Zdaj je jasno vse. Olajšanje pri Olimpiji in Mariboru, a ...

Ples kroglic na Brdu pri Kranju je določil polfinalna para pokalnega nogometnega tekmovanja. Slovenska velikana Olimpija in Maribor se ne bosta pomerila med seboj, ampak se bosta na poti do finala spopadla z drugoligaško oviro. Ljubljančani bodo konec meseca v Stožicah gostili Aluminij, Mariborčane pa čaka gostovanje v bližnji Slovenski Bistrici. Finale bo 6. maja v Celju.

V polfinalu pokala Slovenije vendarle ne bo ''finala pred finalom''. Ko so se med najboljše štiri uvrstili Aluminij, Bistrica, Maribor in Olimpija, je postalo jasno, da sta največja slovenska kluba, ki sta skupaj osvojila kar 16 pokalnih lovorik, ogromna kandidata za končno zmago. Zadišalo je po večnem derbiju na sklepnem dejanju pokala, ki ga bo 6. maja gostil stadion Z'dežele v Celju.

Ker ples kroglic v polfinalu ni združil kroglic največjih rivalov, obstaja velika verjetnost, da se bosta v začetku prihodnjega meseca za pokalno lovoriko udarila prav Olimpija in Maribor. Ker pa velja pokal že pregovorno za tekmovanje, v katerem se rado dogajajo presenečenja in jo favoriti večkrat dobijo po prstih, v dveh največjih mestih še ne razmišljajo o velikem finalu.

Najprej bodo morali usmeriti vse moči v polfinalni izziv, kjer bo na drugi strani stal drugoligaš. Tekmec, ki ga spremlja status avtsajderja, zato bo lahko 26. aprila nastopil neobremenjen, saj ne bo mogel ničesar izgubiti.

Navijače Maribora čaka v polfinalu gostovanje v Slovenski Bistrici. Če bodo vijolice upravičile vlogo favorita, jih čaka še sklepno dejanje pokala 6. maja v knežjem mestu. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Vidovšku se je uresničila želja

Olimpija je leta 2018 v finalu pokala v Stožicah nadigrala Aluminij s 6:1 in proslavljala dvojno krono. Takrat je bil trener Igor Bišćan. Tudi letos vodi zmaje nekdanji as Liverpoola, to je Španec Albert Riera. Foto: Vid Ponikvar Povsem drugače pa je v taborih Olimpije in Maribora, ki bi morebitni izpad v polfinalu proti drugoligašu doživela kot veliko razočaranje. Zmaji lovijo svojo prvo dvojno krono po petih letih, sodeč po tem, kako dobro jim kaže v prvenstvu, kjer si lahko tudi matematično zagotovijo naslov prvaka že 16. aprila na prestižnem spopadu z Mariborom v Stožicah, pa Ljubljančani zlepa nočejo zapraviti priložnosti, da bi v tej sezoni osvojili obe lovoriki. Želja junaka polfinalne zmage nad Celjani, vratarja Matevža Vidovška, da bi se z Mariborom srečali šele v finalu pokala, bi se lahko tako uresničila.

Zmajem je bil žreb dodobra naklonjen, saj bodo v polfinalu računali na prednost domačega igrišča. V goste prihaja Aluminij, trenutno drugi najboljši drugoligaš, ki je v četrtfinalu presenetil branilca naslova iz Kopra. Tista tekma pa je potekala v Kidričevem, tokrat pa bo dogajanje potekalo na največjem slovenskem nogometnem objektu v Ljubljani, kjer je Albert Riera v tej sezoni s svojimi izbranci doživel zgolj en poraz.

Nekdanja stratega Olimpije lovita presenečenje

Robert Pevnik bo skušal izločiti klub, ki ga je v preteklosti večkrat vodil, bil pa je tudi njegov igralec. Foto: Vid Ponikvar Olimpija je velik favorit, zanimivo pa je, da ji bo skušal načrte pokvariti nekdanji strateg Robert Pevnik. Vodi Kidričane, se z njimi poteguje za vstop v 1. SNL, v pokalu pa napada senzacijo, saj se v zgodovini samostojne Slovenije ne dogaja prav pogosto, da bi v finalu, kjer že močno diši po Evropi, nastopil drugoligaš. To se je nazadnje godilo pred tremi leti, ko je Nafta v prekmurskem spopadu okusila moč Mure (0:2). To je bila sezona, ki jo je zaznamovala tudi pandemija koronavirusa, prvič v zgodovini sta se v polfinale pokala zavihtela kar dva drugoligaša (Nafta in Radomlje).

Takrat sta tudi Olimpija in Maribor prvič po 24 letih ''družno'' izpadla v četrtfinalu, letos pa sta absolutna favorita na polfinalnih spopadih. Vijolice čaka gostovanje v bližnji Slovenski Bistrici, od koder prihaja največje presenečenje pokalne sezone. Bistrica je v drugi ligi po 23. krogu šele na 13. mestu, tako da se ji obeta še krčevit boj za obstanek. Povsem drugače pa gre Bistrici v pokalu. V osmini finala je izločila lanskega finalista Bravo, v četrtfinalu pa še najbolj vročega drugoligaša Rogaško.

Ko je Goran Stanković z Olimpijo osvojil pokal leta 2021, se je znašel na rokah igralcev. Zaradi ponesrečenega zaključka sezone v prvenstvu je bila to tudi njegova zadnja tekma, na kateri je vodil zmaje. Foto: Grega Valančič/Sportida Štajersko ekipo vodi Goran Stanković, nekdanji trener Olimpije in Tabora, vajen pokalnih izzivov in tudi uspehov, saj je leta 2021 popeljal zmaje v Kopru do zadnje pokalne lovorike. Zdaj ima priložnost, da poskrbi za eno najbolj odmevnih senzacij v zgodovini pokalnih tekmovanj in na domači zelenici 26. aprila izloči favorizirani Maribor. Vijolice, ki bi lahko že prihodnji teden tudi uradno izpadle iz boja za ubranitev državnega naslova, si srčno želijo osvojitve pokala. Z devetimi naslovi so rekorderji tekmovanja, a so bili zadnjič na pokalnem vrhu pred osmimi leti.

Dolgemu čakanju na lovoriko želijo narediti konec, najprej preskočiti sosedsko štajersko oviro, nato pa 6. maja v Celju razveseliti navijače še z lovoriko. In to, vse kaj drugega bi bilo veliko presenečenje, proti največjemu tekmecu Olimpiji.

Ko sta se Olimpija in Mariboru nazadnje pomerila v finalu pokala, so bili leta 2019, dvoboj se je igral prav v Celju, z 2:1 boljši Ljubljančani. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Če ne bo nepredvidljivih zapletov, bi se torej morala 6. maja za lovoriko udariti Maribor in Olimpija, a je zgodovina pokalnih prigod že mnogokrat opomnila vse udeležence, kako se vsakršno podcenjevanje hitro maščuje, v pokalnem tekmovanju, kjer se gre na izločanje, pa ni popravnih izpitov, zato bi bilo lahko čez tri tedne še kako zanimivo. Žreb je še določil, da bo zmagovalec dvoboja med Olimpijo in Aluminijem v finalu pokala uradni gostitelj.

Pokal Slovenije, polfinale: 26. april:

Olimpija - Aluminij

Kety Emmi&Impol Bistrica - Maribor

Vsi polfinalisti slovenskega pokalnega tekmovanja: