"Zmaga za našega fotografa. Zelo nas je pretreslo."

Nogometaši Maribora so se z zmago nad Koprom s 3:1 utrdili na drugem mestu prve lige. A pravega veselja po tekmi ni bilo, saj so bili v skrbeh za klubskega fotografa Grego Werniga, ki ga je med tekmo odpeljal rešilec.

Maribor je še tretjič na zadnjih štirih tekmah zabil tri gole, po Bravu in Gorici še tretjeuvrščenemu Kopru. Pa zaradi poškodbe stegenske mišice prvi strelec lige Žan Vipotnik ni igral. Manjkal je tudi Jan Repas. Zadeli so Marko Tolić, Marin Laušić in Ivan Brnić. Vijoličasti imajo po 16. zmagi na 30. tekmi sezone zdaj 54 točk in z odigrano tekmo več za vodilno Olimpijo zaostajajo 12 točk, pred Celjem imajo šest točk prednosti, pred Koprom pa že osem. Ob polčasu je moral zaradi udarca v glavo v slačilnici ostati Sven Šoštarič Karič, a verjamejo, da ni hujšega.

Za zmago Maribora so zadeli Tolić, Brnić in Laušić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zakaj veselje Maribora po tekmi ni bilo tolikšno, kot bi si ga taka zmaga zaslužila, je na novinarski konferenci že v prvi izjavi pojasnil trener Damir Krznar: "Najprej bi želel poudariti, da ima zmaga posebno posvetilo. Je za našega fotografa, Grega Wernig je, na našo neizmerno žalost, med tekmo doživel neprijetne težave s srcem in je bil prepeljan v bolnišnico. Upam, da bo čim prej okreval. Z vsem srcem smo z njim. To nas je zelo pretreslo, zato naše slavje ni bilo tako iskreno in veliko, kot bi si ob rezultatu ter po prikazanem zaslužili."

Utrinki s tekme v Ljudskem vrtu (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

"Ob tolikšnem trudu te nagradi tudi rezultat"

Zmaga s 3:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Krznar je igro za drugo zmago Maribora v tem tednu - sredi njega so namreč napredovali v pokalnem tekmovanju - označil za eno najboljših v sezoni. "Gostje so bili agresivni, toda oddelali smo od prve do zadnje minute bojevito in delovno, na koncu pa te ob tolikšnem trudu nagradi tudi rezultat. Tehnično, taktično smo opravili nalogo z dovolj kakovosti. Ko poskrbiš za celotno izvedbo, prideš do zmage. Tokrat nam je uspelo na zelo dober način, zato čestitke vsem, ki so bili udeleženci tekme in tistim, ki so ostali na klopi ali izven kadra."

Najboljša forma v sezoni za Maribor ne bi mogla priti v boljšem trenutku, saj zdaj sledi večni derbi z Olimpijo. Četudi je ta na prvem mestu praktično neulovljiva, pa zmaga na derbiju vseeno šteje dvojno. "Napisali smo najlepšo čestitko navijačem in vsem v klubu ter poskrbeli za mirne, prijetne velikonočne praznike. Verjamem, da se bodo fantje ustrezno odpočili pred naslednjimi bitkami. Dobili bodo dva prosta dneva, naj preživijo prijetne trenutke v družinskem krogu. Vsekakor bo lepše in lažje vstopiti v derbi po tako uspešnem tednu." Derbi bo v nedeljo 16. aprila v Stožicah.