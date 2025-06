Koalicijski trojček se bo na temo višanja obrambnih izdatkov danes sestal pri premierju Robertu Golobu. Srečanje sledi koalicijskemu nemiru ob nedavno sprejetih zavezah Nata o višanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035 in ugotovitvi, da so ta podatek koalicijski partnerji spregledali že v vladnih izhodiščih.

V koalicijskih partnericah SD in Levici so že pred vrhom zavezništva premierja in predsednika Gibanja Svoboda pozivali, naj ne podpre zvišanja izdatkov za obrambo na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Dodatno pa so nemir v koaliciji povzročila na vladi obravnavana izhodišča za premierjevo udeležbo na vrhu Nata, v katerem pa ministri manjših koalicijskih partneric niso zaznali, da gradivo, ki so ga dobili že dan pred obravnavo na vladi, omenja tudi dvig izdatkov na pet odstotkov BDP.

Predsednik vlade in največje vladne stranke Gibanje Svoboda se je tako zaradi "različnega razumevanja znotraj koalicije" odločil za sklic koalicijskega vrha v ožji sestavi. Za skupno mizo bodo danes tako sedli vodje vseh treh koalicijskih strank in njihovih poslanskih skupin ter generalni sekretarji, ob tem pa bo bržkone sledil poskus pomiritve.

Letos dva odstotka BDP, do leta 2030 tri odstotke BDP

Premier je sicer že v minulih dneh zagotavljal, da je edina operativna zaveza, ki jo je Slovenija doslej sprejela, zaveza iz resolucije o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. V skladu z resolucijo, ki jo je nedavno potrdil državni zbor, bo Slovenija še letos obrambne izdatke zvišala na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa na tri.

Danes pa bo partnerje v koalicijo podrobneje seznanil s potekom pogajanj na vrhu Nata in koraki pri pripravi akcijskega načrta glede investicij za izpolnitev ciljev na področju obrambe.

To pričakujejo tudi v SD in Levici, kjer pa se sami bržkone med drugim ne bodo mogli izogniti vprašanjem, kako predvidenih izhodišč niso zaznali v vladnih gradivih, obravnavanih še pred odhodom premierja na vrh Nata.