Najboljši slovenski klubi se med reprezentančnim premorom pripravljajo na nadaljevanje sezone. Številni člani 1. SNL so se v zadnjih dneh na prijateljskih tekmah pomerili s tekmeci iz najvišjega hrvaškega razreda. V hrvaškem prvenstvu tekmuje tudi puljska Istra 1961. Klub, vajen krčevitih bojev za obstanek, v tej sezoni navdušuje s predstavami. Zgolj letos je na primer doma premagal oba hrvaška velikana, na stadionu Aldo Drosina sta padla tako Dinamo Zagreb kot tudi Hajduk, Istra pa se senzacionalno poteguje celo za Evropo.

Urugvajca naj bi zanimala ponudba Olimpije

Gonzalo Garcia je star šele 39 let. V mlajših letih se je mudil tudi pri madridskem Realu, a se ni prebil v člansko moštvo. Kot ofenzivni vezni igralec je največ sezon igral na Nizozemskem (AGOVV Apeldoorn, Heerenveen, Groningen, VVV Venlo), pozneje pa še v Izraelu (Maccabi Tel Aviv) in na Cipru (AEK Larnaka, Anorthosis). Trenersko pot je začel na Danskem kot pomočnik trenerja pri Esbjergu, nato je prvič postal samostojni trener pri Twenteju. Z Istro je začel sodelovati leta 2021. Foto: Guliverimage Njen trener Gonzalo Garcia je deležen številnih pohval. Prihaja iz Urugvaja, zanj se zanima vse več klubov, po poročanju hrvaškega Germanijaka pa je najbolj konkretno ponudbo do zdaj prejel iz Ljubljane. Zanj naj bi se namreč zelo resno zanimala Olimpija.

Zmaje vodi Albert Riera, ki Slovenijo navdušuje s tem, kar mu uspeva z Olimpijo. V zadnjem obdobju si je z nekaterimi zapleti in izpadi na tekmah malce očrnil javno podobo, na treh tekmah ni smel voditi izbrancev, a je še vedno poln motivacije in optimizma, da mu bo z zeleno-belimi uspelo zadržati prvo mesto, s tem pa po petih letih vrniti "kanto" v največje slovensko mesto. To je napovedal, to želi tudi uresničiti. Sodeč po pisanju Germanijaka pa se bo nato njegova misija v Ljubljani končala.

"Španec bo po koncu sezone zapustil Stožice. Olimpija že nekaj časa išče njegovega naslednika. Očitno so se odločili za Garcio, ki ga, kakor smo poizvedeli, zanima ponudba iz Slovenije in resno razmišlja o selitvi v Ljubljano, čeprav ga poskušajo številni ljudje prepričati, da lahko po tem, kar je pokazal z Istro, dobi službo tudi v močnejši ligi od slovenske, in naj zaradi tega še malce počaka z odločitvijo," so zapisali na Hrvaškem in dodali, da Garcio še kako mika izziv, da bi vodil Olimpijo v kvalifikacijah za ligo prvakov, če bodo zmaji seveda osvojili naslov slovenskega prvaka, to pa bi predstavljal korak naprej v njegovi trenerski karieri. Tako torej poročajo na Hrvaškem.

Nekatere igralce Olimpije čakajo prestopi v najvišje lige

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je na dobri poti, da v zadnjem krogu 1. SNL dvigne "kanto". Foto: Vid Ponikvar Na to, da Olimpijo čakajo določene spremembe, je sicer že prejšnji teden namignil direktor Igor Barišić, a je imel takrat v mislih zlasti odhode nekaterih pomembnih nosilcev igre.

"Olimpija se z igralci že nekaj časa pogovarja za naslednjo sezono. Zahvaljujoč vsakemu posamezniku in celotni ekipi je dosedanja sestava ekipe omogočila velik napredek. Vsak odhod bomo obžalovali in čutili izgubo, a se zavedamo, da je to normalen proces v nogometu in način poslovanja. Na mizi imamo že nekaj donosnih in privlačnih ponudb za posamezne igralce, zagotovo bomo videli igralce tudi v najvišjih ligah. Tudi to je razlog, zakaj mladi talenti želijo priti v Olimpijo, saj je pomembna stopnička za vstop v največje klube. Imamo poslovni načrt, ki nam omogoča, da mirno zremo v prihodnost. Zagotovo se ne odločamo na osnovi čustev, saj to ni v skladu s poslovnimi načeli. Pripravljene imamo že okrepitve na vseh položajih, kar nam omogoča, da nadomestimo kateregakoli igralca. Zagotovo bomo priča nekaterim spremembam, a bomo zaradi tega še močnejši. Vse odločitve bodo znane ob pravem času, po dogovoru s posameznimi igralci," je bolj ali manj jasno, da bodo nekateri izmed najboljših nogometašev Olimpije v tej sezoni kmalu zapustili zmajevo gnezdo.

Na izbrani seznam zagotovo spadata članska reprezentanta Slovenije Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek, pa mlada reprezentanta Simon Sešlar in Marcel Ratnik, ki za svoja leta kažeta zelo zrele in kakovostne predstave, v selekciji zmajev pa ne manjka niti kakovostnih tujcev, začenši s prvim strelcem v tej sezoni Mariom Kvesićem in še kom.

Olimpijo v nedeljo čaka tekma 29. kroga Prve lige Telemach. V Stožice prihaja zadnjeuvrščeni Tabor. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Sodeč po tem, kakšne informacije prihajajo iz sosednje države, pa bi lahko dočakali zelo pomembno kadrovsko menjavo tudi na najbolj občutljivem položaju. Na mestu trenerja, kjer je Rieri v tej sezoni uspevalo skoraj nemogoče, saj je po prihodu v turbulentnem obdobju neverjetno hitro povezal igralce, jih napolnil s samozavestjo in zmagovalno miselnostjo, nato pa dosegal tako dobre rezultate, da Olimpija v tej sezoni, čeprav je v zadnjih tednih nanizala kar nekaj porazov, ostaja razred zase.