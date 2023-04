Dramam odklenkalo? V Ljubljani se obeta norišnica.

Odkar se je Olimpija v novi klubski preobleki vrnila v 1. SNL, je oba državna naslova (2015/16) in (2017/18) potrdila na gostovanjih. V nedeljo bi si lahko dala duška na domačem stadionu, in to pred polnimi tribunami, saj v nedeljo v Stožice prihaja branilec naslova Maribor. Na fotografiji je proslavljanje navijačev Olimpije v Domžalah ob zadnjem naslovu Olimpije (2018).

Odkar se je Olimpija v novi klubski preobleki vrnila v 1. SNL, je oba državna naslova (2015/16) in (2017/18) potrdila na gostovanjih. V nedeljo bi si lahko dala duška na domačem stadionu, in to pred polnimi tribunami, saj v nedeljo v Stožice prihaja branilec naslova Maribor. Na fotografiji je proslavljanje navijačev Olimpije v Domžalah ob zadnjem naslovu Olimpije (2018). Foto: Vid Ponikvar

Matematika je preprosta. Če bo Olimpija v nedeljo na večnem derbiju v Stožicah premagala Maribor, Celje pa dan pred tem ne bo premagalo Tabora, si bo ljubljanski klub zagotovil državni naslov že pet krogov pred koncem. Ljubljana bi v tem primeru proslavljala "kanto" že dober mesec pred koncem sezone. To pa je nekaj, kar je bilo v zadnjih sezonah nepredstavljivo. Ljubitelji nogometa so namreč v zadnjih treh sezonah spremljali tako razburljivo končnico 1. SNL, da se je o prvaku odločalo v zadnjem krogu. Ponekod je bilo vroče vse do zadnjih minut.

Neverjeten scenarij, v katerem bi Celjani prehiteli Olimpijo Če Dušan Kosić v soboto v Celju ne bo doživel poraza s Taborom, bo imela Olimpija odprto pot do možnosti nedeljskega proslavljanja državne lovorike. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Vodilna Olimpija ima šest krogov pred koncem 12 točk prednosti pred Mariborom, 15 pa pred Celjem. Naslov prvaka lahko tako teoretično osvojijo tudi še Celjani. Če bodo v soboto premagali Tabor, bodo s tem preprečili zmajem, da bi lahko dan pozneje pred domačim občinstvom z morebitno zmago nad Mariborom že proslavljali naslov prvaka. Matematično gledano bi lahko namreč Celje, če bo v soboto premagalo Tabor, Olimpija pa dan pozneje Maribor, do konca sezone še prehitelo Ljubljančane. To bi se zgodilo, če bi Olimpija izgubila vseh pet zadnjih tekem, Celjani pa zmagali na vseh. V zadnjem krogu gostujejo prav v Ljubljani, z zmago pa bi si tudi zagotovili boljše razmerje v medsebojnih obračunih. V tem primeru bi bili uvrščeni pred Olimpijo. Zato bodo številne oči navijačev zmajev usmerjene v soboto tudi na tekmo Celja in Tabora, kjer bodo stiskali pesti za nekdanjega trenerja zeleno-belih Dušana Kosića. Če bodo Kraševci ostali neporaženi, ne bo več nikakršnih teoretičnih ovir, da bi Olimpija v nedeljo z zmago nad Mariborom že postala prvak.

Napetost narašča. Nedeljski derbi bi lahko dobro napolnil tribune največjega nogometnega stadiona v Sloveniji. Odkar se je Olimpija vrnila v 1. SNL v novi klubski preobleki in nato preselila v Stožice, ni še nikdar odločilne tekme, ki bi ji lahko prinesla naslov državnega prvaka, igrala na domačem stadionu.

Lani si je Maribor naslov državnega prvaka zagotovil v zadnjem krogu. V Murski Soboti je premagal Muro in še povišal prednost pred Koprom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V zadnjem krogu je postala prvak tudi Mura (2021), ko je v odločilnem spopadu v Ljudskem vrtu premagala Maribor (3:1). Če bi remizirala, bi naslov prvaka osvojile vijolice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Celjani so si naslov prvaka v sezoni 2019/20 zagotovili v zadnjem krogu, ko so remizirali z Olimpijo (2:2). Zmaji so za prvo mesto potrebovali zmago, po remiju pa so na lestvici zdrsnili na tretje mesto, saj jih je prehitel tudi Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred petimi leti, ko so varovanci Igorja Bišćana osvojili dvojno krono, so si zmaji naslov državnega prvaka zagotovili v zadnjem krogu na gostovanju v Domžalah, v sezoni 2015/16, ki je takrat novopečenega predsednika Milana Mandarića ekspresno obdarila z najbolj zaželeno nogometno lovoriko v Sloveniji, pa so zeleno-beli odpirali šampanjec po dvoboju predzadnjega kroga v Velenju. Tokrat, ko v sezoni 2022/23 pod vodstvom Španca Alberta Riere močno diši po državnem naslovu že kar nekaj časa, saj je Olimpija razred zase v prvenstvu, bi bilo lahko konec dvomov o tem, kdo je najboljši na sončni strani Alp, že dober mesec pred zadnjim krogom.

Olimpija si je pod vodstvom Milana Mandarića naslov v sezoni 2015/16 zagotovila na gostovanju v Velenju v predzadnjem krogu. Zadetek za zmago je v sodnikovem podaljšku z bele točke dosegel Rok Kronaveter. Foto: Vid Ponikvar

Olimpiji pa se v primeru, da Tabor ne bo izgubil na sobotnem gostovanju v Celju, obeta še nekaj. Ne le, da bi si lahko zagotovila novo državno zvezdico že pet krogov pred koncem, kar je nekaj, kar bi si po zadnji sezoni, v kateri je bil najboljši Maribor, težko predstavljali, poskrbela bi lahko, da bi šampionska veselica končno potekala na domačih tleh. V Stožicah, ki bodo verjetno primerno polne glede na pomembnost tekme. In, kar je še najslajše za navijače ljubljanskega kluba, veliko radost, ko bi se lahko tudi matematično potegnila črta pod osvojeni naslov, bi lahko doživeli ravno proti največjemu tekmecu. Proti rivalu, ki velja za kralja lovorik in je najbolj trofejen klub v zgodovini 1. SNL. Zato bo v nedeljo v Stožicah vse prej kot dolgočasno.

Mariborčani so si v sezoni 2018/19, ko jih je vodil še Darko Milanič, naslov zagotovili v 33. krogu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija je bila nazadnje prvak v sezoni 2017/18. Takrat si je naslov zagotovila v zadnjem krogu, ko je remizirala v Domžalah (1:1). Če bi izgubila, bi bil najboljši Maribor. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Olimpijo bo do zmage gnala želja po proslavljanju državnega naslova, Maribor, ki ga lahko do ubranitve naslove popelje le še neverjeten čudež epskih razsežnosti, pa bo poskušal narediti vse, da največjemu tekmecu z druge strani Trojan prepreči to zadoščenje. Če bodo Mariborčani v Stožicah ostali neporaženi, bi s tem prestavili šampionsko slavje Olimpije v katerega izmed prihodnjih krogov. Če bi vijolice v nedeljo remizirale, bi zmaji v zadnjih petih krogih (ob upoštevanem stoodstotnem izkupičku Maribora) za zagotovitev naslova potrebovali le še eno zmago, saj bi ohranili tudi medsebojno boljše razmerje na večnih derbijih v tej sezoni (2:0, 1:0 in 0:2).

Albert Riera je na dobri poti, da "zelenega ferrarija" popelje do naslova slovenskega prvaka. S tem bi kapetan Timi Max Elšnik prejel posebno čast, saj bi po zadnjem krogu, ko bo Olimpija v Stožicah gostila Celje, v zrak dvignil "kanto". Foto: Vid Ponikvar

Če pa bi Maribor na večnem derbiju premagal Ljubljančane, bi se jim pet krogov pred koncem približal na devet točk. Takrat bi se pojavilo majhno upanje v čudežni preobrat, za katerega pa bi morali zmaji v zadnjih petih krogih osvojiti manj kot sedem točk. Olimpija se bo sicer po derbiju z Mariborom pomerila še z Gorico (v gosteh), Koprom (doma), Radomljami (v gosteh), Domžalami (v gosteh) in Celjem (doma). Mariborčane na drugi strani čakajo obračuni z Domžalami (doma), Celjem (v gosteh), Muro (doma), Taborom (v gosteh) in Bravom (doma).

Kako je bilo v 1. SNL v zadnjem desetletju? 2021/22 – prvak odločen v zadnjem krogu (Maribor)

2020/21 – prvak odločen v zadnjem krogu (Mura)

2019/20 – prvak odločen v zadnjem krogu (Celje)

2018/19 – prvak odločen v 33. krogu (Maribor)

2017/18 – prvak odločen v zadnjem krogu (Olimpija)

2016/17 – prvak odločen v 32. krogu (Maribor)

2015/16 – prvak odločen v 35. krogu (Olimpija)

2014/15 – prvak odločen v 34. krogu (Maribor)

2013/14 – prvak odločen v 34. krogu (Maribor)

2012/13 – prvak odločen v 32. krogu (Maribor)

V sezoni 2016/17 bi lahko Maribor podobno kot Olimpija v tej sezoni prvak postal že pet krogov pred koncem. In to ravno na večnem derbiju v Stožicah. Vijolice so potrebovale zmago, a se je dvoboj končal brez zadetkov (0:0). Tako so postali prvaki "šele" v 32. krogu, ko so že pred tekmo z Gorico (2:2) izvedeli, da jih Domžale po porazu v Kopru (0:3) ne morejo več ujeti. Foto: Vid Ponikvar