku z leve strani.

Nekaj minut zatem je nevarno s strelom z razdalje poskušal še Matej Palčič, a je žoga zletela mimo leve vratnice. Do konca dvoboja je Gorica lovila izenačenje, toda neuspešno. V sodnikovem podaljšku je po napaki goriške obrambe sam pred Dajčarja prišel rezervist Timothe Nkada, a ni izkoristil podarjene zaključne žogice.