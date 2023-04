Drama v Stožicah, Olimpija šele po deseti seriji kazenskih strelov strla Celje

Pokalna tekmovanja so polna presenečenj. In to se je zgodilo že na prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije, ko je z golom Jakova Katuše Aluminij z 1:0 izločil branilca lovorike Koper. Bistrica je danes v drugoligaškem spopadu z 2:0 izločila Rogaško, Olimpija pa se je močno namučila s Celjem in ga v Stožicah strla šele v deseti seriji enajstmetrovk. V rednem delu tekme in v podaljšku golov ni bilo. Maribor je v sredo z drugoligašem Primorjem odigral odličnih prvih 30 minut in povedel z 2:0, a pozneje dobil gol, pa še dvakrat se je zatresel okvir njihovih vrat. Na koncu so vijolice vendarle zmagale s 3:1.

V večerni tekmi sta se v osrednjem obračunu te faze tekmovanja pomerila prvo- in tretjeuvrščena ekipa prvenstvene lestvice. Začetek je bil popolnoma ljubljanski, saj so domači v prvih desetih minutah stisnili tekmece pred njihov gol, med številnimi priložnostmi je izstopal strel Timija Maxa Elšnika, ko je žoga zadela vratnico. V nadaljevanju so Celjani prišli do sape, bili v drugem polčasu za odtenek boljši, a brez zadetka.

Tudi v podaljšku golov ni bilo, tako da so odločale enajstmetrovke. V Stožicah so nogometaši obeh ekip zrežirali pravo srhljivko, saj se je tekma končala šele po desetih serijah in z zmago domačih 6:5. Obradović je svojo ekipo držal v igri z dvema obrambama, Celjani pa so nato dvakrat zadeli okvir vrat. Ob koncu izvajanja se je razigral tudi domači vratar Matevž Vidovšek in zadnja dva celjska poskusa ubranil, tudi tistega Klemna Nemaniča. Na drugi strani je imel priložnost za zmago mladi Nemanja Gavrić in jo tudi izkoristil ter zeleno-bele popeljal v polfinale.

V osmini finala je Olimpija s 3:1 premagala Nafto 1903, Celjani so bili s 3:0 boljši od ekipe Bosch Bračič Videm.

Stanković že osvojil pokal

Ko je Goran Stanković vodil Olimpijo, je v prvenstvu zaostal za Muro in Mariborom, v pokalu pa šel do konca. Mu bo uspelo še s Slovensko Bistrico? Foto: Grega Valančič/Sportida

Bistričani so si pot v polfinale tlakovali že v prvem polčasu. Že prvi priložnosti so spremenili v zadetka, po udarcih v le nekaj minutah pa domači niso več zmogli moči za preobrat in vrnitev. Najprej je v 33. minuti Jaša Martinčič odbito žogo pospravil v mrežo domače ekipe, le tri minute zatem pa je bil Martinčič v vlogi podajalca, po prodoru pa je bil s strelom z leve strani natančen še Enej Kapun. V drugem delu so gostje zanesljivo obdržali prednost in se na koncu veselili zmage proti trenutno prvouvrščeni ekipi v 2. SNL.

Bistrica, ki jo vodi Goran Stanković, tako nadaljuje svoj pokalni pohod, že v osmini finala je izločila Bravo, lanskoletnega finalista. Zanimivo je, da je strateg iz Ljubljane v karieri že osvojil pokal. Leta 2021 je do lovorike popeljal Olimpijo na Bonifiki.

Drugoligaš Aluminij je v četrtfinalu pokalnega tekmovanja z 1:0 izločil prvoligaša Koper. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Aluminij izločil branilce naslova

Na obračunu pokala Pivovarne Union v Kidričevem je Aluminij zmagal z 1:0 in si kot prvi zagotovil polfinale. Domači so imeli v prvem delu rahlo terensko pobudo, a brez nevarnejšega poskusa. Na začetku drugega polčasa so pritisnili Koprčani, a strela Omarja Correie in Nikole Krajinovića nista bila posebej nevarna. Kidričani so bili v tem delu bolj obrambno naravnani, so pa v 79. minuti izkoristili eno redkih priložnosti. Po strelu Roka Frešnerja je koprski vratar Adnan Golubović žogo le odbil, na pravem mestu pa je bil Jakov Katuša in jo potisnil v mrežo.

Josip Iličić se je vrnil v prvo postavo Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor je bil v pokalnem tekmovanju najboljši že devetkrat, a je od zadnje lovorike minilo že sedem let. Bo letos napočil čas za jubilejno deseto? Vijolice so v sezono vstopile z visokimi cilji, želje so segale od ubranitve naslova in nastopa v skupinskem delu evropskega tekmovanja do osvojitve dvojne krone, sodeč po tem, kar se dogaja v prvi ligi, pa se bo Maribor moral v najboljšem primeru zadovoljiti z drugim mestom. V pokalu pa še obstaja možnost, da bi sezono oplemenitili z lovoriko. Proti Primorju sicer najboljši strelec 1. SNL Žan Vipotnik (17 golov) ni igral, saj je začutil bolečino v zadnji stegenski mišici. V golu Maribora je bil namesto Ažbeta Juga Menno Bergsen. Primorje, ki ga vodi Milan Anđelković, pa je bil v Ljudskem vrtu brez svojih najboljših dveh strelcev Luna Bončine in Arturja Sagitova.

In Maribor je začel zelo odločno. Nekaj polpriložnosti so imeli Jan Repas, Aljaž Antolin in Josip Iličić že v uvodnih desetih minutah. V 12. minuti pa je premoč domačih potrdil Arnel Jakupović (1:0). Šlo je za uigrano akcijo po izvajanju kota (Ivan Brnić). Petnajst minut pozneje je vodstvo vijoličastih povišal Marko Tolić (2:0). Po atraktivnem preigravanju je neubranljivo streljal. Njegov deveti gol v dresu Maribora. Je pa v 31. minuti le malo manjkalo in Maribor bi dobil gol s polovice igrišča. Bergsen je bil na robu kazenskega prostora in Elian Demirović je poskusil s strelom s polovice. Zadel je prečko, nato pa je žoga še v hrbet zadela vratarja Maribora in ta je imel precej sreče, da se je skotalila v avt in ne v gol. Do konca prvega polčasa se rezultat ni več spremenil.

Marko Božić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zaradi poškodbe je ob glavnem odmoru v slačilnici ostal Brnić. Maribor je v drugi polčas vstopil manj zavzeto in tako so si nevarnejše akcije priigrali Ajdovci. Še posebej vroče je bilo v 57. minuti. Najprej je vratnico zadel Matic Zavnik, nekaj trenutkov pozneje je Bergsen s skrajnimi močmi branil strel Harisa Sadikovića, nato je po podaji Demirovića iz kota z glavo zadel Borna Proleta (2:1). Od 77. minute je bilo znova lahko vse mirno na klopi Maribora. Po samostojni akciji je za končni izid 3:1 in uvrstitev v polfinale zadel rezervist Marko Božić.

