Mariborčani v deliriju, Riera česa takšnega z Olimpijo ne pomni

Nogometaši Maribora so v prekrasni navijaški kulisi, na večnem derbiju se je zbralo največje število gledalcev v tej sezoni (9.611), premagali Olimpijo z 2:0 in se vodilnim zmajem približali na 12 točk zaostanka. Zmagovalca sta odločila zadetka Žana Vipotnika in Marka Božića, Ljubljančani pa so zapravili najstrožjo kazen. Izkoristiti niso znali niti obdobja, ko so imeli po izključitvi Josipa Iličića igralca več. Srečanje žal ni minilo brez navijaških incidentov, za katere so v zadnjih minutah poskrbeli gostujoči privrženci. Trener Olimpije Albert Riera je prvič izgubil na večnem derbiju, izgubil je na tekmi, na kateri njegovi izbranci niso dosegli niti enega zadetka.

Obdobje, ko je Olimpija v Ljudskem vrtu parala živce navijačem Maribora v Ljudskem vrtu, je začasno prekinjeno. Vijolice so dokazale, da njihov zmagoviti niz v jesenskem delu ni bil naključen. Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je takrat izrazil dvom in dodal, da je bilo tako proti slabšim tekmecem v prvi ligi. In da bo spomladi proti boljšim drugače. A se je Štajerec z zeleno-belim srcem motil. Mariborčani vztrajajo pri norem nizu, pri katerem prednjačita Žan Vipotnik, novopečeni strelski kralj 1. SNL, ter povratnik Josip Iličić, ki je dokazal, kako tudi pri 35 letih in slabši pripravljenosti od tiste iz najbolj znamenitih sezon v dresu Atalante predstavlja dodano vrednost domačemu prvenstvu. Vsaj dokler je na igrišču.

Ekipo Maribora je okužil z zmagovalno miselnostjo. V dresu Maribora v 1. SNL še ni izgubil. Ne leta 2010 ne v tej sezoni. Tako je bilo tudi na njegovem prvem večnem derbiju, ko je pomagal soigralcem do tistega, po čemer so navijači Maribora tako hrepeneli. Po zmagi nad Olimpijo, ki je v zadnjih sezonah v mestu ob Dravi lažje od pričakovanega uresničevala zadani cilj, ostati neporažen pri največjem sovražniku. Maribor je tokrat odpravil zmaje zasluženo, varovanci Alberta Riere so se lahko resno zamislili.

Maribor : Olimpija, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Vipotnik na prestolu najboljših strelcev

V prvem polčasu niso ponudili veliko tistega, kar jih je krasilo na dozdajšnji poti, s katero so si priigrali ogromno prednost pred zasledovalci. Ob zaostanku z 0:2 so v drugi polčas vendarle vstopili z dodatnim upanjem na preobrat. Po 49. minuti, ki je spremenila razmerje moči na igrišču, je bilo drugače. Takrat je glavni sodnik David Šmajc pokazal na belo točko za goste, hkrati pa še izključil Iličića.

Do takrat so na zelenici prevladovale vijolice, v prvem polčasu kronale premoč z zadetkoma Žana Vipotnika in Marka Božića. Prvi strelec lige je zadel v polno po imenitnem protinapadu, ko ga je z globinsko podajo v 22. minuti poslal v ogenj Ivan Brnić. Bistričan se je otresel branilcev Olimpije, navdušil s hitrostjo, nato izgubil prvi neposredni obračun z Matevžom Vidovškom, vratarjem Olimpije s fantastično statistiko v tej sezoni. Ta je ubranil njegov strel, a se je na smolo Korošca odbila žoga znova proti napadalcu Maribora.

Ivan Brnić je opravil levji delež pri prvem zadetku Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Čeprav je bil obkrožen s tremi branilci Olimpije, ni okleval, še enkrat pomeril. Tokrat je bil natančnejši, Vidovšek je bil premagan. Nadaljeval je neverjeten strelski niz, zadel v polno že na peti zaporedni tekmi v 1. SNL, z 12 zadetki pa povsem sam zasijal na vrhu lestvice najboljših strelcev.

Božić podvojil prednost, občinstvo izžvižgalo sodnika

Maribor je še naprej izstopal, kar se tiče zrelih priložnosti, igrivo pa podvojil prednost tik pred koncem prvega dela. Razigrani Brnić je atraktivno s peto zaposlil Gregorja Sikoška, eden redkih slovenskih reprezentantov, na katere resno računa tudi selektor Matjaž Kek, je prodrl po levi, nato pa idealno podal Božiću. Avstrijec se je znašel v izvrstnem položaju za strel, neoviran je z odločnim strelom premagal nemočnega Vidovška, ki je prvič v karieri občutil, kako je, ko na tekmi 1. SNL prejmeš vsaj dva zadetka.

Privrženci Maribora so imeli veliko razlogov za zadovoljstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Navdušenje Mariborčanov je bilo ogromno, tako dobrega polčasa proti Olimpiji, sploh pa tisti, ki jo vodi ''mojster taktičnih presenečenj'' Albert Riera, še niso dočakali. Vseeno pa jih je nekaj zmotilo. Sodniške odločitve Davida Šmajca, ki je dovoljeval zelo ostro igro. Veliko je bilo umazanih prekrškov na robu kartona, najpogosteje je bil tarča napadov zmajev Josip Iličić. Nekajkrat se je zaiskrilo med igralci, vložek dvoboja je opravil svoje, zlasti imperativ Maribora, ki mu drugega kot zmaga ni štelo. Mariborsko občinstvo je delivcu pravice ob polčasu namenilo glasne žvižge, neodobravanja ni skrival niti sicer mirni in uglajeni trener Damir Krznar.

Najstrožja kazen za Olimpijo, Iličić izključen, a ...

Ko pa je sodnik v 49. minuti po prostem strelu Olimpije, izvedel ga je Svit Sešlar, pokazal na belo točko, je vrelišče nezadovoljstva na stadionu pod Kalvarijo doseglo nov vrhunec. Za nameček je David Šmajc ob protestih nogometašev Maribora pokazal še drugi rumeni karton Iličiću. Žoga ga je namreč zadela v roko, ko je stal v živem zidu in si zakril, zavaroval obraz. Olimpija je iz omenjene akcije izvlekla ogromno. Najstrožjo kazen, ki je spravila na noge številne privržence zmajev, zbranih na severni tribuni, ter številčno prednost.

Iličić je ob aplavzu občinstva zapustil zelenico in nadaljevanje srečanja spremljal ob igrišču, na začetku tunela, ki vodi do slačilnic. Ni želel zamuditi nadaljevanje ostrega srečanja, v katerem bi se lahko zgodilo še marsikaj. Tudi preobrat gostov. Ko pa je nato Ažbe Jug ubranil kazenski udarec Mariu Kvesiću in prebral namero izvajalca najstrožje kazni še na drugi zaporedni tekmi (tako je bilo tudi prejšnji konec tedna v Kopru), so domači navijači noreli od navdušenja. Začutili so trenutek, postali še glasnejši in podprli nogometaše Maribora, ki so nadaljevali dvoboj z igralcem manj.

Ažbe Jug je v drugem polčasu ubranil enajstmetrovko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

A ne za dolgo. Le 11 minut. Ravno toliko časa je imela Olimpija igralca, a si v tem obdobju ni priigrala resnejše priložnosti, nato pa je moral zaradi drugega rumenega kartona, prejel ga je za prekršek nad Markom Božićem, predčasno z igrišča še Aljaž Krefl. Tako sta bila na tekmi izključena ravno nogometaša, ki sta edina pred tem prejela rumeni karton. Ravno po medsebojnem obračunavanju, ko je Krefl v 26. minuti storil prekršek nad Iličićem.

Navijači Olimpije besneli na severni tribuni

Do konca srečanja se rezultat ni več spreminjal. Olimpija je prvič pod vodstvom Alberta Riere izgubila brez doseženega zadetka. Bolj kot na igrišču, kjer so Mariborčani v zadnje pol ure v igri deset na deset zadržali prednost, po izjemni priložnosti rezervista Marka Tolića pa bi jo lahko še povišali, se je bolj dogajalo na tribunah. Zlasti na severu, kjer so gostujoči navijači uničevali stole in iskali obračun z gostitelji. Pripadniki javnega reda in miru so se odzvali in preprečili najhujše, na zelenici pa so se po sedemminutnem sodnikovem podaljšku sladke zmage, prve na večnem derbiju v tej sezoni, veselili Mariborčani.

Zmagoviti niz vijolic se nadaljuje, prednost Olimpije se je stopila, a še vedno ostaja velikanska (+12). Vseeno so v mestu ob Dravi še optimisti, še verjamejo v čudež. Tako so jih navijači po zmagi pozdravili s skandiranjem "Šampioni, šampioni". A ljubljanski klub še vedno z naskokom sam odloča o svoji usodi.