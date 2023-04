Udarec za evropske sanje Celja, v Murski Soboti bo vroče

Celjani so v četrtek izpadli iz pokalnega tekmovanja. Prvi strel z bele točke pri maratonskem izvajanju je zapravil Denis Popović, nato so bili v naslednjih devetih poskusih neuspešni še štirje njegovi soigralci.

Celjani so v četrtek izpadli iz pokalnega tekmovanja. Prvi strel z bele točke pri maratonskem izvajanju je zapravil Denis Popović, nato so bili v naslednjih devetih poskusih neuspešni še štirje njegovi soigralci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Celja so bili po dramatičnem četrtkovem izpadu iz pokalnega tekmovanja, ko so v Stožicah po maratonskem izvajanju strelov z bele točke ostali praznih rok proti Olimpiji, zelo potrti. Njihov projekt, da si v tej sezoni zagotovijo vozovnico za Evropo, je doživel udarec, že v ponedeljek pa jih čaka nova zahtevna preizkušnja. Odpravljajo se na vroče gostovanje k Murski Soboti, kjer bodo posebne pozornosti deležni zlasti nekdanji asi Mure v dresu Celja.

Celjani so v zimskem prestopnem roku poskrbeli za odmevne okrepitve, prednjačili so nekdanji pomembni členi šampionske Mure, a pravih rezultatov za zdaj še ni bilo. Najbolj optimistični v klubu so takrat napovedovali, da bi se lahko Celjani v določenih okoliščinah celo vključili v boj za naslov, a se je Olimpija le izkazala za razred zase. Celjani so se v prvenstvu sprehajali med drugim in tretjim mestom. Glede na polfinalna pokalna para Olimpija – Aluminij in Bistrica – Maribor obstaja velika verjetnost, da bo pokalni zmagovalec nekdo izmed slovenskih klubskih velikanov, tako da bi Evropo zagotavljalo tudi četrto mesto.

Olimpija je v četrtfinalu po dolgem izvajanju 11-metrovk izločila Celjane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ta pogoj Celjani še izpolnjujejo, sedem krogov pred koncem zasedajo tretje mesto, a prednost pred petouvrščenimi Domžalami ni velika. Znaša pet, pred šestouvrščeno Muro pa ''le'' šest točk. Tako do konca sezone ne bo manjkalo odločilnih spopadov, ogromno zahtevnih tekem. Celjani imajo zahteven razpored, spopadli se bodo še tako z Olimpijo kot tudi Mariborom, v ponedeljek pa odhajajo na vroče gostovanje v Mursko Soboto.

Odnosi med kluboma so se po zimski selitvi številnih nekdanjih ljubljencev Fazanerije v knežje mesto skrhali, ni manjkalo ostrih besed iz ust klubskih funkcionarjev, na družbenih omrežjih je bilo kar nekaj provokativnih objav, nato pa so Celjani, ki so, čeprav so igrali doma, imeli na tribunah bistveno manj navijačev od Prekmurcev, v spomladanski uverturi premagali Muro z 2:1.

Matko Obradović je ubranil dva strela z bele točke, a tudi to Muri ni pomagalo do napredovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nadaljevanje ni bilo več tako bleščeče, izbranci Romana Pilipčuka so nihali, na naslednjih osmih tekmah osvojili 11 točk, kar je manj od pričakovanega, za dodatno slabo voljo pa je poskrbel še izpad iz pokala. Poslovili so se od možnosti, da bi si prek pokala zagotovili bližnjico do Evrope, ponujala se jim je lepa priložnost, saj bi v finalu 6. maja računali na prednost domačega igrišča, a je bil usoden poraz v Stožicah. Olimpija je po hudem boju in maratonskem izvajanju strelov z bele točke zmagala s 6:5.

Celjani čakajo Evropo

Roman Pilipčuk in njegov pomočnik Darijan Matić bosta po izpadu iz pokala skušala uloviti evropsko vstopnico v prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjani so bili po bolečem porazu zelo potrti, trener Pilipčuk je dejal: ''Ta poraz zelo boli, izgubili smo loterijo 11-metrovk. Tekma je bila zelo enakovredna, kakovostna. Dobro smo igrali, glede na izenačenost pa je bilo logično, da bo po 120 minutah rezultat izenačen,'' je dejal ruski strateg, pred katerim je zahteven izziv, saj bo moral po tako bolečem izpadu s psihološkega vidika čim prej dvigniti varovance. Dvoboj v Murski Soboti bi jim lahko otežil pot do Evrope. Če bi izgubili, bi se njihova prednost pred tekmeci nevarno skrčila, projekt evropskega Celja bi bil še bolj ogrožen.

''Če bi se nam zgodilo to, bi bilo to veliko razočaranje. Čakamo Evropo, še kako čakamo Evropo. Zaradi pristopa fantov do nogometa, vseh, ki se trudimo v pisarnah in na igrišču, tu so še trenerji, različni strokovnjaki, si Celje kot celota zasluži Evropo. Upam, da bomo na koncu sezone imeli kaj proslavljati,'' nam je pred začetkom spomladanskega dela v intervjuju povedal generalni direktor Celja Valerij Kolotilo.

Takrat je verjel, da bodo zimske okrepitve veliko doprinesle k napredku ekipe, a ljubitelji nogometa v knežjem mestu še niso dočakali trenutka, ko bi Matko Obradović, Luka Bobičanec, Žan Karničnik, ne nazadnje tudi Nino Kouter, ki je v Celju že dalj časa, zasijali v podobni luči, kot so pri Muri, ko jih je vodil Ante Šimundža.

Obradović: Zakaj bi mi navijači Mure žvižgali?

V četrtek je izgubil proti prijatelju Matevžu Vidovšku. Zanimivo je, da oba prisegata na dres z igralno številko 69. Foto: Grega Valančič/Sportida Novo priložnost imajo v ponedeljek, vsaj nekateri izmed njih, saj je nastop Bobičanca na primer pod vprašajem. Zaradi poškodbe gležnja je izpustil že pokalni spopad v Ljubljani, na katerem je njegov rojak Matko Obradović končno pokazal tisto, zaradi česar so mu Celjani ponudili položaj prvega vratarja.

''Končno sem prvič dobro branil na tekmi, odkar sem prišel v Celje, a na koncu žal nismo zmagali. Težko je. Izgubili smo in izpadli, a smo pokazali, da smo dobra ekipa, da lahko delamo drug za drugega, da smo disciplinirani in taktično dobri. To nam mora biti vodilo za naprej,'' je povedal 31-letni vratar, ki bo v ponedeljek prvič gostoval v Fazaneriji v dresu Celja.

Pri domačem občinstvu bodo prisotni mešani občutki, velja pričakovati vroč sprejem, morda žvižge? ''Ne, zakaj? Veliko sem dal Muri, Mura je dala veliko meni. Ne vem, zakaj bi mi žvižgali,'' Obradović v ponedeljek ne pričakuje žvižgov. Kar pa zadeva dvoboj, napoveduje: ''Kakovost je na naši strani. Smo boljša ekipa od Mure, a vemo, kaj pomeni gostovanje v Murski Soboti. Kako so navijači fanatični in dajo dodaten impulz za domačo ekipo. Zagotovo bo težko, a bomo dali vse od sebe,'' ostaja optimist izkušeni čuvaj mreže, ki je bil z Muro državni prvak, pokalni zmagovalec, z njo pa tudi igral v skupinskem delu konferenčne lige. Podpisal se je pod njene največje uspehe.

V ponedeljek bo prvič gostoval kot vratar Celja na stadionu, kjer je dolga leta navduševal v dresu Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sredi jeseni je prišlo do kratkega stika, drugačnih pogledov in nezadovoljstva, po katerih je zapustil klub. Usoda je nanesla, da bo tako v ponedeljek skušal s Celjani premagati Muro in ji s tem zadati velik udarec glede njenih prizadevanj o nastopu v Evropi. Pri tem pa ne bo osamljen, kar zadeva nekdanje nogometaše Mure, od katerih veliko pričakuje vodstvo Celja.