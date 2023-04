Prijatelji pripravili Simonu Rožmanu ganljivo presenečenje

Trener Domžal Simon Rožman je na gostovanju v Sežani doživel prijetno presenečenje. Na tekmo na Kras so se odpravili tudi njegovi prijatelji iz Štor. Na tribunah so razvili posebna transparenta v čast novopečenemu 40-letniku, ki ob tako čustvenem sporočilu sokrajanov ni mogel ostati ravnodušen.

Predstavlja novo generacijo slovenskih trenerjev, ki prisegajo na veliko pomoč tehnoloških pripomočkov in pomembnost analitičnega pristopa. Pri svojem delu se je že večkrat dokazal, lovorike osvajal tako v Sloveniji (Domžale) kot na Hrvaškem (Reka), obakrat osvojil pokal. Ko se je iz Hrvaške vrnil v domovino, z Mariborom in Celjem ni dosegel tistega, kar je načrtoval.

Fotogalerija s tekme v Sežani, foto Vid Ponikvar:

Lani se je odločil za nov izziv − sprejel je ponudbo iz Domžal, kjer se je vedno dobro počutil. V delu z mladimi in obetavnimi igralci uživa, v prvenstvu pa ostaja v boju za Evropo. Po remiju v Sežani (1:1) se je četrtouvrščenemu Kopru približal na dve točki zaostanka, na Krasu pa mu dneva s prekrasnim zadetkom ni polepšal le Amadej Brecl, branilec, ki ga je vodil že v knežjem mestu, ampak tudi skupina prijateljev, ki se je podala na pot v Sežano. Rožman je namreč v četrtek dopolnil 40 let, Štorovčani pa so mu za okrogli jubilej čestitali z dvema transparentoma, na katerih je izžarevalo prav posebno prijateljstvo.

Simon Rožman je v četrtek dopolnil 40 let. Dva dni pozneje so ga njegovi prijatelji obiskali na tekmi v Sežani. Foto: Vid Ponikvar

Na prvem je ob številki 40 prevladovala fotografija slavljenca, na drugi pa so zapisali: ''Mogoče te več toliko ni, kot bi si želeli mi. V svet drugačen stopil si! Izbrisati ne moreš sledi, ki pustil si jih ti. Lahko skreneš s poti, a na zadnji poti smo spet vsi, ki nekoč delili smo si dni, za katere še danes jokal bi …'' In s tem dali vedeti, kako pogrešajo stare čase, ko so se v Štorah družili vsak dan in si marsikaj povedali. Zdaj prijatelji, med katerimi smo opazili tudi ponosnega Štorovčana Aleksandra Šeligo, nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja, tudi udeleženca SP 2010 v Južni Afriki, stiskajo pesti za njegove nogometne uspehe, ki jih v zadnjem desetletju ni manjkalo.

Čustveno sporočilo, ki daje vedeti, kako močna je vez prijateljev iz Štor, ki se poznajo že od otroštva. Foto: Vid Ponikvar

Pod vodstvom Rožmana si je reprezentančni status in možnost prestopa v kakovosten tuji klub zagotovilo veliko igralcev, v tej sezoni pa ni izključeno, da bi Domžalčani sezono kljub pomlajeni zasedbi končali tako visoko, da bi v prihodnji sezoni zaigrali tudi v Evropi. To bo odločila zadnja šestina prvenstva.