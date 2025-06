Oven

Le če bosta malo fantazirala, bosta zdržala skupaj. Če boste partnerju malce laskali, boste dosegli še več kot običajno. Samski delite svoje fantazije z nekom in mogoče se vam bodo uresničile. Zelo boste presenečeni nad odzivom, ko bodo drugi pričeli deliti njihove sanje z vami. Mogoče bodo pa enake kot vaše.

Bik

Notranji mir in inspiracija bodo ključni pri reševanju trenutnih nalog. Prinesli vam bodo zadovoljitev in potrditve, ki bodo na vas vplivale izjemno pozitivno. Zagotovite si podporo v celotnem procesu prizadevanj. Razmišljajte o posledicah in prihodnosti, naučite se ločevati pomembne stvari od malenkosti.

Dvojčka

Zdelo se vam bo, da ste se zbudili kot novi. Čaka vas naporen dan, a imeli boste močne ambicije in veliko volje. Pazite na stres, saj bo na vas vplival predvsem zvečer. Popoldan si privoščite druženje s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Naporen delovnik vam je v zadnjem času to preprečeval, zato je skrajni čas, da se jim posvetite.

Rak

Situacija na nebu se je spremenila, iz vašega znamenja je odšlo vse negativno in občutite veliko razbremenitev. Izkoristite prijeten predah in uživajte v delu ter vnesite tudi neke novosti v življenje. Pustite domišljiji prosto pot in naj vas ne bo strah dati predloge, ki bodo presenetili vaše nadrejene. Ustvarjajte.

Lev

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem; včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete.

Devica

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Tehtnica

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite! Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam te oseba sploh pomeni.

Škorpijon

Na ljubezenskem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Strelec

Za vas bo koristno, če se boste pogovorili z bližnjimi. Delite z njimi načrte ter ideje. To bo ugoden čas, da pošljete sporočilo osebi, ki vam je pri srcu. Vzemite telefon v roke ali pošljite spletno pošto. Povejte ji, kako resnično čutite. Najverjetneje boste dobili veliko bolj ugoden odgovor od pričakovanega.

Kozorog

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Vodnar

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Ribi

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.