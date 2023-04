Junak Olimpije po zgodovinskem mejniku poslal sporočilu Mariboru

Po 120 minutah ni bilo zadetkov, o polfinalistu so tako odločali streli z bele točke. Po 20 strelih, od katerih jih kar devet ni zatreslo mreže, so se dramatične zmage veselili nogometaši Olimpije.

Po 120 minutah ni bilo zadetkov, o polfinalistu so tako odločali streli z bele točke. Po 20 strelih, od katerih jih kar devet ni zatreslo mreže, so se dramatične zmage veselili nogometaši Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med najboljše štiri v pokalnem tekmovanju so se drug za drugim prebili Aluminij, Maribor, Bistrica in … Olimpija. Na zadnji četrtfinalni tekmi je dišalo že po popolni štajerski prevladi, ki bi lahko v polfinalu pokala občudovala kar štiri svoje predstavnike, a so zeleno-beli, z naskokom vodilna ekipa 1. SNL in absolutni favorit za osvojitev državnega naslova, po razburljivem izvajanju enajstmetrovk le preskočili celjsko oviro.

Olimpija si je kot zadnja zagotovila preboj v polfinale pokala. Danes bo izvedela tekmeca v boju za finale. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred maloštevilnimi gledalci, ki so se v četrtek zvečer odpravili v Stožice v bistveno manjšem številu, kot jih je bilo mogoče zaslediti v nedeljskih popoldanskih urah, ko sta dinamiko obiska na tekmi s Taborom odrejala tako brezplačen vstop kot podarjene nogometne žoge, se je Olimpija prebila med najboljše štiri v pokalu, s tem pa ostala v igri za dvojno krono.

Zmaji je niso osvojili vse od leta 2018, ko se je pod njo podpisal novopečeni trener zagrebškega Dinama Igor Bišćan. Bi se lahko letos ponovila zgodovina in bo Olimpijo do odmevnega uspeha popeljal še eden nekdanji as Liverpoola, Španec Albert Riera?

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Celjem, foto Grega Valančič/Sportida:

Riera in Arteta v napad postavila Sešlarja

Pablo Remon Arteta in Albert Riera lahko v tej sezoni popeljeta Olimpijo do dvojne krone. Foto: Grega Valančič/Sportida Po neverjetni pokalni drami s Celjani, ko je stopil na zelenico skupaj z otroki, navijači pa so mu namenili ovacije in skandirali njegovo ime, je še korak bližje izjemnemu podvigu. "Velika zmaga. Matevž (Matevž Vidovšek, vratar Olimpije, op. p.) je ubranil zadnji dve enajstmetrovki, mi pa smo zadeli zadnjo in se uvrstili v polfinale. Zelo smo srečni, želimo osvojiti pokal. Zdaj smo osredotočeni le na ponedeljek, na tekmo z Bravom," je po pokalni zmagi nad Celjem, ki v tej sezoni Ljubljančanom povzroča veliko težav, povedal pomočnik glavnega trenerja Olimpije Pablo Remon Arteta.

Španec je izpostavil, kako je bil dvoboj izenačen in napet do konca, obenem pa je bil zadovoljen s predstavo izbrancev, zlasti nad tem, da so večino tekme nadzorovali dogajanje na igrišču in si ustvarili kar nekaj priložnosti. Nekaj so jih imeli tudi tekmeci, a je Matevž Vidovšek znova zaklenil vrata. In to za vseh 120 minut. Podobno velja za njegovega stanovskega kolega Matka Obradovića, ki ga je sprva najbolj ogrožal Svit Sešlar. Mladi reprezentant je v napadu zaigral kot svojevrstna lažna devetka.

V taboru Olimpije so menili, da bi tako lahko najbolj ogrozili celjsko obrambo. Celjani so znova dokazali, da ne ležijo Rieri, saj so v tej sezoni na štirih tekmah izgubili le enkrat, pa še to letos na domači tekmi (0:1), na kateri so pokazali več od Olimpije.

Vidovšek si je končno oddahnil

Tako Matko Obradović kot tudi Matevž Vidovšek, sicer dobra prijatelja, sta ubranila po dve enajstmetrovki. Foto: Grega Valančič/Sportida Tokrat so o polfinalistu odločali streli z bele točke. "Tekmo bi lahko končali že prej, a nam žoga ni šla v gol. Bili smo boljši od Celja, nadzirali celotno tekmo, a nismo mogli zabiti tistega zadetka," je po dvoboju pojasnjeval Matevž Vidovšek, ki je postal prvi junak srečanja. Čeprav nima rad najstrožjih kazni, niti jih v karieri ni ubranil veliko, se je tokrat prelevil v prvo ime srečanja. Takrat, ko je bilo najbolj potrebno, je ubranil dve enajstmetrovki, pred tem pa tako ali drugače zmedel celjske izvajalce, da so jih zapravili še tri.

"Končno sem kaj ubranil tudi pri enajstmetrovkah," si je oddahnil mladi koroški orjak. "S trenerjem Albertom sva se dan pred tekmo pogovarjala glede najstrožjih kazni. Rekel mi je, da moram po dolgem času kakšno ubraniti. Ko sem tako ubranil prvo (izvajal je Žan Karničnik, op. p.), sem si oddahnil. Pred tem v ligi nisem ubranil treh enajstmetrovk, niti nisem zadel strani, kamor bodo izvajalci poslali žogo. Vsi izvajalci so spremenili smer glede na njihove prejšnje enajstmetrovke. Ko sem tako končno ubranil prvo in je potem sledila še druga, sem bil kar srečen," je slovenski reprezentančni vratar čutil veliko olajšanje.

Veselje nogometašev Olimpije po maratonskem izvajanju enajstmetrovk in zmagi nad Celjem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanj se zanima vse več tujih snubcev. S tem si ne beli glave, ampak vso energijo usmerja v uresničitev ciljev Olimpije. "Najpomembnejša mi je Olimpija. Želim osvojiti dvojno krono, potem pa se bomo pogovarjali naprej," je odločen, da sezono 2022/23, prvo v članski karieri, pri kateri redno brani v vratih Olimpije, oplemeniti s kar dvema lovorikama.

Ni veliko manjkalo, pa bi moral proti Celjanom izvesti strel z bele točke tudi sam. Bila je že deseta serija. Če njegov soigralec Nemanja Gavrić ne bi zadel v polno in izkoristil še ene v nizu zaključnih žogic za Olimpijo, bi moral v naslednji seriji izvesti strel z bele točke še Vidovšek. Pred njim pa bi enak izziv doletel njegovega dobrega prijatelja Matka Obradovića. Ko pa je Gavrić premagal izkušenega Dalmatinca, so si lahko nogometaši Olimpije po maratonskem izvajanju enajstmetrovk končno dali duška, Celjani pa so doživeli veliko razočaranje. Misel, da bi zaigrali v finalu pokala v knežjem mestu, se je razblinila, obenem pa bo treba vozovnico za Evropo loviti v prvenstvu, kjer ne manjka ambicioznih tekmecev.

Proti Mariboru bi rad zaigral šele v finalu

Matevž Vidovšek bi najraje videl, da bi se Olimpija in Maribor v pokalu pomerila šele v finalu. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Olimpija bo danes izvedela tekmeca v polfinalu. To bo nekdo iz štajerske trojke Aluminij, Bistrica in Maribor. Obstaja večja možnost, da se bo Olimpija za finale potegovala proti drugoligašu, slovenska nogometna javnost pa bi lahko dočakala tudi finale pred finalom, saj bi lahko današnji ples kroglic na Brdu pri Kranju združil kroglici največjih rivalov. "Upam, da bo večni derbi z Mariborom v finalu. A kdorkoli bo naš tekmec v polfinalu, bomo proti njemu dali vse od sebe, da ga izločimo in osvojimo še pokal," si Vidovšek želi sanjski scenarij, da bi se Olimpija v finalu v Celju, kjer bi bile lahko čez mesec dni dobro napolnjene tribune, pomerila z Mariborom.

Z vijolicami se bodo zmaji pomerili že 16. aprila, to bo zadnji večni derbi v prvenstveni sezoni, na katerem bi si lahko Olimpija tudi že matematično zagotovila naslov prvaka, zato gre pričakovati velik spektakel. Tako na igrišču kot tudi na tribunah. Ker se bo derbi začel že ob 17.30, bodo na njem prišli na svoj račun tudi najmlajši navijači. Ti so na pokalni tekmi, ki se je zavlekla pozno v noč, stadion zapuščali po koncu rednega dela. Njihovi ljubljenci so si zmago nad Celjani zagotovili šele uro pozneje …

Vse domače tekme Olimpije v obdobju samostojne Slovenije, na katerih so izvajali enajstmetrovke: 1992, junij (finale pokala):

Olimpija : Maribor 3:4 po 11-m (0:0) 1993, september (predkrog lige prvakov):

Olimpija : Skonto Riga 10:11 po 11-m (0:1) 2007, april (pokal MNZ)

Olimpija : Zagorje 4:5 po 11-m (0:0) 2022, julij (2. krog kvalifikacij konferenčne lige):

Olimpija : Sepsi 2:4 po 11-m (2:0) 2023, april (četrtfinale pokala):

Olimpija : Celje 6:5 po 11-m (0:0)

Olimpija ima za zdaj opravka s sanjsko sezono, v četrtek pa ji je uspel tudi zgodovinski dosežek, kar zadeva obdobje slovenske samostojnosti. Sliši se neverjetno, a zmaji so šele proti Celju dobili prvo domačo tekmo, na kateri je zmagovalca podalo izvajanje enajstmetrovk. Pred tem so bili štirikrat neuspešni. Dramatične poraze so doživljali proti Mariboru, Skontu, Zagorju in Sepsiju, proti Celjanom pa jim je vendarle uspelo.

Matevž Vidovšek je ubranil enajstmetrovki Žanu Karničniku in Klemnu Nemaniću. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tovrstnih zmag v zgodovini ljubljanskega kluba, ki se lahko pohvali z bogato zgodovino tudi v nekdanji skupni domovini Jugoslaviji, resnično ni bilo veliko. Po podatkih statističnega guruja OptaŽabarja, zvestega kronista tekmovalnega dogajanja pri Olimpiji, so namreč zmaji od leta 1966 pa do danes od 17 domačih tekem, o katerih se je o zmagovalcu odločalo po enajstmetrovkah, zmagali le petkrat.

1989➡️Olimpija je prvič po novembru 1989 (6:5 za Bežigradom proti Crveni zvezdi) zmagala domačo tekmo po izvajanju enajstmetrovk. pic.twitter.com/43rNNrEOSp — OptaŽabar (@Opta_Zabar) April 6, 2023

Pred Celjani je tako nazadnje občutila sladkost zmage nad beograjskim velikanom Crveno zvezdo, ki ga je za Bežigradom na tekmi prve jugoslovanske lige premagala s 6:5. Rdeče-beli so takrat računali na zvezdniško zasedbo, poldrugo leto pozneje so v Bariju postali evropski klubski prvaki …