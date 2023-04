Brez zmagovalca v Domžalah, Olimpija ne popušča

Reprezentančnega premora je konec, slovenska klubska elita je vstopila v zadnjih osem krogov prvenstva. V sklepnem dejanju 29. kroga sta se Domžale in Mura razšla brez golov, čeprav je Mura skoraj celotni drugi polčas igrala z nogometašem več na igrišču. Vodilna Olimpija je na prvi nedeljski tekmi z 1:0 ugnala zadnji Tabor in prednost pred Mariborom znova povišala na +15. Štajerski klub je v soboto na krilih trikratnega strelca Žana Vipotnika nadigral Gorico. Koper je ugnal Bravo in pozdravil prvo letošnjo domačo zmago, Radomljani pa so v gosteh presenetili Celjane.

1. SNL, 29. krog:

Sobota, 1. april:

Nedelja, 2. april:

Domžale in Mura brez zadetkov

Sklepno dejanje 29. kroga se je odvilo v Domžalah. Odvija se spopad neposrednih tekmecev za Evropo, ki ju zanima vsaj četrto mesto. Trener gostiteljev Simon Rožman je med reprezentančnim premorom pogrešal veliko varovancev. Največ jih je zastopalo barve svojih domovin v mlajših starostnih kategorijah. Zaradi zdravstvenih težav bosta dvoboj preskočila vratar Ajdin Mulalić, ki si je na zadnji tekmi s Celjem privoščil usodno napako za poraz rumene družine, in Mark Strajnar. "Do konca je še osem tekem, vsaka je finalna," sporoča Rožman, ki je po izpadu iz pokala vrgel vse karte v prvenstvo. Če bi prišel do Evrope s pomlajeno zasedbo, bi s tem pokazal pot tudi ostalim klubom, kaj vse se zmore, če se pravočasno zaupa in prepozna najboljše iz klubskega podmladka, katerim se doda še nekaj izkušenejših in obetavnih imen iz tujine.

Olimpija do nove zmage

Pri vodilni Olimpiji se dogaja marsikaj, tako so se na Hrvaškem že razpisali o tem, da bi lahko Albert Riera po koncu šampionske sezone zapustil Ljubljano, vodstvo zmajev pa se že ozira po njegovem nasledniku in v Stožice snubi zdajšnjega trenerja Istre Urugvajca Gonzala Garcie. A to na nedeljski tekmi ni pretirano zmedlo ljubljanske ekipe, ki je prišla do nove zmage, Olimpija je v Stožicah z 1:0 ugnala Tabor. Ljubljanska ekipa je tako storila še en korak proti osvojitvi naslova državnega prvaka. Pred lepo zapolnjeno glavno tribuno stoženskega stadiona je dosegla tri točke, toda z igro gledalcev zagotovo ni navdušila. Čeprav si je z zgodnjim vodstvom pripravila lepo osnovo, da poleg rezultata poskrbi tudi za umetniški vtis, tega ni storila in je lahko na koncu celo srečna, da anemične igre v fazi napada Sežanci niso kaznovali.

Olimpija ima sedem krogov pred koncem prvenstva velikansko prednost pred tekmeci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Da bodo točke ostale doma, so sicer napovedale že uvodne minute. Sežanci so hitro prejeli gol, potem ko so po kotu v kazenskem prostoru povsem pozabili na Anesa Krdžalića, ki je natančno podajo Timija Maxa Elšnika s strelom z glavo spremenil v vodstvo. Ljubljanska obramba pa je na drugi strani storila kar nekaj napak, ki jih predvsem Fahd Ndzengue ni znal kaznovati. Dvakrat je bil nenatančen s streloma od daleč, najlepšo priložnost pa je zapravil v 41. minuti, ki se je sam znašel pred Matevžem Vidovškom, vendar je medsebojni dvoboj dobil ljubljanski vratar. Olimpija je bila neprepričljiva tudi v drugem delu. Sežanci so bili boljši tekmec, toda grozili so predvsem s številnimi streli od daleč, a brez uspeha, zmaga pa je ostala v Ljubljani.

Prva domača zmaga za Koper v 2023 Zoran Zeljković je po slabšem uvodu v spomladanski del ujel zmagoviti ritem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kanarčki so v soboto prvič zmagali na Bonifiki v letu 2023 v 1. SNL. V 26. minuti je Koprčane popeljal v vodstvo Ivan Novoselec, to je bil njegov drugi zadetek v tej sezoni. V 32. minuti ni manjkalo veliko, pa bi gostje iz Ljubljane izenačili. Koprčani so imeli veliko sreče, saj je Tamar Svetlin že premagal Adnana Golubovića, a je žoga zadela vratnico. Le dve minuti pozneje pa so Šiškarji prejeli velik udarec, saj je moral David Flakus Bosilj po drugem rumenem kartonu predčasno z igrišča.

Izbranci Zorana Zeljkovića so zadržali tesno prednost do konca in se s tretjo zaporedno zmago utrdili na četrtem mestu. Ta bi zagotavljal nastop v Evropi, če bi pokalno lovoriko osvojil kateri izmed treh najvišje uvrščenih klubov v 1. SNL. Zaostanek za Celjani so znižali na dve točki, Bravo, ki bo v naslednjem krogu gostil vodilno Olimpijo, pa še naprej pluje v nemirnih vodah.

Hat-trick vročega Vipotnika v mestu vrtnic

Sanjski tedni Žana Vipotnika, 21-letnega Konjičana, se nadaljujejo. Napadalec Maribora je za prvi zadetek na gostovanju v Novi Gorici, kjer se je dokazoval leta 2021, potreboval le 14 minut. Marko Tolić je z imenitno podajo poslal v ogenj Ivana Brnića, ta je prodrl po levi strani in podal pred vrata, kjer je Vipotnik s težkega položaja udaril proti vratom in s pomočjo neodločnega vratarja Gorice Matevža Dajčarja zatresel mrežo vrtnic.

V 25. minuti bi lahko Mariborčani podvojili prednost. Po igranju Matije Široka z roko (po strelu Žana Vipotnika) v kazenskem prostoru gostiteljev je sodnik Martin Matoša po intervenciji VAR pokazal na belo točko. Marko Tolić je skušal doseči sedmi zadetek v tej sezoni, a je njegovo namero prebral vratar Matevž Dajčar, ubranil 11-metrovko in poskrbel za navdušenje domačega občinstva.

Najbolj vroči napadalec 1. SNL je v drugem polčasu nadaljeval strelski šov. V 59. minuti je izkoristil dolgo globinsko podajo Marina Laušića, nato pa z mojstrskim diagonalnim strelom premagal novogoriškega vratarja, le tri minute pozneje pa se je znašel ob pravem času na pravem mestu po podaji Ivana Brnića, ki je s tem vpisal drugo asistenco na dvoboju. Vipotnik je tako dosegel že drugi hat-trick v tej sezoni. Prvega je dosegel v 19. krogu proti Radomljanom (7:0).

V 73. minuti je razigrani Konjičan zapustil igro, vstopil pa je Rok Sirk, ki je med reprezentančnim premorom na prijateljski tekmi z zagrebško Lokomotivo dosegel tri zadetke. Maribor je še nekajkrat ogrozil vrata vrtnic, a se rezultat ni več spreminjal. Vijolice še naprej za Olimpijo zaostajajo 15 točk, tretjeuvrščenemu Celju pa ušle na tri točke prednosti.

Radomljani po Mariboru presenetili še Celjane

Oliver Bogatinov (Radomlje) je osvojil zelo pomembno točko v boju za obstanek. Foto: Žiga Zupan/Sportida Po prvem polčasu je v Celju kazalo bolje gostiteljem. Na zelenici so pokazali več od Radomljanov. V okvir vrat so streljali štirikrat, gostje pa niti enkrat. V 15. minuti je Celjane popeljal v vodstvo Aljoša Matko. Po predložku Denisa Popovića s kota je David Zec ogrozil vrata gostov s strelom z glavo. Vratar Radomljanov Emil Velić je preprečil zadetek, žogo pa odbil le do Matka, ki je z neposredne bližine popeljal Celjane v vodstvo. Če bi izbranci Romana Pilipčuka zadržali prednost do konca, bi na lestvici poskočili na drugo mesto in prehiteli Maribor. Iz te moke pa ni bilo kruha.

Nogometaši Radomlja so v sončnem Celju v 50. minuti vrnili udarec ter osrečili maloštevilne, a glasne pripadnike navijaške skupine Mlinarji. Izkazal se je Madžid Šošić, 20-letni nogometaš iz BiH, sicer posojen nogometaš splitskega Hajduka, prelisičil obrambo Celja ter izenačil na 1:1. To je njegov tretji zadetek v tej sezoni. Celjani so se v nadaljevanju trudili, da bi vendarle premagali Radomljane, a jim ni uspelo. Izbranci Oliverja Bogatinova so tako po Mariboru z 1:1 remizirali še z drugim štajerskim klubom, ki je v dvoboj z njimi vstopal kot favorit, in si še izboljšali položaj na lestvici.