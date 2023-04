Delal v bolnišnici, dal odpoved in čez tri mesece igral v ligi prvakov

Ko si je Martin Pregelj utrjeval ime na slovenskem prvoligaškem zemljevidu, je imel opravka z napornim obdobjem, v katerem mu ni nikoli zmanjkalo energije. Še kako jo je potreboval, saj je deloval v zdravstvu, si v bolnišnici služil kruh, obenem pa redno treniral in igral tekme za prvoligaški klub iz Kopra.

"To so bili posebni časi. Ko je prišel konec tedna, se je rado dogajalo, da sem imel nočno službo na urgenci bolnišnice Izola, potem spal v avtobusu do Murske Sobote, tam odigral 90 minut, se vrnil domov in naslednji dan znova delal v bolnišnici. In tako naprej," se je svojih začetkov v 1. SNL spominjal svetlolasi Primorec. Ob vsem tem je oblekel še državni dres mlajših selekcij, kar mu je bilo v posebno zadoščenje. Medicinski brat je postal mladi nogometni reprezentant.

V mladih letih je deloval v zdravstvu, tik pred tem, ko se je pridružil Mariboru, pa se je povsem posvetil nogometu. Foto: Vid Ponikvar Živel je v vzporednem svetu nogometa in zdravstva. In zdržal. "Bil sem mlad. Ko si star 20 ali 22 let, ti je vse lažje. Vse je drugače. Tako je bilo vsaj v naši generaciji. Današnje mlade generacije pa bi vse poslal na služenje vojske," se je napol v šali, napol zares dotaknil drugačnega ritma, lagodja in življenjskih prioritet, ki spremljajo generacije, rojene v tem stoletju.

Na srečo je izbral pravega

V skupinskem delu lige prvakov je v nepozabni sezoni 1999/2000 zbral v dresu Maribora pet nastopov. Foto: Ana Kovač Ko mu je šlo vedno bolje pri Kopru in so na njegov naslov začele kapljati ponudbe, se je odločil, da se bo povsem posvetil nogometu. Poklicno. "V igri ni bil le Maribor. Zame sta se zanimali tudi Olimpija in Gorica. Najboljši klubi v Sloveniji. Na srečo sem izbral pravega. Bilo je res zanimivo. Delal sem v bolnišnici, dal odpoved, čez tri mesece pa igral v ligi prvakov," je opisal ogromen preskok, ko se je iz Kopra odpravil v mesto ob Dravi, kjer je leta 1999 sodeloval pri nepozabnih nastopih zlate Prašnikarjeve čete v ligi prvakov. Takrat je bil Maribor največja evropska senzacija.

"Prva sezona je bila nepozabna. Zlasti prva polovica sezone. Najlepša v moji karieri. Je šlo pa potem hitro tudi navzdol. Zlasti po Zimbruju," se je kislo nasmehnil Primorec, ko se je spomnil na boleč neuspeh proti tedanjemu prvaku Moldavije, po katerem je Maribor ekspresno izpadel iz Evrope. Le slabo leto po igranju v ligi prvakov.

Članski nogomet zna razočarati in te zamoriti

Z Interblockom se je v Evropi pomeril tudi proti berlinski Herthi. Foto: Guliverimage Pregelj se je v nadaljevanju kariere odpravil v Avstrijo, kjer je nastopal za graški Sturm, pozneje igral tudi na Cipru, se vrnil k Mariboru in Cipru, bleščeče trenutke pa občutil tudi pri Interblocku, s katerim je osvojil dve pokalni lovoriki.

Po koncu igralske kariere se je posvetil trenerskemu delu. Predlani je tako Kopru pomagal do dramatičnega obstanka v prvi ligi, ko so težje od pričakovanj preskočili novomeško oviro, nato je za kratek čas vodil še Izolo, zdaj, pri 45 letih, pa se je za nekaj časa poslovil od nogometnega sveta. "Vzel sem si premor. Članski nogomet me ne zanima več. Če bom delal v nogometu, bo to na akademijah oziroma z otroki. To, kar sem nekaj let že delal v Mariboru, pa tudi v Kopru. Všeč mi je, kako lahko predajaš znanje in izkušnje mladim, članski nogomet pa je nekaj drugega. Saj je tudi lep, a lahko čez noč postane zelo grd. Zna razočarati in te zamoriti," je po nekaterih manj prijetnih izkušnjah v svetu trenerstva sam pri sebi sklenil, da bo, če se bo ponudila priložnost, delal samo še z otroki.

Predlani je kot pomočnik trenerja Kopra pomagal kanarčkom do obstanka v 1. SNL po dramatični povratni tekmi dodatnih kvalifikacij proti Krki (2:3). Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugje ne bi bilo več kot 500 ljudi

To pa še ne pomeni, da ga članski nogomet sploh ne zanima več. V nedeljo bo spremljal večni derbi in stiskal pesti za nekdanji klub. "Navijal bom za Maribor. Privoščil bi mu, da zmaga. Da bo bolj zanimiv zaključek prvenstva. V soboto sem gledal tekmo med Mariborom in Koprom (3:1). Tudi Koper mi je blizu, pri njem sem bil tudi trener, a si Maribor zasluži več. Je edino mesto, kjer vsi živijo za klub. Celotna regija. Dobro, v tem pogledu mu je podobna le še Murska Sobota. Maribor mora biti vedno dober, da je lahko slovenska liga zanimiva. Če ni pri vrhu, je tudi prvenstvo nezanimivo," je vse skupaj pojasnil s primerom, ki se mu je v jesenskem delu še kako vtisnil v spomin.

"Večni derbi? To je tekma vseh tekem. Za to tekmo se živi. Pred derbijem lahko dobiš dve ali tri tekme zapored, a če izgubiš večni derbi, ti navijači tega ne odpustijo. In prav je tako," dobro ve, kako je igrati največji derbi, kar ga pozna slovenski nogomet. Ko je igral za Maribor v drugem obdobju (2005-07), ni mogel igrati večnih derbijev, ker takrat Olimpije ni bilo v prvi ligi. Foto: Ana Kovač

"Maribor, ki je bil takrat zelo slab, na lestvici najnižje v zadnjih letih, je igral tekmo proti Muri. To je bila prva tekma Josipa Iličića. In da po tako slabih rezultatih napolniš stadion in narediš tako evforijo … To zmore le Maribor. Drugje ne bi bilo več kot 500 ljudi," je prepričan Pregelj, ki je v karieri odigral nekaj večnih derbijev. Prvega je izkusil pred 24 leti za Bežigradom, ko je Maribor odpravil Olimpijo s 4:2. Za vijolice so zadeli Geri Čipi, Kliton Bozgo, Ante Šimundža in Gregor Židan, za Olimpijo pa je bil dvakrat uspešen Issah Moro.

"Večni derbi? To je tekma vseh tekem. Za to tekmo se živi. Pred derbijem lahko dobiš dve ali tri tekme zapored, a če izgubiš večni derbi, ti navijači tega ne odpustijo. In prav je tako. Tako mora biti, tako je v vseh državah. Ko smo bili v Avstriji, sem igral na derbiju Sturm – GAK. Bil je drugačen, mestni, a z enakim nabojem. Živelo se je za te derbije," je na lastni koži doživel enega največjih avstrijskih derbijev, ki pa ga v zadnjem obdobju, ker Gaka ni v elitni ligi, ni mogoče izvesti.

Na nedeljskem večnem derbiju v Ljubljani bo stiskal pesti za Maribor. Foto: Vid Ponikvar

Navijal bo za Maribor

Rad bi doživel, da bi bilo v boju za prvaka Slovenije znova napeto do zadnjega kroga, a se zaveda, da bo to v tej sezoni zelo težko. Foto: Ana Kovač Kar zadeva Slovenijo, ima v boju za naslov z naskokom največje možnosti Olimpija. "Kanto" si lahko zagotovi že v nedeljo, če bo še tretjič v tej sezoni premagala Mariborčane, obenem pa Celjani v soboto ne bodo osvojili treh točk proti Taboru.

"Olimpija igra vrhunski nogomet. Dobro, zdaj rezultatsko malce pada, drugače pa igra, če upoštevamo celotno sezono, najbolj konstantno in najboljše. Še vedno pa bi raje videl, da bi zmagal Maribor. Tako bi bil konec prvenstva bolj zanimiv. Resda je zelo malo možnosti, a če bi se to zgodilo, bi videli, kakšen je karakter obeh ekip. Malo je verjetno, a zakaj ne? Dostikrat se je zgodilo, tudi drugje, ne le v Sloveniji, da je o naslovu prvaka odločal zadnji krog," kot številni ljubitelji nogometa obožuje dramatične razplete prvenstev.

Lepo, da mladi Slovenci dobijo prednost pred tujci

Svit Sešlar je zelo pomemben igralec Olimpije ... Foto: Vid Ponikvar Ko je igral za Maribor, si je delil slačilnico s Simonom Sešlarjem. Zdaj pri Olimpiji blesti njegov sin Svit Sešlar, ki se mu nasmiha prvi naslov prvaka. "Svit je eden najboljših igralcev 1. SNL. Zagotovo," je pohvalil mladega reprezentanta, ki je blestel zlasti v jesenskem delu. Če upoštevamo le spomladanskega, po številkah zelo izstopa Žan Vipotnik, prvi strelec Maribora in 1. SNL.

"Lepo je, da mladi dobivajo priložnosti in se dokazujejo. Da mladi Slovenci dobijo prednost pred tujci. Tega mora biti še več. Klubi se lahko le s tem preživljajo. Da naredijo igralce in jih prodajajo. Cel sistem je tako postavljen, drugače je v tem času težko preživeti," vsem klubom svetuje, da še več vlagajo v akademije in strokovna vodstva.

... Žan Vipotnik, ki je prejšnji mesec zadel v polno tudi v članskem dresu reprezentance, v zadnjih tednih pa ga ovira poškodba stegenske mišice, pa je najboljši strelec Maribora in 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Le tako lahko liga napreduje, klubi pa preživijo," nam je za konec sporočil nasmejani Primorec, ki smo ga povsem naključno srečali v Mariboru, kjer je imel službene opravke. Trenutno se suče v svetu prodaje in gostinstva, a ga še kako mika, da bi se vrnil v nogometni svet. Najraje kot trener najmlajših.