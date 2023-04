Vidovšek po izgubi zavesti na dodatne preiskave

Matevž Vidovšek je tik pred koncem tekme visoko skočil za žogo in nato grdo padel na zelenico. Pri tem je utrpel močan udarec v hrbet in glavo. Iz Olimpije so potrdili, da je "ob padcu trčil z glavo ob tla in pri tem izgubil zavest." Že na zelenici so mu pomagali zdravniki. Z igrišča so ga sicer odpeljali z vozičkom, a je nato stopil na noge in sam odšel v slačilnico. Pa vendarle zdaj iz kluba sporočajo: "Odpeljan je bil na dodatne preiskave, kjer bo ostal na opazovanju. Matevž, čim hitrejše okrevanje ti želimo!"

Bravo je zmagal z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija je tekmo z Bravom izgubila z 0:1 in ima pred zadnjimi šestimi tekmami prve lige 12 točk prednosti pred drugim Mariborom. Prav z njim v nedeljo v Stožicah igra večni derbi. Vprašanje, če bo Vidovšek zanj nared. Prednost Olimpije je sicer tolikšna, da jim naslov težko kdo vzame. Če Maribor v nedeljo premagajo, bodo prvaki že pet tekem pred koncem.