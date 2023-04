Za začetek Triglav premagal Nafto, vodilna na delu v ponedeljek

S tekmo med kranjskim Triglavom in Nafto 1903 se je danes začel 24. krog 2. SNL. Kranjčani so zmagali z 1:0 in vsaj začasno pobegnili z mest pri dnu lestvice. Vodilni ekipi bosta igrali v ponedeljek. Rogaška bo gostovala v Beltincih, Aluminij, ki si je ta teden zagotovil polfinale pokala in tekmo z vodilnim prvoligašem Olimpijo za vstop v veliki finale, pa bo takrat gostoval v Slovenski Bistrici pri še enem udeležencu polfinala pokala.