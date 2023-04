Zbodli vodilno Olimpijo, njene navijače, pa tudi sodnike #video

V slačilnici NK Maribor toliko pozitivne energije kot trenutno to sezono še ni bilo. In to prav pred večnim derbijem z Olimpijo. Neporaženi so bili na zadnjih petih tekmah. "Naj ta harmonija traja še dlje, vendar se zavedamo, da je dovolj ena vžigalica in vse gre lahko v drugo smer," poudarja trener Damir Krznar. Vratar Ažbe Jug pa je s svojimi izjavami izzval tako ljubljanske nogometaše kot navijače, pa tudi sodnike. "Bo enajstmetrovka za Olimpijo? Jaz mislim, da bo."

Ažbe Jug Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenija odšteva do nedeljskega večnega nogometnega derbija, po katerem lahko Maribor v primeru poraza ostane tudi brez teoretičnih možnosti za naslov prvaka. Šest krogov pred koncem prvenstva namreč za Olimpijo zaostaja 12 točk. A vijoličasti so tisti, ki so trenutno v boljši formi. Na zadnjih petih tekmah so osvojili 11 točk (tri zmage in dva remija), zeleno-beli pa samo šest (dve zmagi in trije porazi). Obenem so Mariborčani zabili 11 golov, Ljubljančani le štiri. Maribor igra najboljši nogomet sezone, Olimpiji je očitno ob visoki prednosti nekoliko padla motivacija. A na derbiju stanje na lestvici ne šteje, oboji ga želijo dobiti. Prvi so misli pred njim strnili Štajerci (Ljubljančani jih bodo v petek).

"Upam, da bo stadion poln, kot je vedno v Ljudskem vrtu"

Damir Krznar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Damir Krznar pravi, da je v vijoličasti slačilnici trenutno prisoten občutek veselja. "Čaka nas lepa tekma. Upam, da v lepem vzdušju, čeprav v gosteh, a na lepem stadionu. Verjamem, da je ekipa v takšnem stanju kot na zadnjih tekmah. To nam daje dodatno mero samozavesti, da lahko tudi iz Ljubljane pridemo s polnim izkupičkom. Nekaj se vpraša tudi nasprotnika, a verjamem, da bomo igrali dobro." Želi si čvrsto obrambo in domiselnost v napadu. "Obe zvezni vrsti sta zelo kreativni. Smo dokaj enakovredni in boj na sredini igrišča bo nedvomno odločilen. Naša celotna zvezna vrsta je v dobrem stanju, opravlja veliko umazanega dela, a se odlikuje tudi s sposobnostjo globinskih podaj in ofenzivnim učinkom."

Jeseni je oba derbija dobila Olimpija, februarskega pa Maribor. Foto: Vid Ponikvar "Čaka nas največja tekma v Sloveniji, vsak si želi vsaj enkrat odigrati takšno tekmo. Upam, da bo stadion poln, kot je vedno v Ljudskem vrtu, in da nam bo to dalo še neko dodatno motivacijo, dodaten naboj," pa pred gostovanjem v Stožicah razmišlja Ažbe Jug. Če zmagajo v polnih Stožicah, bo njihovo slavje toliko slajše, je nato svoje besede pojasnil vratar Maribora. "Pripravljeni smo za take tekme. Kažemo odlično formo. Mislim, da nas čaka res res dobra tekma." Ob navijačih je Jug izzval tudi ljubljanske nogometaše: "Vse je odvisno od nas, kako bomo mi začeli, kako bomo mi igrali. Ker vem, da smo najboljša ekipa v ligi." Dodaja, da tako dobro povezani v treh letih, odkar je on v klubu, še niso bili.

Bo enajstmetrovka za Olimpijo? "Jaz mislim, da bo."

Ažbe Jug je enajstmetrovko nazadnje branil Mariu Kvesiću. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Jug pa je zbodel tudi sodnike. Vemo, da se z njimi v Mariboru pogosto obremenjujejo. Glavni delivec pravice na derbiju bo Matej Jug. Na zadnjih devetih tekmah, ko jim je sodil Jug, niso zmagali. Vprašanje novinarja, ali bo na tekmi enajstmetrovka za Olimpijo, je prekinil: "Ali bo? Jaz mislim, da bo." Nazadnje je branil Mariu Kvesiću. Sam se na nobenega posameznika ne pripravlja bolj podrobno. "Sodniki lahko dosti vplivajo, a upam, da zdaj ne bo tako. Sodniki v prvi ligi imajo znanje in občutek. Jaz upam, da bo čim manj vplival na potek tekme."

"Težko je pričakovati, da bo Olimpija zapravila prednost"

Ažbe Jug Foto: Vid Ponikvar/Sportida Z zmago bi se zaostanek zmanjšal na devet točk, možnosti za lovoriko bi ostale, a se v Ljudskem vrtu s tem se obremenjujejo. "Težko je pričakovati, da bo Olimpija zapravila tako veliko prednost. A naše razmišljanje je enako kot pred tedni ali meseci. Poskušali bomo zmagati na vsaki naslednji tekmi in bomo nato preštevali točke ter ocenili stanje na lestvici."

Trener Krznar na derbiju ne more računati na Ignacia Guerrica, ki ima kartone. Namesto njega naj bi v prvi postavi začel Sven Šoštarič Karič. Gregor Sikošek zaradi poškodbe kolena v tej sezoni ne bo več igral. Sicer pa je zdravstveni karton v Ljudskem vrtu boljši kot za prejšnjo tekmo. "Na četrtkovem treningu se je ekipi pridružil Jan Repas, Žan Vipotnik je bil v delovnem ritmu že dan prej. Vrnil se je tudi Nemanja Mitrović in tako bomo imeli na voljo večje število kandidatov za nastop na tekmi. Imamo nekaj igralcev, ki se bojujejo z virozo, a upam, da to ne bo vplivalo na sestavo moštva."

Do Iličića bolj kritični, a to prenaša pokončno

Josip Iličić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Igral bo tudi Josip Iličić, ki je bil na jesenski tekmi v Stožicah na tribuni. Zdaj je stoodstoten in igra na visoki ravni, pravi Krznar. "Do njega smo bolj kritični kot do drugih, a to prenaša pokončno. Je med našimi nosilci igre. Verjamem, da bo prispeval svoj delež tudi na derbiju. Pa naj bo to z golom, podajo ali posredovanjem v obrambi. Mogoče obrani kaj na naši golovi črti."