Najboljši slovenski nogometni klubi bodo do konca sezone odigrali le še sedem krogov. Vodilna Olimpija bi si lahko tudi matematično že zagotovila nastop prihodnjo nedeljo proti Mariboru, pred tem pa bo gostovala pri Bravu, ki jo je jeseni ponižal s 6:1. Današnji spored se bo začel v Sežani (Tabor – Domžale), nadaljeval v Domžalah (Radomlje – Gorica) in končal v Ljudskem vrtu, kjer se bosta v derbiju 30. kroga udarila Maribor in Koper. Nastop prvega strelca 1. SNL Žana Vipotnika je pod vprašajem. Velikonočni ponedeljek se bo po ljubljanskem spopadu v Šiški sklenil z vročim spopadom za Evropo med Muro in Celjem.

1. SNL, 30. krog:

Sobota, 8. april:

Ponedeljek, 10. april:

Tabor trn v peti Domžal

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila na Krasu. Zadnjeuvrščeni Tabor ima ob 15. uri priložnost, da z zmago nad Domžalami skoči na deveto mesto in vrže rokavico sosedom iz Nove Gorice, na katerih bi bil v tem primeru dodaten pritisk. Kraševci bodo skušali nadaljevati ugodno statistiko, ki jih spremlja na domačih tekmah proti Domžalčanom. Na osmih tekmah na stadionu Rajko Štolfa še niso izgubili, štirikrat pa so premagali dvakratne državne prvake.

Tabor je v tej sezoni najslabši gostitelj v 1. SNL. Na 14 tekmah je v Sežani osvojil le devet točk. Zbral je le dve zmagi. Domžalčani so po drugi strani v gosteh dobili kar polovico od 14 tekem. V jesenskem delu so v Sežani remizirali z 1:1. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V tej sezoni proti Rožmanovi četi še niso izgubili, v spomladanski uverturi pa so jih na stadionu v Kamniški Bistrici pomendrali z neverjetnih 4:0. ''Zame osebno je to tekma sezone,'' sporoča Simon Rožman, ki se želi Sežančanom maščevati za nepričakovano visok poraz ob začetku spomladanskega dela. Domžalčani, ki še niso rekli zadnje v boju za Evropo, prihajajo na Kras brez kaznovanega Slobodana Vuka, vprašljiv pa je nastop prvega vratarja Ajdina Mulalića. Če bodo zdravstvene težave prevelike, bo med vratnicama znova stal Gašper Tratnik, ki na prvencu proti Muri (0:0) ni prejel zadetka.

Radomljanom gre imenitno, Gorica pod pritiskom

Zelo pomembne točke v boju za obstanek se bodo delile v Domžalah. Na stadionu ob Kamniški Bistrici se bosta ob 17.30 pomerila Radomlje in Gorica. Na lestvici ju loči pet točk, morebiten uspeh vrtnic iz Nove Gorice pa bi lahko poskrbel za gnečo v spodnjem delu razpredelnice. Radomljani so v prednosti, pod vodstvom Oliverja Bogatinova nizajo dobre rezultate, v spomladanskem delu sta več točk od ''mlinarjev'' zbrala le Olimpija in Maribor. V zadnjih krogih so pokvarili načrte favoritoma iz Štajerske, Mariboru in Celju, zdaj jih čaka dvoboj proti tekmecu, ki jim na lestvici gleda v hrbet.

Radomljani so v spomladanskem delu tretja najboljša ekipa v 1. SNL. Ester Sokler je prvi strelec "mlinarjev". Foto: Nik Moder/Sportida

Zamejski Slovenec Edoardo Reja, prekaljeni strateg vrtnic, se zaveda, da bo vsaka tekma Gorice do konca sezone kot ''finale''. Zadnji dve je izgubil (Maribor in Bravo), a Primorci, ki so zaradi poškodbe ahilove tetive za dalj časa izgubili branilca Denisa Cerovca, še niso vrgli puške v koruzo. Z zmago bi se še kako aktivno vključili v boj za osmo mesto, ki zagotavlja neposreden obstanek in lepšo prihodnost enega najbolj trofejnih slovenskih klubov.

Maribor po Evropo in pokalno lovoriko, Koper po Evropo

Za vrhunec velikonočne sobote bosta poskrbela Maribor in Koper. Kluba, ki sta v prejšnji sezoni osvojila naslov prvaka in pokalno lovoriko, vstopata v zadnjih sedem krogov z različnimi izhodišči. Vijolice na krilih vročega Žana Vipotnika v prvenstvu zaostajajo le za vodilno Olimpijo, hkrati pa še vztrajajo v boju za pokal, kjer po petkovem žrebu polfinalnih parov še kako diši po večnem derbiju v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja (6. maja v Celju).

Žan Vipotnik je v imenitni formi, a bi lahko zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice preskočil še drugo tekmo. V sredo je že izpustil pokalni dvoboj s Primorjem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pri Koprčanih je malce drugače. Z nepričakovanim porazom v Kidričevem so izpadli iz pokala že v četrtfinalu, tako da si bodo morali nastop v Evropi zagotoviti prek prvenstva, kjer so trenutno na četrtem mestu. Mariborčani bi lahko danes nastopili z oslabljeno zasedbo, saj je nastop najboljšega strelca prvenstva Vipotnika, ki je izpustil že sredino pokalno tekmo s Primorjem (3:1), pod vprašajem. Podobno velja tudi za Jana Repasa in Ivana Brnića, tako da bi lahko Damir Krznar poslal v ogenj druge kandidate. ''Glede na zgoščen tekmovalni ritem ne bomo tvegali, če bo pri kom obstajala bojazen, da ga izgubimo za dalj časa,'' pojasnjuje hrvaški strateg, ki ga že prihodnjo nedeljo čaka velik izpit. Večni derbi, na katerem si lahko Olimpija že priigra "kanto". ''Cilj je Evropa, osvojitev pokalne lovorike,'' sporoča njegov varovanec Repas, ki ima v tej sezoni največjo minutažo med nogometaši Maribora (2.314 minut) in je zaradi načete stegenske mišice vprašljiv za nastop proti Koprčanom.

Zeljkovićeva četa je s tremi zaporednimi zmagami v prvenstvu prekinila rezultatsko krizo, a je nato sledil pokalni izpad proti Aluminiju in povzročil nove skrbi koprskemu taboru. Zaradi kazni danes ne bo nastopil Ahmed Ankrah, gostje pa veliko pričakujejo od Andreja Kotnika, dolžnika spomladanskega dela, ki odlično pozna Ljudski vrt in je ima v boji proti nekdanjemu klubu posebej močan zagon.

Stadion v Šiški spravlja Olimpijo v težave

Preostali tekmi 30. kroga bosta odigrani na velikonočni ponedeljek. Ob 15. uri se bosta v mestnem spopadu pomerila Bravo in Olimpija. Zmajem gre imenitno. V prvenstvu imajo 15 točk prednosti pred Mariborom, tako da si lahko v naslednjem krogu, ko bo napočil čas za največji spektakel, kar ga omogoča 1. SNL (večni derbi 16. aprila), tudi matematično zagotovijo naslov prvaka. Tudi v primeru ponedeljkovega poraza v Šiški. Olimpiji je gostovanje na drugem delu mesta v zadnjih sezonah prineslo veliko nezadovoljstva in razočaranja. Kot da bi postal stadion ŽAK za njih zaklet. Na zadnjih petih gostovanjih so namreč ostali brez zmage, čeprav so vselej vstopili v dvoboj kot favoriti.

Olimpija je v četrtek po maratonskem izvajanju 11-metrovk izločila Celjane in se prebila v polfinale pokala, kjer se bo v Stožicah pomerila z Aluminijem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še bolj lahko zeleno-bele skrbi podatek, kako je gol razlika na omenjenih tekmah 11:1 v korist Brava. Zgolj na zadnji tekmi so zmagali s ''teniškim'' rezultatom 6:1, to je tudi največji poraz, kar ga je doživel Albert Riera kot trener Olimpije. Tokrat se bo Španec, ki je v četrtek po maratonskem izvajanju strelov z bele točke premagal Celjane in jih izločil iz pokala, s tem pa Olimpijo zadržal v boju za dvojno krono, prvič v tej sezoni meril proti mlademu stanovskemu kolegu Alešu Arnolu.

Na Fazaneriji ne bo manjkalo mešanih čustev

Sklepno dejanje 30. kroga prinaša dvoboj med Muro in Celjem, ki bo postregel z ogromnim čustvenim nabojem. Prvič po prihodu bodo na Fazaneriji v celjskem dresu gostovali nekdanji člani Mure Matko Obradović, Žan Karničnik in Luka Bobičanec, pri čemer je nastop zadnjega zaradi poškodbe gležnja pod vprašajem. Vratar Celja sporoča, da na Fazaneriji ne pričakuje žvižgov.

Matko Obradović bo v ponedeljek prvič, odkar je zapustil Muro, branil na Fazaneriji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Odnosi med kluboma so se po zimski selitvi številnih nekdanjih ljubljencev Fazanerije v knežje mesto sicer skrhali, ni manjkalo ostrih besed iz ust klubskih funkcionarjev, na družbenih omrežjih je bilo kar nekaj provokativnih objav, nato pa so Celjani, ki so, čeprav so igrali doma, imeli na tribunah bistveno manj navijačev od Prekmurcev, v spomladanski uverturi premagali Muro z 2:1. Na lestvici bolje kaže Celjanom, ki pa so v četrtek utrpeli boleč izpad v pokalu proti Olimpiji, pri tem pa odigrali še napornih 120 minut. V ponedeljek bi lahko tako bila svežina in spočitost pomembna dejavnika v korist Mure, ki pod vodstvom novega trenerja Dejana Grabića na Fazaneriji premaguje najboljše tekmece, premagal je tako Maribor kot Olimpijo, več težav pa mu povzročajo tekme s preostalimi tekmeci. Na zadnjem spopadu je v previdni tekmi brez večjih priložnosti remiziral z Domžalami (0:0). Tokrat bo lovil zmago, s katero bi ujel priključek k mestom, ki vodijo v Evropo. Vse drugo bi za črno-bele predstavljajo neuspeh, Celjane pa utrdilo na položaju, od koder se razprostira prijeten pogled na Evropo.