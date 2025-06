Oven

Predali se boste le sebi. Mnogi vam bodo lahko očitali, da bi si morali vzeti malce več časa zanje, toda vsekakor prisluhnite svojim potrebam. Podali se boste novim dogodivščinam naproti. Mnogi se boste danes preizkusili v novem športu ali hobiju. Zagotovo boste počeli to, kar vas najbolj osrečuje. Prepustite se.

Bik

Danes boste zamišljeni. Tudi domači bodo opazili, da vas nekaj zelo muči. Najverjetneje boste premišljevali o finančni situaciji, ki v zadnjem času ni ravno najbolj bleščeča. Danes premislite o tem, kako boste ukrepali in se enkrat za vselej zavežite k hranjenju denarja. Slednja odločitev bi bila za vas zelo dobrodošla.

Dvojčka

Več kot se boste gibali in bili telesno aktivni, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Rak

Skrite strasti, strah, ljubosumje, hrepenenja, želje in potrebe, vse to bo prišlo na dan in s tem boste lahko povzročili težave v razmerju. Nagnjeni boste h kompulzivnosti in zahtevam, čustveno boste morali premakniti stvari v vaši glavi. Sledite svojim čustvom in intuiciji, pa se bo vse lepo rešilo.

Lev

Obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane odločitve. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilile vas bodo, da se boste vrnili na začetek.

Devica

Vaši načrti se danes ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, ljudje, na katere ste računali, pa bodo odstopali od že sprejetih zamisli. Poleg tega tudi komunikacija ne bo najboljša. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Tehtnica

Zvezde bodo premešale ustaljen dnevni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Vaši bližnji bodo opazili vaš zagon in pristavili svoj lonček. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij. Povečale se bodo domače in družinske obveznosti.

Škorpijon

Delite svoje sanje in ustvarjajte načrte skupaj s svojim partnerjem, saj boste tako ustvarili temelj za lepšo in boljšo prihodnost. Da boste želi kar najboljše možne rezultate, boste morali biti zelo iskreni, a zapomnite si, izbirajte vaše besede zelo previdno in se izogibajte ultimatom.

Strelec

Izkoristite ugodno priložnost in se malo umaknite iz mesta ali vsaj od ljudi, ki vas utrujajo in razburjajo. Najbolje se boste počutili, če boste preživeli nekaj časa v naravi ali v gorah. Sprostila vas bo tudi lažja telesna aktivnost, kot je na primer delo v vrtu ali krajši sprehod. Poskrbite za sprostitev.

Kozorog

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj vam okolica ne bo prizanašala. Nekaj vas bo sililo k akciji, a po drugi strani vas bo notranji občutek ves čas svaril, morda kar blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite.

Vodnar

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Nekateri vaši cilji trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na družinskem področju mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe, do takrat pa le potrpežljivo.

Ribi

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šlo. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.