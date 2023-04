Olimpija na nedeljski večni derbi z Mariborom (17.00 v Stožicah) prihaja s prvim vratarjem Matevžem Vidovškom. Po grdem padcu na prejšnji tekmi je z njim vendarle vse v redu. Zeleno-beli so lačni, motivirani in odločeni, da se bodo naslova prvaka veselili prav po tekmi z največjim tekmecem. "Verjamem, da bo zmaga na derbiju odločila prvenstvo. Dvomim, da ne bi osvojili točk, Celje bi pa vse," pravi Timi Max Elšnik, ki je odgovoril tudi na zbadanje iz Ljudskega vrta. "Najbolje, da jim odgovoriš na igrišču in jim tam zapreš usta."

Albert Riera Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Po porazu moraš zmagati, po zmagi pa lahko tudi izgubiš," pogosto razlaga trener Olimpije Albert Riera. In tudi na novinarski konferenci pred nedeljskim derbijem z Mariborom (17.30) je. V prejšnjem krogu so zeleno-beli izgubili proti Bravu (0:1). A zanj je pomembno, da se jim ne zgodita dva zaporedna poraza (ta se jim še nista). Trije od šestih v tej sezoni so se jim sicer prav na zadnjih šestih tekmah. "Lačni, osredotočeni, motivirani. Tako trenirajo moji fantje." In tako pritrjuje kapetan Timi Max Elšnik. "Trener je lepo povedal, da čuti, kako ekipa težko čaka to tekmo. To je praznik nogometa v Sloveniji. Upam, da bodo tribune čim bolj polne in da bo tudi igra upravičila vse te besede. Obe ekipi, naša in mariborska, imamo veliko kakovosti. Naj zmaga boljši."

Po derbiju je Olimpija že lahko prvak. Če zmaga Olimpija in če v soboto Celje ne premaga Tabora. Maribor zaostaja za 12 točk, Celje pa za 15. Po tem krogu jih bo ostalo še pet. "Iskreno, Celja ne gledamo. Verjamem, da bo zmaga na derbiju odločila prvenstvo. Dvomim, da ne bi osvojili točk, Celje bi pa vse. Tudi oni morajo še igrati med sabo. Če bomo zmagali, bom slavil, kot da smo prvaki," je odločen Elšnik.

Izgubil zavest, a že isti večer sporočil, da igra na derbiju

Matevž Vidovšek bo pripravljen. Udarec v glavo le ni bil tako resen. Foto: Grega Valančič/Sportida Niso še prepričani, ali bosta Marcel Ratnik in Admir Bristrić pripravljena za igro. Z ekipo sicer že trenirata. Nastop vratarja Matevža Vidovška pa je že potrjen. Ob koncu tekme z Bravom je visoko skočil, padel in z glavo udaril ob tla. Za kratek čas je izgubil celo zavest, a vendarle ni bilo nič hujšega. "Vida nam je že isti večer poslal sporočilo, da je pripravljen za igro. Lahko vidite, kako si vsi želijo igrati in zmagati. Seveda so imeli besedo tudi zdravniki, ki so mu dali zeleno luč," je potrdil trener.

V jesenskem delu sezone je Olimpija dobila oba derbija (2:0 in 1:0), na februarskem pa je bil Maribor v Ljudskem vrtu boljši z 2:0. Ljubljančani bodo igrali kot februarja, pravi Riera. "Radi nadzorujemo igro, radi imamo žogo. Po 30 tekmah ne bomo spremenili svojega sistema. Želimo, da Maribor trpi, teče za žogo. Želimo najti priložnosti dve na ena." Zaveda se, da je Maribor najbolj nevaren iz protinapadov. "Gremo na zmago. Ne bomo čakali. Seveda pa bomo imeli več kot en načrt. Maribor želim tudi malo presenetiti. Tega načrta vam seveda ne bom povedal. Imamo še dva dni, da pripravimo načrt A in še kakšnega zraven."

Prijatelja, a se ne strinja z Guardiolo

Ne strinja se z Guardiolo. Foto: Vid Ponikvar Riera je bil kot vselej zelo zgovoren, filozofski. Njegovi odgovori so poglobljeni. In marsikdaj drugačni, kot smo jih vajeni iz ust trenerjev in nogometašev. O besedah Pepa Guardiole, trenerja Manchestra Cityja, ki je nedavno dejal, da najbolj uživa aprila in maja, ker se takrat odločajo lovorike, ko tekme res štejejo, tako pravi: "Ne strinjam se z njim. Prvenstva ne osvajaš aprila, maja, prvenstvo se odloča od prve tekme naprej. Maribor je na zadnjih desetih, 12 tekmah osvojil največ točk. Maribor ne izgublja, igra vrhunsko, razen tekme z Muro še ni izgubil od oktobra. To veliko pove, kako dober je Maribor. A to veliko pove tudi o Olimpiji, da ima še vedno takšno prednost. Torej tudi mi zmagujemo. Liga se ni začela oktobra. Prvenstvo je odločeno na 36 tekmah. Ni dovolj, da dobro igraš šest mesecev." In dodaja, da se ne bodo ustavili niti takrat, ko predčasno potrdijo lovoriko. "Ali bomo šli potem kar na počitnice? Do konca bomo igrali, da osvojimo čim več točk, da dobro končamo sezono. To je dobro za karakter. Želimo si čim več točk. Lige ne osvojiš decembra, ne marca in tudi ne maja, tekem je 36. Začne se že avgusta, če ne že prej. Kar napišite, da se ne strinjam z Guardiolo. Ni treba, da imamo vsi isto mnenje. Lahko sva prijatelja, a se ne strinjava. Gre za devet mesecev dela. In zato je lovorika toliko vredna." Dodaja, da so tri točke proti Mariboru enako pomembne kot proti Bravu.

Maribor govori o sodnikih, opravičilo pa je prejela le Olimpija

"Mi smo edini klub, ki je dobil opravičilo za napako sodnikov. Mi smo edini. Pa govorijo, da imamo mi privilegije. Nimamo nobene prednosti. Ste že kdaj videli, da bi sodniki zabili gol? Sodniki ne dajejo golov. Pustite, da so igralci glavni akterji tekem, da so oni pomembni," se je na četrtkove besede iz Ljudskega vrta, ko je vratar Ažbe Jug dejal, da ima občutek, da bo Olimpija v nedeljo dobila 11-metrovko, odzval Riera. Po februarskem derbiju je Olimpija namreč dobila opravičilo z nogometne zveze, ker je zatajila tehnologija določanja prepovedanega položaja.

Prva dva derbija je to sezono dobila Olimpija, prejšnjega Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Elšnik je šel še korak dlje − najraje bi videl, da bi tekmo sodil Slavko Vinčič, pa čeprav je iz Maribora. Sodil bo Matej Jug. "Mogoče je to neko preventivno postavljanje alibija. Saj smo rekli, da bo tako ... S tem ne ukvarjam. Še najbolje bi mi bilo, da bi sodil Vinčič, ki je iz Maribora, pa tudi naš najvišje rangirani sodnik. Nobene težave ne bi imel, če bi on sodil. Sam se ne spominjam, kdaj bi sodnik odločil kakšen derbi." Kapetan ljubljanske ekipe dodaja: "Pustimo sodnike. To temo smo že velikokrat obdelali. Osredotočimo se na pozitivne stvari: na poln stadion, na veliko kakovostnih igralcev v obeh ekipah, na evropske klube, ki naj bi prišli pogledat in kakšnemu fantu morda v nekaj dnevih spremenijo življenje." Na derbi res prihajajo ogledniki številnih tujih klubov. Pritisk? "To je privilegij," poudarja Riera.

"Najbolje, da jim odgovoriš na igrišču in jim tam zapreš usta"

Timi Max Elšnik Foto: Vid Ponikvar/Sportida Jug je zbodel Olimpijo še z izjavo, da je Maribor najboljša ekipa v Sloveniji. Kljub 12 točkam zaostanka za Olimpijo? Elšnik odgovarja zelo zrelo: "To boš vedno rekel za svojo ekipo. Moraš verjeti, da si najboljši, ker sicer to ne moreš postati. Tu mu dam prav. Tudi jaz sem, ko smo zaostajali za Mariborom, verjel, da smo boljši od njih. Sezona je dolga. Ko potegneš na koncu črto, številke ne lažejo. Mi smo jih dvakrat že premagali in takrat dominirali. Oni so nas enkrat, po matematični plati so še za nami. Eno pa je trenutna forma. Verjamem, da se zdaj počutijo najbolje v sezoni. Dobro igrajo. Nimaš česa. Ampak nedelja bo dala odgovor. Najbolje je, da jim odgovoriš na igrišču in jim tam zapreš usta." Tako je Riera po zadnjih rezultatih obeh ekipe vlogo favorita prepustil Štajercem. "Maribor je favorit. A tudi mi smo bili favoriti proti Bravu, pa nismo zmagali. Zato je ta igra tako lepa."

Strelska kriza Olimpije

Prvi strelec Olimpije je z 12 goli Mario Kvesić, a jih je dal pet z bele pike. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Riera in Elšnik sta prepričana, da Olimpija spomladi ne igra slabše kot jeseni, da so rezultati nekaj slabši samo zato, ker so manj učinkoviti v konici napada. "Ne dosegamo več toliko zadetkov kot prej. Mislim, da smo jih na zadnjih osmih tekmah dali samo šest. Strelska forma nam je padla. To nam manjka. Če bi dosegli gol več glede na število priložnosti, bi bil ta niz povsem drugačen," poudarja kapetan. Trener je ponudil še več številk: "Zadnjih osem tekem: Olimpija 116 strelov, Maribor 105, Olimpija 50 v okvir vrat, Maribor 43, torej smo si blizu. Oni so zadeli 15 golov, mi pa šest. Pri tej igri pa gre za doseganje golov. Ni dovolj, da dominiraš v igri, a delamo, da bi to popravili. Nimamo pa čarobne palice." Strelska kriza na derbiju na derbiju ne bo odločilna. "Na derbijih zmaga tisti, ki bolj krvavi, si zmage bolj želi. Ne zmaga vedno tisti, ki je boljši. Na žalost. Zmagal bo tisti, ki bo naredil manj napak, in ne tisti, ki bo naredil več dobrega," je druženje s sedmo silo sklenil Elšnik.