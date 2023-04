Noro, Mariboru se obetajo silni milijoni evrov

Bil je strelski kralj v mladih kategorijah, tresel mreže kot po tekočem traku (v sezoni 2016/17 je na 26 nastopih za selekcijo do 15 let dosegel kar 58 zadetkov), blestel tudi kot kadet in mladinec, nato pa je najbolj občutljiv prehod v svetu profesionalnega nogometa, ko se je prvič srečal s člansko konkurenco, sprva terjal ogromen davek. Žan Vipotnik je nabiral izkušnje, a v dresu Gorice na 17 tekmah dosegel le zadetek. Za vrtnice je, zanimivo, odigral natanko 666 minut. Zaman je čakal na strelski prvenec za člansko zasedbo Maribora.

Žan Vipotnik je v spomladanskem delu sezone 2021/22 za kranjski Triglav v 2. SNL na 11 tekmah dosegel 8 zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri 19 letih je sprejel najbolj smiselno odločitev, da se odpravi po strelsko formo k drugoligašu Triglavu. To je bil zadetek v polno. Postal je lačen zadetkov, ko pa se je vrnil, je bil vse boljši v napadu vijolic. Sprva še zadržan, v Evropi je s soigralci doživljal razočaranja, nato pa se je 29. oktobra prebudil. Če je pod vodstvom Radovana Karanovića dosegel le en zadetek, se je nato, ko sta ga dobila v roke Damir Krznar in Mihael Mikić, prebudil.

Na zadnjih 17 tekmah dosegel kar 20 zadetkov

V zadnjih mesecih zadeva Vipotnik v dresu Maribora kot za stavo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Začel se je neverjeten niz, po katerem se ni razširil glas o vročem napadalcu le po vsej Sloveniji, ampak tudi tujini. Najbolj v bližnjih državah, zlasti na Hrvaškem, kar glede na tesno sodelovanje Maribora in Dinama ne čudi, v zadnjih tednih pa si je po zaslugi uspešnih predstav v reprezentančnem dresu mladi Štajerec še dvignil ceno.

Njegov strelski izkupiček v zadnjih mesecih je nadrealen. Na zadnjih 17 tekmah, če upoštevamo tako klub (prvenstvo in pokal) kot reprezentanco, je dosegel kar 20 zadetkov. Slovenija takšnega niza ni videla že dolgo, sodeč po tem, da se železo kuje takrat, ko je vroče, pa ''Vipi'', kot ga kličejo soigralci in prijatelji, ne bo več dolgo ostal v Ljudskem vrtu. S trenutno formo je prerasel okvir slovenskega prvenstva, vse več pa je oglednikov, ki so prepričani, da bi strelsko formo ohranil tudi v zahtevnejših in močnejših ligah. Denimo hrvaški, kjer je nesporni kralj Dinamo, tudi reden udeleženec skupinskih tekmovanj v Evropi in neusahljiv vir dragih prodaj obetavnih in kakovostnih igralcev.

Zanimanje ''modrih'', ki jih je v preteklosti vodil tudi Krznar, je zelo resno. V soboto je tako najboljšega strelca 1. SNL na delu spremljal nekdanji as hrvaškega nogometa Dario Šimić, ki je po novem kot član uprave Dinama odgovoren za delovanje klubske akademije in skavtinga. Na tekmi v Novi Gorici je imel nekdanji branilec, ki je leta 1998 pomagal ''ognjenim'' do senzacionalnega brona na svetovnem prvenstvu v Franciji, kaj videti. Vipotnik je zablestel v polnem sijaju, dosegel svoj drugi hat-trick v članski karieri in s 17 zadetki ušel tekmecem na lestvici najboljših strelcev. O zanimanju Dinama za Vipotnika, ki je prejšnji mesec debitiral tudi za Kekovo četo, so se razpisali tudi hrvaški mediji.

Cena za Vipotnika že dosega pet milijonov evrov

Športni direktor Maribora Marko Šuler bi lahko po koncu sezone prodal Žana Vipotnika za veliko denarja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Germanijak je tako stopil v stik s športnim direktorjem Maribora Markom Šulerjem, ki je o poslu, s katerim bi lahko vijolice krepko napolnile klubsko blagajno in zaslužile silne milijone evrov, hkrati pa poskrbele za nov rekord 1. SNL, razglabljal brez ovinkarjenja. Hrvatom je povedal, kako se za Vipotnika zanima vse več klubov in da njegov telefon zvoni neprestano.

''To me sploh ne čudi. Žan je v izjemni formi. Ne vem, ali v Evropi sploh obstaja še kakšen njegov vrstnik, ki igra v napadu, dosega toliko zadetkov in je v zadnjih mesecih postal takšen hit na nogometni tržnici,'' je dejal Šuler in potrdil, da ima Maribor z Dinamom dobre odnose. Zagrebčane pa je opozoril, da niso edini, ki si želijo kupiti Vipotnika. ''Tega se morajo v Zagrebu zavedati,'' je dodal nekdanji slovenski reprezentant, ki je v nadaljevanju pogovora spregovoril tudi o konkretni ceni, s katero bi se Mariborčani lahko zadovoljili, ko bi nastopil trenutek za prodajo. Potrdil je, da cena Vipotnika v pogovorih z nekaterimi snubci že dosega pet milijonov evrov.

Prejšnji mesec je Vipotnik na krstnem nastopu za A reprezentanco za prvi zadetek potreboval le osem minut. Mrežo Kazahstana je zatresel ob prvem dotiku z žogo. Foto: Reuters

''Če bi Vipotnik igral v močnejšem klubu ali ligi, bi bila njegova cena v tem trenutku zagotovo še višja,'' je dejal Šuler in se pohvalil, kako ga ni dneva, ko se v boj za najbolj vročega igralca 1. SNL ne bi vključil kakšen nov kandidat.

Šuler ponuja Dinamu ekskluzivno možnost "popusta"

Zadnji nogometaš Maribora, ki se je preselil k zagrebškemu Dinamu, je bil Petar Stojanović. Foto: Getty Images Je pa dal 40-letni Korošec tudi vedeti, da bi lahko glede na dobre odnose z Dinamom, ki jih mariborski klub neguje že leta, sprejeli možnost sodelovanja, v katerem ne bi bilo treba Zagrebčanom za Vipotnika seči tako globoko v žep. ''Dinamo je edini klub, ki bi lahko zanj dobil takšen popust, če bi se uresničila kakšna kombinacija. Je pa pogoj, da bi se moral Dinamo hitro odločiti, ker ni izključeno, da bi se lahko vrednost Vipotnika, če bo še naprej tako dobro igral, še dvignila,'' je torej Šuler vrgel rokavico zagrebškemu klubu.

Omenjajo se morebitni prihodi še kakšnih nogometašev Dinama v Maribor, morda odkup Marka Tolića, ki v tej sezoni igra v Sloveniji kot posojeni nogometaš hrvaškega prvaka, lahko pa bi bil vključen tudi dogovor o določenem odstotku zaslužka od naslednje prodaje Vipotnika, ko bi slovenski napadalec zapuščal Zagreb. Možnosti je torej kar nekaj, Maribor pa bi tako lahko to pomlad dosegel dogovor z zagrebškim velikanom, za katerega so v preteklosti nastopali številni slovenski nogometaši. Kot zadnji na primer Petar Stojanović, slovenski reprezentant, ki je k Dinamu prestopil prav iz Maribora.

Kakšen je rekord 1. SNL?

Ezekiel Henty je še vedno nosilec najdražjega prestopa iz kluba 1. SNL v tujino. Foto: Vid Ponikvar Bi lahko v primeru prodaje Vipotnika padel rekord 1. SNL? To bi se uresničilo, če bi odškodnina znašala več kot pet milijonov evrov. Sodeč po podatkih Transfermarkta so za najvišje tri prestope v zgodovini 1. SNL poskrbeli trije nekdanji nogometaši Olimpije. Dva tujca in pa Slovenec, ki že dolgo spada v sam svetovni vrh.

Rekorder 1. SNL je Nigerijec Ezekiel Henty, za katerega je ruski klub Lokomotiv Moskva pred dobrimi sedmimi leti plačal zmajem kar pet milijonov evrov. Igrala se je sezona 2015/16, ko je Olimpija pred spomladanskim delom izgubila najboljša napadalca, a vseeno osvojila naslov prvaka. Henty je zapustil Ljubljano pri 22 letih, njegov soigralec Andraž Šporar pa je odšel še leto mlajši. In to v izjemni strelski formi. Zgolj v jesenskem delu sezone 2015/16 je zabil kar 17 zadetkov. Toliko kot Žan Vipotnik v dozdajšnjem delu sezone. Njegov talent je prepoznal Basel, takratni serijski švicarski prvak in za samozavestnega Ljubljančana, zaljubljenega v zeleno-belo barvo, plačal 3,8 milijona evrov. Tako je Olimpija v začetku leta 2016 prodala dva igralca za skoraj devet milijonov evrov, kar je bil za slovenske razmere fantastičen zaslužek.

Pred sedmimi leti je Olimpijo zapustil Andraž Šporar, za katerega je plačal Basel skoraj štiri milijone evrov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj se zdaj dogaja s Hentyjem in Šporarjem? Afriški napadalec pri 29 letih ni nikoli uresničil potenciala, ki ga je kazal v Sloveniji. Zdaj kot posojeni nogometaš Slovana iz Bratislave nastopa za ciprski Apolon iz Limasola, Šporarju pa je šlo bolje. Ostaja eden najboljših slovenskih napadalcev, redni reprezentant, ki se v tej sezoni poteguje za naslov grškega prvaka s Panathinaikosom, pred tem pa je zabijal zadetke v Angliji, na Portugalskem, zlasti pa na Slovaškem, kjer je bil vroči strelski kralj. Star je 29 let, pogodba z zeleno-belim atenskim velikanom pa mu poteče leta 2026.

Jan Oblak je zapustil Ljubljano pri 17 letih in napolnil blagajno zeleno-belih. Foto: Vid Ponikvar Drugi največji prestop v zgodovini 1. SNL je v začetku leta 2010 izvedel Jan Oblak. Takratni mladi vratar Olimpije, ki je kot golobradi mladenič navduševal s svojo zrelostjo in izjemnim znanjem, se je odpravil na Portugalsko, Benfica je zanj plačala štiri milijone evrov. Sprva se je v javnosti omenjal manjši zaslužek, a je pozneje narastel. Štiri leta pozneje se je Škofjeločan za 16 milijonov evrov preselil v Madrid, kjer je še danes prvi čuvaj mreže pri Atleticu in eden najboljših vratarjev na svetu. Njegova tržna vrednost je znašala že neverjetnih 100 milijonov evrov, pri 30 letih pa je še vedno imenitna (40 milijonov evrov). Postal je eden najbolj opevanih in priljubljenih nogometašev Atletica, navijači so mu posvetili svojo pesem, kot kapetan slovenske reprezentance pa bo letos skušal pomagati Kekovi četi do preboja na veliko tekmovanje, Euro 2024.

Do spektakla v Nemčiji pa bo skušal Sloveniji pomagati tudi Žan Vipotnik. V marčevski akciji se je izkazal kot le malokdo. Nikoli ni začel dvoboja od prve minute, vedno je vstopil v igro med drugim polčasom, a nato v Astani s prvim dotikom na tekmi po osmih minutah igre dosegel strelski prvenec za reprezentanco ter Sloveniji zagotovil tri dragocene točke (2:1).

Sanjskih tednov Žana Vipotnika kar noče biti konec. V soboto je tako novopečeni slovenski reprezentant dosegel hat-trick na prvenstveni tekmi v Novi Gorici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Le tri dni pozneje je bil posredno udeležen v akciji, ko se je drugič zatresla mreža San Marina. Kmalu po vstopu v igro je poslal z desne strani predložek v kazenski prostor, branilec gostov pa je žogi nesrečno spremenil smer in jo preusmeril v lastno mrežo.

Vipotnikovi sanjski meseci tako niso vezani le na predstave za NK Maribor, ampak tudi člansko slovensko izbrano vrsto. Pri rosnih 21 letih predstavlja ogromno pridobitev za slovenski nogomet, v prihodnosti bi lahko z Benjaminom Šeškom v napadu mešala štrene še številnim tekmecem. Morda v naslednji sezoni kot napadalca RB Leipziga in zagrebškega Dinama.