Pri Nogometni zvezi Slovenije so dan po derbiju potrdili, da je prišlo do napake pri določanju linij prepovedanega položaja.

Pri Nogometni zvezi Slovenije so dan po derbiju potrdili, da je prišlo do napake pri določanju linij prepovedanega položaja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) so potrdili, da je na nedeljskem derbiju med Mariborom in Olimpijo prišlo do napake pri določanju linij prepovedanega položaja, kar je posledica nepopolne kalibracije linij prepovedanega položaja na relevantni kameri ponudnika tehnologije Hawk-Eye. Gre za situacijo, ko so v drugem delu drugega polčasa Aldairju dosodili prepovedan položaj, zaradi česar pozneje ob igranju Martina Mileca z roko v kazenskem prostoru niso dosodili 11-metrovke.

Sodniške odločitve na nedeljskem derbiju, ki ga je v Ljudskem vrtu z 2:0 dobil Maribor, so dvignile prah v obeh taborih. Nezadovoljstva ni skrival niti Španec na ljubljanski trenerski klopi Albert Riera, ki je na družbenem omrežju opozoril na domnevno napako tehnologije VAR.

Foto: Printscreen

Da je do te res prišlo, so dan po derbiju potrdili pri NZS. "Na derbiju 22. kroga Prve lige Telemach med Mariborom in Olimpijo je v 79. minuti tekme prišlo do napake pri določanju linij prepovedanega položaja, kar je posledica nepopolne kalibracije linij prepovedanega položaja na relevantni kameri ponudnika tehnologije Hawk-Eye. To je danes po opravljeni analizi dogodka potrdil uradni ponudnik tehnologije VAR Hawk-Eye, ki sicer zagotavlja svoje storitve na največjih tekmovanjih UEFA in FIFA in v najmočnejših evropskih ligah.

Hawk-Eye se za nastalo napako iskreno opravičuje Nogometni zvezi Slovenije, vodstvu tekmovanja in obema kluboma ter zagotavlja, da bo vzroke za napako temeljito analiziralo in storilo vse, da se v prihodnje tovrstne težave ne bodo več ponovile," so zapisali na uradni spletni strani.

Na derbiju 22. kroga #PrvaLigaTelemach med Mariborom in Olimpijo je prišlo do sporne situacije, ki je bila posledica napake pri kalibriranju linij prepovedanega položaja. To je danes potrdilo podjetje Hawk—Eye, ki se za napako opravičuje. ☟https://t.co/lQjnSjT3f7 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) February 20, 2023

Glavni sodnik derbija David Šmajc je v 80. minuti odšel na ogled posnetka zaradi igranja z roko v kazenskem prostoru Martina Mileca, a do nove najstrožje kazni ni prišlo zaradi predhodno dosojenega prepovedanega položaja, za katerega se je pozneje izkazalo, da je bil napačno dosojen.

Olimpija po porazu ostaja zanesljivo na prvem mestu prvenstvene lestvice, drugi Maribor zaostaja 12 točk.